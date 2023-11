Polski zespół był pod ścianą w LM. Piorunujący początek, rywale oszołomieni

Rzeszowska drużyna czekała na powrót do Ligi Mistrzów siedem lat, a zaczęło się klapą i niespodziewaną porażką z Tours VB . Po przegranej z niżej notowanym rywalem byli pod ścianą, by realnie myśleć o awansie z grupy B, potrzebne było zwycięstwo. I tym razem brązowi medaliści PlusLigi wykonali zadanie .

Siatkarze z Rzeszowa rozpoczęli spotkanie bez Fabiana Drzyzgi . Dwukrotny mistrz świata zmaga się z lekkimi problemami zdrowotnymi i w szóstce zastąpił go Michał Kędzierski . Drzyzga uczestniczył jednak w rozgrzewce i w razie potrzeby był do dyspozycji trenera.

Torey Defalco bohaterem drugiego seta. Ale było już gorąco

Stephen Boyer z problemami, Asseco Resovia z kompletem punktów

Po chwili wyrównanej gry Resovia wypracowała sześć punktów przewagi. To otworzyło przed nią autostradę do zwycięstwa w trzech setach. I to mimo problemów Stephena Boyera, który mocno męczył się w tym secie w ataku. Francuz pokazał się za to w polu zagrywki, a jego drużyna przypieczętowała wygraną 25:21. Łącznie zdobyła aż 14 punktów blokiem.