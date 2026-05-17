PGE Projekt Warszawa grał z Ziraatem Bankkart Ankara o historyczny medal. Oba kluby nigdy dotąd nie stały na podium najważniejszych europejskich rozgrywek, choć sięgały po nieco mniej prestiżowe puchary - Warszawianie wygrali Puchar Challenge, Turcy Puchar CEV.

Z brązowego krążka w Lidze Mistrzów cieszą się ostatecznie siatkarze z Ankary. Ziraat podniósł się po przegranej 13:25 w trzecim secie i doprowadził do tie-breaka. A w nim zawrzało już po pierwszej akcji.

Damian Wojtaszek wzburzony po tie-breaku o medal. Wypunktował błędy sędziowskie

Sędzia Ksenija Jurković uległa wówczas namowom tureckich siatkarzy i wycofała się z własnej decyzji, gdy początkowo dopatrzyła się błędu Nimira Abdel-Aziza, przyznając punkt Warszawianom. Holender interweniował u obu arbitrów, a Jurković w końcu dopuściła challenge. Jak wskazuje Wojtaszek, niezgodnie z regulaminem.

"Piłka była za antenką, za szybko zagwizdana. Nie można brać challenge'u na takie coś. Sędzia bierze challenge i zostawia bez punktu. To prowokuje dodatkowo Nimira, który przy losowaniu mówił mi, że już nie ma siły. A sędzia pobudza emocje, testosteron rośnie i obudziliśmy najlepszego atakującego na świecie, który wygrał im sam tie-breaka. Tak się nie robi" - podkreśla kapitan warszawskiej drużyny.

Sędzia przebudziła Nimira Abdel Aziza? "To jest na wagę złota"

Doświadczony zawodnik, mistrz świata z 2018 r., był wyraźnie wzburzony. Nawiązał do jeszcze jednej sytuacji z tie-breaka, po której jeden z siatkarzy warszawskiej drużyny obejrzał żółtą kartkę za protesty. Wówczas sędzia źle oceniła akcję z udziałem Trevora Clevenota. Uznała, że piłka po odbiciu od jego nogi dotknęła podłogi i przerwała akcję. Challenge wykazał błąd.

"Następna była druga sytuacja, gdy wróciliśmy do gry. Sędzia za szybko zagwizdała, bo piłka uderzyła w nogę, niestety nie udało się i zostało bez punktu" - zaznacza Wojtaszek.

W dalszej części piątej partii turecki zespół wypracował sobie przewagę, zwyciężając 15:11. PGE Projekt zakończył poza podium swój pierwszy udział w turnieju finałowym LM.

"Człowiek walczy o to, żeby zagrać w Final Four, a tutaj takie nagle dwie decyzje sędzi, które jakby odejmują nam dwie kontry. W tie-breaku to jest na wagę złota. I dodatkowo jeszcze budzimy 'zwierza' na ataku" - mówi Wojtaszek, nawiązując do Nimira.

Z Turynu Damian Gołąb

Damian Wojtaszek jest w tym sezonie kapitanem PGE Projektu Warszawa Piotr Matusewicz East News

Siatkarze PGE Projektu Warszawa CEV.eu materiały prasowe

Siatkarze PGE Projektu Warszawa CEV.eu materiały prasowe

Nimir Abdel-Aziz: Nie ma co ukrywać, że trudno było znaleźć motywację. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport