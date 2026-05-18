Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem - mógłby powiedzieć po finałach Ligi Mistrzów Kamil Semeniuk. I to już po raz czwarty. Polski siatkarz dołączył do grona najbardziej utytułowanych zawodników w tych rozgrywkach w Europie. Ma cztery wygrane edycje - tyle samo, co najlepszy dotąd z Polaków, czyli Wilfredo Leon.

Po spotkaniu Semeniuk nie krył radości, cierpliwie odpowiadał na pytania dziennikarzy - i włoskich, i polskich. Mimo że medali z Ligi Mistrzów ma aż tyle, ten triumf w Turynie ceni sobie wyjątkowo.

- Jestem bardzo szczęśliwy, naprawdę ta Liga Mistrzów dużo dla mnie znaczy. W tamtym roku wygraliśmy, było fantastycznie, wygraliśmy na polskiej ziemi, ale jednak patrzyłem na to widowisko z boku, z ławki rezerwowych. Bardzo czekałem na to, by wygrać Ligę Mistrzów dla Perugii jako czynny zawodnik i w końcu się to udało - zaznacza przyjmujący, któremu w poprzednim sezonie na drodze do występów w Final Four stanęła kontuzja.

Prezes Perugii przerwał wywiad Kamila Semeniuka. "Fenomeno"

Semeniuk i siatkarze Perugii byli po spotkaniu w szampańskim nastroju. W równie dobrym, o ile nie lepszym, był Gino Sirci - prezes i właściciel Perugii. Włoski przedsiębiorca, który łoży na klub wielkie w skali siatkówki pieniądze, zbudował zespół, który rozbił Aluron CMC Wartę Zawiercie w finale w trzech setach.

Po meczu Sirci również udzielał wywiadów, przechadzał się po strefie przeznaczonej na rozmowy z mediami. W końcu zatrzymał się przy Semeniuku. Polski przyjmujący akurat opowiadał polskim dziennikarzom, że świadomość tego, co osiągnął, dopiero do niego dochodzi.

- Nie mogę się wręcz doczekać, jak pojedziemy z żoną na wakacje, położę się na leżaczku i pomyślę: kurczę, co się udało w tym sezonie zrobić... - opowiadał Semeniuk.

Nie dokończył, bo wtedy głos zabrał wskazujący na niego palcem Sirci. Zwrócił się do polskich dziennikarzy po włosku.

- On nie jest świetnym zawodnikiem. Jest fenomenem! Teraz tak cię będę nazywał. Fenomen. "Fenomeno Semeniuk" - obwieścił Sirci.

Sceny po finale Ligi Mistrzów siatkarzy. To prezes Perugii chciał powiedzieć po polsku

Polski siatkarz objął prezesa i od razu mu podziękował. Ale Sirci miał do niego jeszcze jedno pytanie - o pewne włoskie słowo, które chciał przekazać po polsku. I po chwili prezes wykrzyczał do mikrofonów: "Perugia rządzi"!

- Jesteśmy kompletni, nawet prezes jest super - z uśmiechem skomenrował Semeniuk.

- Kiedy wyjeżdżaliśmy na turniej z Perugii, nakładał troszeczkę presję, że musimy wygrać. Ale jest zadowolony, to jest najważniejsze. On też to bardzo przeżywa. I bardzo się cieszę, kiedy on się cieszy - podkreśla polski siatkarz.

Z Turynu Damian Gołąb

