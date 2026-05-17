Polski siatkarz nie hamował się po porażce w Lidze Mistrzów. Potężna krytyka decyzji arbiter

Damian Gołąb

Po meczu o brązowy medal Ligi Mistrzów siatkarze PGE Projektu Warszawa byli niepocieszeni. Po trzech setach prowadzili z Ziraatem Bankkart Ankara, a ostatecznie historyczny krążek wymknął im się po tie-breaku. Po spotkaniu irytacji nie krył Damian Wojtaszek. "Człowiek walczy o to, żeby zagrać w Final Four, a tutaj takie nagle dwie decyzje sędzi, które jakby odejmują nam dwie kontry" - wskazuje kapitan PGE Projektu. I punktuje błędy sędzi z Chorwacji, która prowadziła spotkanie.

Damian Wojtaszek w granatowo-różowym stroju PGE Projektu Warszawa gestykuluje podczas meczu na hali sportowej.
Damian Wojtaszek po meczu nie krył wburzenia

PGE Projekt Warszawa grał z Ziraatem Bankkart Ankara o historyczny medal. Oba kluby nigdy dotąd nie stały na podium najważniejszych europejskich rozgrywek, choć sięgały po nieco mniej prestiżowe puchary - Warszawianie wygrali Puchar Challenge, Turcy Puchar CEV.

Z brązowego krążka w Lidze Mistrzów cieszą się ostatecznie siatkarze z Ankary. Ziraat podniósł się po przegranej 13:25 w trzecim secie i doprowadził do tie-breaka. A w nim zawrzało już po pierwszej akcji.

Damian Wojtaszek wzburzony po tie-breaku o medal. Wypunktował błędy sędziowskie

Sędzia Ksenija Jurković uległa wówczas namowom tureckich siatkarzy i wycofała się z własnej decyzji, gdy początkowo dopatrzyła się błędu Nimira Abdel-Aziza, przyznając punkt Warszawianom. Holender interweniował u obu arbitrów, a Jurković w końcu dopuściła challenge. Jak wskazuje Wojtaszek, niezgodnie z regulaminem.

"Piłka była za antenką, za szybko zagwizdana. Nie można brać challenge'u na takie coś. Sędzia bierze challenge i zostawia bez punktu. To prowokuje dodatkowo Nimira, który przy losowaniu mówił mi, że już nie ma siły. A sędzia pobudza emocje, testosteron rośnie i obudziliśmy najlepszego atakującego na świecie, który wygrał im sam tie-breaka. Tak się nie robi" - podkreśla kapitan warszawskiej drużyny.

Sędzia przebudziła Nimira Abdel Aziza? "To jest na wagę złota"

Doświadczony zawodnik, mistrz świata z 2018 r., był wyraźnie wzburzony. Nawiązał do jeszcze jednej sytuacji z tie-breaka, po której jeden z siatkarzy warszawskiej drużyny obejrzał żółtą kartkę za protesty. Wówczas sędzia źle oceniła akcję z udziałem Trevora Clevenota. Uznała, że piłka po odbiciu od jego nogi dotknęła podłogi i przerwała akcję. Challenge wykazał błąd.

"Następna była druga sytuacja, gdy wróciliśmy do gry. Sędzia za szybko zagwizdała, bo piłka uderzyła w nogę, niestety nie udało się i zostało bez punktu" - zaznacza Wojtaszek.

W dalszej części piątej partii turecki zespół wypracował sobie przewagę, zwyciężając 15:11. PGE Projekt zakończył poza podium swój pierwszy udział w turnieju finałowym LM.

"Człowiek walczy o to, żeby zagrać w Final Four, a tutaj takie nagle dwie decyzje sędzi, które jakby odejmują nam dwie kontry. W tie-breaku to jest na wagę złota. I dodatkowo jeszcze budzimy 'zwierza' na ataku" - mówi Wojtaszek, nawiązując do Nimira.

Z Turynu Damian Gołąb

Zawodnik siatkarski w jasnozielonym stroju z numerem 18 dynamicznie reaguje podczas rozgrywki, otoczony innymi graczami na tle boiska sportowego.
Damian Wojtaszek jest w tym sezonie kapitanem PGE Projektu WarszawaPiotr Matusewicz East News
Grupa siatkarzy w białych strojach cieszy się po zdobyciu punktu na boisku, kilku zawodników drużyny przeciwnej w kolorowych koszulkach oddala się w tle.
Siatkarze PGE Projektu WarszawaCEV.eumateriały prasowe
Grupa siatkarzy w sportowych strojach świętuje na boisku po zdobyciu punktu, obejmując się i wyrażając radość w geście drużynowej jedności.
Siatkarze PGE Projektu WarszawaCEV.eumateriały prasowe
