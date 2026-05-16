Projekt Warszawa - Perugia. O której i gdzie oglądać półfinał Ligi Mistrzów? [TRANSMISJA]

Półfinał siatkarskiej Ligi Mistrzów Projekt Warszawa - Sir Safety Perugia zostanie rozegrany dzisiaj 16 maja o godzinie 17:00. Transmisję na żywo z tego meczu będzie można oglądać na kanale Polsatu Sport 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

PGE Projekt Warszawa już po raz trzeci z rzędu zakończył zmagania w PlusLidze na trzecim miejscu. Od 2019, czyli wicemistrzostwa Polski, stołeczny zespół na stałe zagościł w ligowej czołówce. Wicemistrzostwo dotychczas jest największym osiągnięciem w historii klubu, ale teraz ekipa Kamila Nalepki ma szansę przebić ten wyczyn, jakim byłby awans do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów.

O to będzie jednak piekielnie ciężko. Projekt awansował do fazy play-off jako najlepsza drużyna z trzecich miejsc, z trzema porażkami na koncie. Mimo kolejnych dwóch przegranych (po jednej w 1/8 finału i ćwierćfinale) Warszawiacy niespodziewanie dotarli do półfinału, a w nim zmierzą się z Sir Safety Perugia. Włosi to drugi obok Ziraatu Bankasi, czyli rywala Aluronu CMC Warty Zawiercie w drugim półfinale, zespół, który jak dotąd jest niepokonany. Drużyna, której jednym z liderów jest Kamil Semeniuk broni tytułu sprzed roku i patrząc na ten sezon, ma duże szansy, aby zrealizować ten cel. Jednak Projekt w tej edycji Ligi Mistrzów sprawił już tyle niespodzianek, że nie należy go skreślać.

Transmisję na żywo z tego meczu będzie można oglądać na kanale Polsatu Sport 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go.

Siatkarze PGE Projektu Warszawa pokonali Bogdankę LUK Lublin w ćwierćfinale Ligi Mistrzów CEV.eu

