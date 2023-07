Polskie zespoły poznały rywali w siatkarskiej Lidze Mistrzów

Siatkówka. Powtórzyć finał sprzed roku

W żeńskiej części rozstawiony był ŁKS Commercecon , czyli mistrz Polski z poprzedniego sezonu, który trafił do grupy E. Zagra z Volero Le Cannet, Prometejem Dnipro i drugim zespół z drugiej rundy.

Siatkówka. Po trzy polskie zespoły w fazie grupowej

Pozostały nasze kluby były dolosowywane. I tak Grot Budowlan i zmierzy się z Fenerbahce Opetem Stambuł ( Magdalena Stysiak ), SC Poczdam i Calcitem Kamnik w grupie C, a Developres z A. Carraro Imoco Conegliano ( Joanna Wołosz ), Allianzem MTV Stuttgart i zwycięzcą drugiej rundy w grupie D.

Wśród mężczyzn mieliśmy dwa rozstawione zespoły. Grupa Azoty ZAKSA trafiła do grupy A i zagra z Knack Roeselare, Ziraatem Bankiem Ankara i zwycięzcą drugiej rundy. Natomiast Jastrzębski Węgiel znalazł się w grupie D i zmierzy się się z SVG Lüneburg, Jihostrojem Czeskie Budziejowice (trener Andrzej Kowal ) i zwycięzcą drugiej rundy.

Z kolei Asseco Resovię dolosowano do grupy B z Trentino Itas, Tours VB i ACH Vollej Lublana.

Bezpośrednio do ćwierćfinałów awansują wyłącznie zwycięzcy pięciu grup. Natomiast pięć drużyn z drugich miejsc oraz najlepsza drużyna z trzecich pozycji trafią do baraży. Trzy zwycięskie zespoły z pojedynków barażowych uzupełnią stawkę ośmiu ćwierćfinalistów. Pozostałe zespoły z trzecich miejsc w grupach przejdą do ćwierćfinału Pucharu CEV.