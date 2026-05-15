Polski zespół zagrał na nosie ekspertom. Teraz powalczy o mistrzostwo Europy

Damian Gołąb, Interia Sport: Na początek przede wszystkim gratulacje po kolejnym wywalczonym medalu. Świętowanie pewnie nie mogło być jednak przesadnie huczne, skoro za pasem szansa na jeszcze jeden medal i trofeum?

Piotr Gacek, wicemistrz świata z 2006 r., prezes PGE Projektu Warszawa: Świętowania nie było, ale w pozytywnym sensie. Jeśli po sezonie ligowym idzie się jeszcze do hali treningowej, to najlepsze uczucie, jakie może być. Przystąpienie do finałów Ligi Mistrzów z medalem na szyi to na pewno podwójna mobilizacja.

Po tym rezultacie w PlusLidze u pana jest więcej zadowolenia z kontynuacji dobrych wyników, czy jednak niedosytu? Bo kiedy słuchałem siatkarzy po ostatnim meczu w Rzeszowie, to jednak każdy przemycał tę nutkę - że liczyli na jeszcze więcej.

- To chyba sportowe DNA. Zespół był budowany na to, by grać w finale i walczyć o najwyższe cele. Sport dlatego jest taki piękny, że jest nieprzewidywalny. A sezon chyba dał nam podstawy do tego, by myśleć o tym, że mamy szansę na wielki finał. Niestety nie udało się. W dwóch meczach półfinałowych Bogdanka LUK Lublin zasłużyła, by być w finale. My natomiast zasłużyliśmy na to, by być w Final Four Ligi Mistrzów. Jestem bardzo zadowolony z brązowego medalu. Każdy inny kolor krążka byłby dla nas krokiem do przodu, ale cieszy stabilność. Trzeci rok z rzędu na podium, a w historii klubu to już czwarty brązowy medal. To naprawdę napawa optymizmem na przyszłość.

Piotr Gacek o kulisach odejścia trenera. "Bardzo honorowe podejście"

Druga część sezonu odkryła potencjał zawodników, którzy w pierwotnych założeniach mieli być pewnie bardziej uzupełnieniem składu - mam na myśli Bartosza Gomułkę, a potem też Bartosza Firszta. Ale finalnie chyba pokazaliście, że skład na ten sezon był dość szeroki.

- Na przełomie sezonu słyszałem wiele komentarzy ekspertów, kibiców, znawców siatkówki, że drużyna PGE Projektu Warszawa jest zbudowana na bazie pierwszej szóstki. I nie ma zmienników ani ławki rezerwowych, że jest słabsza niż w poprzednich sezonach. Teraz pozostaje mi tylko się uśmiechnąć. Bartek Gomułka i Bartek Firszt pokazali, że ktoś, kto wypowiada takie tezy, nie do końca zna się na siatkówce. Ale jest mi bardzo miło. Jestem niezmiernie dumny, bo przecież Bartek Gomułka w ostatnich sezonach był częścią zespołów, które walczyły o utrzymanie, spadały z ligi. Dla niego to ogromny krok do przodu, przełom. Bardzo ciężko pracował. W otoczeniu tak wspaniałych zawodników, jakich mamy, każdy siatkarz automatycznie nabiera 20-30 procent więcej pewności siebie. Poziom automatycznie się podnosi.

Bartosza Gomułkę w poprzednim sezonie wypożyczyliście do GKS-u Katowice. Będziecie kontynuować taką drogę wobec innych młodych zawodników, by dać im szansę otrzaskać się z ligową siatkówką?

- Z Bartkiem Gomułką związaliśmy się już pięć lat temu. To jest droga, którą idziemy już od lat. To nie tylko on, mamy podpisanych kilku młodych zawodników, którzy aktualnie grają w niższych ligach. To strategia, którą nakreśliłem parę lat temu, i na pewno będziemy nią podążać.

Gomułka to jej najbardziej spektakularny sukces. Ale Bartosza Firszta też wypromowaliście do reprezentacji Polski - Nikola Grbić powołał go do kadry po świetnej końcówce sezonu.

- Każdy zawodnik w swojej karierze ma moment, który może wykorzystać. Te tzw. pięć minut. Myślę, że ci zawodnicy wykorzystali je bardzo dobrze. Liczę na to, że nasze kolejne młode perełki, z którymi sukcesywnie staramy się podpisywać kontrakty i wypożyczać do niższych lig czy innych drużyn, aby się ogrywały, też rozwiną się w oczekiwany sposób. Tak to powinno wyglądać.

Wspomniał pan o wypowiedziach na temat PGE Projektu z połowy rozgrywek. O waszym sezonie można sporo powiedzieć, ale pewnie akurat nie to, że był spokojny. Kiedy trener odchodzi z klubu w trakcie rozgrywek, to zawsze ważna zmiana. Oceniając dziś tę decyzję Tommiego Tiilikainena, chyba wyszła drużynie na dobre?

- Mimo tego, co się wydarzyło, darzę trenera Tommiego Tiilikainena olbrzymim szacunkiem. To człowiek, który oddycha siatkówką i w moim przekonaniu na pewnym etapie odniesie sukces w Europie. Byłbym daleki od powiedzenia na niego złego słowa. Tiilikainen był naszym wyborem pod kątem zmiany charakterystyki gry i wprowadzenia czegoś nowego. Innowacje są potrzebne w każdej dziedzinie. Trochę zaryzykowaliśmy. Niemniej siatkówka europejska jest tak zakorzeniona w swoich podstawach, że w trakcie sezonu zaczęło nam ich trochę brakować. Wielkość trenerów nie polega jednak na tym, że wystawiają "klatę" do medali, kiedy jest dobrze. A na tym, by zrozumieć potrzeby swojej drużyny i wziąć za nią pełną odpowiedzialność. Tak stało się z Tommim Tiilikainenem. Na pewnym etapie poczuł, że droga, którą chce poprowadzić zespół, nie idzie w kierunku, którego oczekiwał.

Mimo że sezon był bardzo trudny emocjonalnie, cały czas byliśmy na drugim miejscu. Sam łapałem się na tym, że ciężko mi było ocenić drużynę. Wizualnie nie wyglądała do końca tak, jak byśmy się tego spodziewali, ale w tabeli cały czas było drugie miejsce. Na pewnym etapie rozgrywek trener zdecydował jednak, że drużyna potrzebuje impulsu. I z dnia na dzień postanowił, że ten impuls da, odsuwając się od drużyny.

Przyznam, że ta decyzja była dla mnie na początku zaskakująca. Chyba wszyscy nie jesteśmy przyzwyczajeni, że trener sam potrafi przyznać, że drużyna nie idzie w odpowiednim kierunku. Raczej trenerzy brną do końca i trzymają się swoich racji. Tutaj było całkiem inaczej, bardzo honorowe podejście.

Nie było żadnych oczekiwań ze strony Tommiego, jeśli chodzi o wywiązanie się z kontraktu. Zrezygnował ze wszystkiego, wiedząc, że ta drużyna ma potencjał i szansę, by wygrać coś w tym sezonie. Decyzja trenera, która mogła się wydawać trudna dla klubu, bardzo dużo zmieniła. Uważam jednak, że Tommi na początku sezonu sporo dał tej drużynie. I też jest częścią tego medalu.

Bardzo fajnie zachowaliście się też już po medalu, kiedy umieściliście trenera na grafice z medalem.

- Nie odcinamy się od tego, że trener Tommi Tiilikainen też miał wkład w to, co dziś mamy. Czyli brązowy medal i Final Four Ligi Mistrzów.

PGE Projekt Warszawa z mocnym nastawieniem na Final Four Ligi Mistrzów. "Nikt nam nie musi powtarzać"

W turnieju finałowym Ligi Mistrzów wasze zadanie wydaje się najtrudniejsze z możliwych, bo Perugia broni tytułu, a przez play-offy we Włoszech przeszła jak burza. Dużo w panu wiary w sukces?

- A ja pana zapytam. Gdy przegraliśmy mecz z Trento po fazie grupowej, w Warszawie, i w rewanżu przegrywaliśmy 1:2, wierzył pan, że uda nam się awansować do kolejnej rundy?

Pamiętam ten mecz i przyznam się, że wtedy już traciłem wiarę w awans. Cieszę się, że się pomyliłem.

- Ja to rozumiem, zdaję sobie sprawę, że 99,9 procent kibiców oglądających tamten mecz akurat w tym momencie stwierdziło już, że nasza przygoda z Ligą Mistrzów się kończy. A jesteśmy w finałach. Nie ma co ukrywać, że Perugia jest faworytem tej edycji Ligi Mistrzów. To zespół kompletny, który pokazuje na arenie krajowej i europejskiej, że tam bardzo poważnie myśli się o obronie tytułu z poprzedniego roku. Nawiązałem jednak do tego meczu z Trento, bo tam też jechaliśmy z dużymi ambicjami i wolą walki, co przyniosło efekt.

Po zdobyciu brązowego medalu rozmawiałem z kapitanem, Damianem Wojtaszkiem. I powiedziałem, że Final Four to dla nas trochę nagroda za trudny sezon, że jedziemy tam celebrować piękno siatkówki, ze spokojem, ale nie czując się gorsi od innych. A postawa Damiana była jednoznaczna: nie jedziemy tam po prostu po to, żeby być, tylko wygrać Ligę Mistrzów. I wiem, że to nie są słowa, które mają uspokoić prezesa klubu.

Takie jest nastawienie - jedziemy pokazać najlepszą siatkówkę i grać o zwycięstwo. Znamy siłę Perugii i nikt nam nie musi powtarzać, że nie mamy szans. Po prostu jedziemy grać najlepszą siatkówkę i chcemy osiągać sukcesy.

Co więc pod kątem siatkarskim może być kluczowe? Co może być waszą siłą w tej rywalizacji?

- Perugia dysponuje bardzo mocną zagrywką. Naszą siłą może być to, że w całym sezonie Ligi Mistrzów i PlusLigi, mamy stabilne, bardzo dobre przyjęcie zagrywki. Myślę, że nasza zagrywka i przyjęcie będzie kluczem do tego, by nawiązać walkę z Perugią i pokazać pozostałe atuty. Przy dobrym przyjęciu zagrywki mamy bardzo dobre środki, szybką grę na skrzydłach. To ułatwi nam stworzenie widowiska i doprowadzenie do zwycięstwa.

W meczach z drużynami z Włoch w tym sezonie Ligi Mistrzów już mieliście okazję zderzyć się z potęgą włoskiej zagrywki.

- Chciałbym, żebyśmy zrozumieli, że w Polsce mamy jedną z najmocniejszych lig na świecie. Nie musieliśmy się spotykać z Włochami, by zmierzyć się z potęgą zagrywki. Wystarczy, że gramy w PLS, tu się z nią mierzymy. Drużyny, które przyjeżdżają do nas na Ligę Mistrzów, zderzają się z tą potęgą. Perugia ma ogromne pole rażenia, ale nie umniejszałbym zespołom z PlusLigi. Poziom zagrywki jest tu równie piorunujący.

Nie to było moją intencją, przypominam sobie natomiast pierwszy mecz play-off z Trentino, w którym zagrywka Włochów odegrała dużą rolę.

- Tak, ale ja też przypominam sobie mecz z Lublinem, gdzie Wilfredo Leon wszedł na zagrywkę i rywale zdobyli sześć punktów z rzędu.

Dopytam, choć chyba znam odpowiedź: na występ Bartosza Bednorza w Final Four żadnych szans nie ma?

- Nie, tutaj nie spodziewajmy się żadnych pozytywnych fajerwerków. Sytuacja jest taka, w której Bartek musi być w stałej rehabilitacji, która na pewno potrwa dłużej niż do Final Four.

Prezes polskiego klubu o realiach w Lidze Mistrzów. "Dla klubów to jest dokładka"

Pod względem finansowym gra w Lidze Mistrzów podobno jest opłacalna właśnie od półfinału? To wtedy zwracają się koszty występów?

- Tak, zwrot kosztów Ligi Mistrzów jest na poziomie ćwierćfinału, półfinału. Wtedy wychodzi się delikatnie na zero, biorąc pod uwagę organizację meczów, przeloty, wpisowe. W dalszym ciągu dla klubów to jest dokładka.

W przestrzeni medialnej pojawiają się różne plotki, że być może jakieś zmiany w Lidze Mistrzów nastąpią. Spodziewa się pan tego w najbliższych sezonach, by chociaż zwrot kosztów udało się osiągnąć na nieco wcześniejszym etapie?

- Na ten moment to trochę wróżenie z fusów. Bardzo bym sobie tego życzył. Jako polska liga, federacja, musimy zrobić wszystko, żeby zaistnieć w europejskich i światowych strukturach. Jesteśmy bardzo ważnym związkiem siatkarskim, jednym z najlepszych organizatorów międzynarodowych turniejów. Powinniśmy mieć tam jak najwięcej swoich przedstawicieli, aby próbować wprowadzać pewne zmiany. Liczę na to, że na przestrzeni lat to się wydarzy.

A sam format rozgrywek się panu podoba? Final Four wydaje się być wartością dodaną dla Ligi Mistrzów.

- Bardziej podoba mi się ten system z Final Four niż z jednym Superfinałem. Naprawdę w Lidze Mistrzów jest bardzo ciężko przejść przez fazę grupową, play-off i osiągnąć ścisły finał. A tak mamy dwudniowe święto siatkówki, cztery najlepsze drużyny zagrają w półfinałach i potem o medale. Tak samo jest w Pucharze Polski. Zabrakło mi brązowych medali Ligi Mistrzów w poprzednich sezonach. Bardzo dobrze, że ten Final Four wrócił.

Rozmawiał Damian Gołąb

