Polski siatkarz udzielał wywiadu, nagle do akcji wkroczył prezes. "Fenomeno"

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Finał Ligi Mistrzów siatkarzy w Turynie był kolejnym wielkim dniem w karierze Kamila Semeniuka. Polski siatkarz nie krył radości po czwartym już triumfie w najważniejszych europejskich rozgrywkach. W szampańskim nastroju był też Gino Sirci, prezes zwycięskiej Sir Sicoma Monini Perugia. Włoch w pewnym momencie przerwał rozmowę siatkarza z polskimi dziennikarzami. Przede wszystkim po to, by obwieścić światu, co sądzi o swoim zawodniku.

Kamil Semeniuk z medalem w klubowym stroju podczas wywiadu, obok Gino Sirciego, oraz na boisku w hali.
Kamil Semeniuk w objęciach Gino SirciegoCEV.eu/Interia Sportmateriały prasowe

Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem - mógłby powiedzieć po finałach Ligi Mistrzów Kamil Semeniuk. I to już po raz czwarty. Polski siatkarz dołączył do grona najbardziej utytułowanych zawodników w tych rozgrywkach w Europie. Ma cztery wygrane edycje - tyle samo, co najlepszy dotąd z Polaków, czyli Wilfredo Leon.

Po spotkaniu Semeniuk nie krył radości, cierpliwie odpowiadał na pytania dziennikarzy - i włoskich, i polskich. Mimo że medali z Ligi Mistrzów ma aż tyle, ten triumf w Turynie ceni sobie wyjątkowo.

- Jestem bardzo szczęśliwy, naprawdę ta Liga Mistrzów dużo dla mnie znaczy. W tamtym roku wygraliśmy, było fantastycznie, wygraliśmy na polskiej ziemi, ale jednak patrzyłem na to widowisko z boku, z ławki rezerwowych. Bardzo czekałem na to, by wygrać Ligę Mistrzów dla Perugii jako czynny zawodnik i w końcu się to udało - zaznacza przyjmujący, któremu w poprzednim sezonie na drodze do występów w Final Four stanęła kontuzja.

Zobacz również:

Mateusz Bieniek (w środku z nr 20) po finale nie ma zamiaru narzekać
Liga Mistrzów

Polscy siatkarze nie dali rady Włochom. Apel kapitana tuż po finale Ligi Mistrzów

Damian Gołąb
Damian Gołąb

Prezes Perugii przerwał wywiad Kamila Semeniuka. "Fenomeno"

Semeniuk i siatkarze Perugii byli po spotkaniu w szampańskim nastroju. W równie dobrym, o ile nie lepszym, był Gino Sirci - prezes i właściciel Perugii. Włoski przedsiębiorca, który łoży na klub wielkie w skali siatkówki pieniądze, zbudował zespół, który rozbił Aluron CMC Wartę Zawiercie w finale w trzech setach.

Po meczu Sirci również udzielał wywiadów, przechadzał się po strefie przeznaczonej na rozmowy z mediami. W końcu zatrzymał się przy Semeniuku. Polski przyjmujący akurat opowiadał polskim dziennikarzom, że świadomość tego, co osiągnął, dopiero do niego dochodzi.

- Nie mogę się wręcz doczekać, jak pojedziemy z żoną na wakacje, położę się na leżaczku i pomyślę: kurczę, co się udało w tym sezonie zrobić... - opowiadał Semeniuk.

Nie dokończył, bo wtedy głos zabrał wskazujący na niego palcem Sirci. Zwrócił się do polskich dziennikarzy po włosku.

- On nie jest świetnym zawodnikiem. Jest fenomenem! Teraz tak cię będę nazywał. Fenomen. "Fenomeno Semeniuk" - obwieścił Sirci.

Zobacz również:

Tym razem Zawiercianie nie urwali Perugii nawet seta
Liga Mistrzyń

Kapitalna walka Polaków, a potem załamanie. Siatkarski nokaut na koniec finału Ligi Mistrzów

Damian Gołąb
Damian Gołąb

Sceny po finale Ligi Mistrzów siatkarzy. To prezes Perugii chciał powiedzieć po polsku

Polski siatkarz objął prezesa i od razu mu podziękował. Ale Sirci miał do niego jeszcze jedno pytanie - o pewne włoskie słowo, które chciał przekazać po polsku. I po chwili prezes wykrzyczał do mikrofonów: "Perugia rządzi"!

- Jesteśmy kompletni, nawet prezes jest super - z uśmiechem skomenrował Semeniuk.

- Kiedy wyjeżdżaliśmy na turniej z Perugii, nakładał troszeczkę presję, że musimy wygrać. Ale jest zadowolony, to jest najważniejsze. On też to bardzo przeżywa. I bardzo się cieszę, kiedy on się cieszy - podkreśla polski siatkarz.

Z Turynu Damian Gołąb

Zobacz również:

Damian Wojtaszek po meczu nie krył wburzenia
Liga Mistrzów

Polski siatkarz nie hamował się po porażce w Lidze Mistrzów. Potężna krytyka decyzji arbiter

Damian Gołąb
Damian Gołąb
Siatkarz przygotowujący się do zagrywki podczas meczu siatkarskiego Ligi Mistrzów na tle kolorowych reklam i logotypów turnieju, z zawodnikami obu drużyn oczekującymi na rozwój akcji po obu stronach siatki.
Kamil Semeniuk w polu zagrywkiCEV.eumateriały prasowe
Kamil Semeniuk (na pierwszym planie)
Kamil Semeniuk (na pierwszym planie)AFP
Kamil Semeniuk po meczu Polska - Włochy zwrócił się wprost do fanów "Biało-Czerwonych"
Kamil Semeniukscreen Polsat SportPolsat Sport
Kamil Semeniuk: Naszą solidną grą przełamaliśmy rywala. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja