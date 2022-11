Polskie kluby nie do zatrzymania. Mistrz wykonał zadanie

Komplet zwycięstw polskich zespołów w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Do Jastrzębskiego Węgla i Aluronu CMC Warty Zawiercie dołączyli mistrzowie Polski. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle na wyjeździe pokonała 3:0 Decospan VT Menen. Do zwycięstwa poprowadził ją świetnie dysponowany Aleksander Śliwka. To drugi komplet punktów kędzierzynian w tym sezonie.