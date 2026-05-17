Projekt Warszawa - Ziraat Bankasi. O której i gdzie oglądać mecz o trzecie miejsce Ligi Mistrzów? [TRANSMISJA]

Mecz o 3. miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów Projekt Warszawa - Ziraat Bankasi zostanie rozegrany dzisiaj 17 maja o godzinie 17:00. Transmisję na żywo z tego meczu będzie można oglądać na kanale Polsatu Sport 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Półfinały siatkarskiej Ligi Mistrzów sezonu 2025/2026 zostały rozegrane w sobotę 16 maja. W pierwszym z nich triumfowała włoska Perugia, która pokonała Projekt Warszawa. W drugiej do gry wkroczyła ekipa nowych mistrzów Polski - Aluron CMC Warta Zawiercie oraz turecki Ziraat Bankasi. Wygrała ekipa prowadzona przez Michała Winiarskiego.

Historia siatkarskiej Ligi Mistrzów pamięta już przypadki, gdy w final four rozgrywek mieliśmy dwa polskie zespoły. Zawsze jest to jednak święto i trudno tak zwyczajnie przyzwyczaić się do faktu, że nasze ekipy w Europie spisują się tak dobrze właściwie rok po roku.

Podobnie jest w tym sezonie. Do Final Four w Turynie awansowały dwie polskie ekipy. Mowa o Projekcie Warszawa, który rozgrywki Plus Ligi zakończył na trzecim miejscu, pokonując w rywalizacji o brązowe medale Asseco Resovię Reszów w czterech rozegranych spotkaniach.

W finale zaś swoją piękną historię napisał Aluron CMC Warta Zawiercie. Siatkarze prowadzeni przez Michała Winiarskiego na pełnym dystansie walczyli z obrońcami tytułu - Bogdanką LUK Lublin i ostatecznie wygrali, pokonując ustępujących mistrzów Polski. Tym samym wygrywając tytuł pierwszy raz w historii.

Obie ekipy mogą ukoronować ten sezon kolejnymi medalami. Zawiercie powalczy o złoty medal Ligi Mistrzów z Perugią. Z kolei Projekt Warszawa zmierzy się z tureckim Ziraatem Bankasi w rywalizacji o "medal pocieszenia".

Mecz o brązowy medal Ligi Mistrzów Projekt Warszawa - Ziraat Bankasi zostanie rozegrany dzisiaj 17 maja o godzinie 17:00.

Transmisję na żywo z tego meczu będzie można oglądać na kanale Polsatu Sport 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go.

