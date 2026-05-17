Młody trener, brak jednego z liderów, a w składzie dwóch siatkarzy, którzy dopiero niedawno wskoczyli do podstawowego składu. Tak po trudnym sezonie Final Four Ligi Mistrzów szturmuje PGE Projekt Warszawa.

W pierwszym spotkaniu drużyna ze stolicy odbiła się od ściany. Ale zęby na Sir Sicoma Monini Perugia pokruszyły sobie już w tym sezonie największe włoskie firmy - żadna nie potrafiła pokonać Kamila Semeniuka i spółki w play-off Superlegi. Jak więc słusznie zauważył po spotkaniu Jakub Kochanowski, przegrana z Perugią to żaden wstyd.

Co nie zmienia faktu, że w meczu o trzecie miejsce Warszawianom będzie potrzebna lepsza gra. Albo przynajmniej taka, jak z trzeciego seta sobotniego półfinału, gdy PGE Projekt dogonił rywali i zmusił Perugię do nerwowej końcówki.

- Szkoda tego trzeciego seta, bo nakręciliśmy się tym powrotem i widziałem ogień, którego trochę nam zabrakło na początku. Będziemy na pewno na tym secie budować. Mimo że koniec był przegrany, może napawać optymizmem przed jutrzejszym meczem - mówi w rozmowie z Interia Sport Jan Firlej.

Dwie zmiany w trakcie półfinału. Drużyna z Warszawy szuka szansy przed batalią o brąz

Rozgrywający warszawskiej drużyny dotąd nigdy nie grał w Final Four Ligi Mistrzów, ale ma doświadczenie z występów na najwyższym międzynarodowym poziomie z reprezentacji Polski. W szóstce, która rozpoczęła półfinałowe spotkanie z Perugią, było jednak dwóch zawodników, którzy w takich warunkach stawiają dopiero pierwsze kroki: Bartosz Firszt i Bartosz Gomułka.

Ten pierwszy wskoczył do składu w końcówce sezonu za Bartosza Bednorza. Zadanie miał niełatwe, bo przyszło mu zastąpić ofensywnego lidera drużyny. W meczach o brązowy medal PlusLigi Firszt dał drużynie potrzebny impuls. W półfinale Ligi Mistrzów miał już trudniej. Trener PGE Projektu Kamil Nalepka w trakcie spotkania zastąpił go Brandonem Koppersem, choć ostatecznie 27-letni siatkarz wrócił jeszcze na boisko.

Ale to nie była jedyna zmiana w drużynie. Na środku w trakcie meczu do gry wszedł też Jurij Semeniuk, który zastąpił Karola Kłosa. Nalepka szukał więc optymalnego rozwiązania. Podobnie będzie przed niedzielnym meczem o brąz.

- Mamy tutaj 13 zawodników, trzech na pozycji przyjmującego. Będziemy szukać na pewno. Mam wrażenie, że Brandon w drugim secie dał trochę sygnał do walki w ofensywie. Z nim lepiej zagraliśmy w końcówce. Dostał szansę w trzecim secie, ale po prostu jej nie wykorzystał. Cieszę się, myślę, że mimo wyniku uzupełniali się z Bartoszem Firsztem. My musimy szukać, nie ma na co czekać - podkreśla trener warszawskiego zespołu.

Liga Mistrzów siatkarzy. PGE Projekt Warszawa walczy o historyczny wynik, na drodze Fornal i spółka

Poszukiwań nie było na pozycji atakującego. Tam od paru miesięcy numerem jeden jest Gomułka. Siatkarz, który w tym sezonie po raz kolejny dostał powołanie do reprezentacji Polski - później dodatkowo powołany został zresztą również Firszt - wygrał rywalizację z Linusem Weberem. I w półfinale nie zawiódł: zdobył 19 punktów, atakując ze skutecznością 61 procent.

Widać było, że troszkę przygniotła nas ranga tego turnieju. Nie weszliśmy na takiej pewności, jak na przykład w meczach z Resovią, kiedy od razu robiliśmy sobie przewagę: potem gra się o wiele łatwiej

I dodaje: Na początku każdy czuje lekki stres. Albo może lepiej nazwać to jakby podnieceniem, że gra się w Final Four, w takim meczu. Mi udało się dobrze wejść w mecz, niestety nie wszystkim się tak udało. Ale jestem dumny z naszej drużyny: mimo że w dwóch pierwszych setach Perugia trochę nas zlała, podnieśliśmy się i walczyliśmy, by pozostać w meczu.

W spotkaniu o trzecie miejsce Warszawianom potrzebna będzie wola walki, ale i gra na wysokim poziomie. A może i lepsza, bo po drugiej stronie będą trzy wielkie gwiazdy Ziraatu Bankkart Ankara: Tomasz Fornal, Nimir Abdel-Aziz i Trevor Clevenot. Turecki zespół przegrał w czterech setach walkę o finał z Aluron CMC Wartą Zawiercie i pozostaje mu na otarcie łez rywalizacja o brąz.

Stawka jest jednak wysoka. Podobnie jak PGE Projekt Warszawa, Ziraat jeszcze nigdy nie zdobył medalu Ligi Mistrzów. Siatkarze z obu stron będą więc walczyć, by zapisać się w historii swojego klubu.

- Pierwszy mecz był dla nas cięższy, bo to nasz pierwszy taki duży turniej jako Projekt Warszawa. W tym drugim meczu może wejdziemy troszkę luźniej, już wiemy, z czym to się będzie jadło - ma nadzieję Gomułka.

Początek spotkania dziś o godz. 17.30.

Z Turynu Damian Gołąb

