W najbliższej edycji Ligi Mistrzów i Ligi Mistrzyń weźmie udział po 20 drużyn. Wśród nich jest sześć zespołów z Polski. W pierwszej fazie drużyny zostały rozdzielone na cztery koszyki, z których w środę rozlosowano pięć grup.

W ceremonii wziął udział Alessandro Michieletto, przyjmujący Itasu Trentino. Jego zespół jest jednym z tych, który zyskał od CEV, Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej, dziką kartę na udział w rozgrywkach.

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Najpierw wylosowano jednak grupy w rywalizacji siatkarek. Mistrzynie Polski, PGE Budowlani Łódź, znalazły się w pierwszym koszyku i los przydzielił je do grupy E. Najmocniejszym rywalem będzie Galatasaray Stambuł, zespół z czwartego koszyka z dziką kartą. W tej fazie Łodzianki zagrają też z VfB Suhl z Niemiec i C.S.O. Voluntari z Rumunii.

UNI Opole, niespodziewany brązowy medalista z poprzedniego sezonu, trafił do grupy A. Rywalem Opolanek w pierwszej fazie będzie przede wszystkim VakifBank Stambuł, czyli obrońca tytułu z poprzedniego sezonu. Oprócz tego w grupie A znalazł się Volley Mulhouse z Francji, czwartym uczestnikiem będzie zespół z kwalifikacji.

W grupie B zagrają wicemistrzynie Polski z DevelopResu Rzeszów, gdzie wielkim faworytem będzie Imoco Conegliano - z tym włoskiem zespołem Rzeszowianki mierzyły się również w fazie grupowej ostatnich rozgrywek. Już w pierwszej fazie na DevelopRes czeka jednak również inny wielki rywal, Igor Gorgonzola Novara - włoski zespół z dziką kartą. Stawkę uzupełni Dresdner SC z Niemiec - grupa B wydaje się najmocniejszą w całej stawce.

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W drugiej części losowania wzięła udział Simge Akoz z Eczacibasi Stambuł. To ręka tureckiej siatkarki przydzieliła do grup trzy polskie zespoły. Dwa z nich, Aluron CMC Warta Zawiercie i PGE Projekt Warszawa, w maju wystąpiły w Final Four Ligi Mistrzów w Turynie.

Zawiercianie, srebrni medaliści dwóch poprzednich sezonów, znaleźli się w grupie C. Mistrzowie Polski byli rozstawieni w pierwszym koszyku i los przydzielił im SVG Luneburg z Niemiec, VK CEZ Karlovarsko z Czech oraz Guaguas Las Palmas z Hiszpanii, ćwierćfinalista ostatnich rozgrywek.

Również Bogdanka LUK Lublin była rozstawiona w pierwszym koszyku. Trafiła do grupy E, w której najmocniejszym przeciwnikiem wydaje się Rana Werona. Poza tym zespół z Wilfredo Leonem w składzie zagra z Tours VB z Francji oraz zespołem z kwalifikacji.

PGE Projekt Warszawa, losowany z drugiego koszyka, zagra w grupie D. I już na początku zespół ze stolicy czekają trudne mecze - trafili bowiem na dwóch rywali z Włoch. W grupie D znalazły się Lube Civitanova oraz Itas Trentino. Poza tym Warszawianie zagrają z Greenyard Maaseik z Belgii.

Liga Mistrzów w siatkówce. Ważna zmiana w rozgrywkach

Faza grupowa Ligi Mistrzyń rozpocznie się 24 listopada. Siatkarze zainaugurują rywalizację 8 grudnia. W tej fazie każdy zespół rozegra sześć meczów.

Do fazy pucharowej awansuje 11 zespołów. Do rundy play-off przejdą drużyny z drugich miejsc oraz najlepszy zespół z trzeciej pozycji. Od razu do ćwierćfinału awansują zwycięzcy grup. W tym sezonie w fazie pucharowej wprowadzono ważną zmianę - by awansować, trzeba wygrać oba mecze, różnica setów nie będzie mieć znaczenia.

Zwycięzcy Ligi Mistrzyń oraz Ligi Mistrzów zostaną wyłonieni w maju, gdy ponownie zostaną rozegrane turnieje Final Four.

Siatkarze Aluronu CMC Warta Zawiercie wystąpili w finale ostatniej Ligi Mistrzów Grzegorz Wajda East News

Siatkarki DevelopResu Rzeszów dotarły do ćwierćfinału poprzedniej Ligi Mistrzyń fot. Piotr Sumara/PLS materiały prasowe

Siatkarze PGE Projektu Warszawa w tym roku po raz pierwszy zagrali w turnieju finałowym Ligi Mistrzów CEV.eu materiały prasowe





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