Tomasz Fornal nie lekceważy rywali przed półfinałem Ligi Mistrzów

I chociaż Anderson wrócił ostatnio do gry , to i tak Jastrzębski Węgiel jest faworytem rewanżu, ponieważ nie dość, że prezentuje świetną formę, to potrzebuje już tylko dwóch wygranych setów do przypieczętowania awansu. Nastroje kibiców i ekspertów studzi jednak Tomasz Fornal, który w rozmowie z WP SportoweFakty był daleki od lekceważenia tureckiej drużyny.