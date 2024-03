Polski siatkarz nie hamował się po półfinale Ligi Mistrzów. Odważna deklaracja

Jastrzębianie polecieli do Ankary w roli faworytów, z zaliczką wygranej 3:0 na własnym boisku . Rywale tym razem mogli jednak skorzystać z Matta Andersona , doświadczonego Amerykanina, którego problemy ze zdrowiem wykluczyły z pierwszego spotkania.

W środę wystąpił w roli przyjmującego i okazał się dużym wzmocnieniem. Ziraat w dwóch pierwszych setach miał łącznie siedem piłek setowych, ale mistrzowie Polski ze wszystkich tych sytuacji wyszli obronną ręką. To oni zachowali więcej zimnej krwi w końcówkach i grze na przewagi. Dzięki temu już po drugim secie mogli cieszyć się z awansu do finału Ligi Mistrzów.

- Jestem mega szczęśliwy, że tak to się ułożyło. Świetne dwa pierwsze sety, mnóstwo emocji, wszystko na styku. Byliśmy trochę z tyłu, trochę z przodu. Najważniejsze, że finiszowaliśmy w świetny sposób. Wytrzymaliśmy końcówki, byliśmy bardzo mocni przede wszystkim mentalnie , ale też siatkarsko - podkreśla Jakub Popiwczak , libero Jastrzębskiego Węgla.

Jakub Popiwczak z ważnymi słowami przed finałem. "Motywacja rodzi się z ciężkich momentów"

Drugą część meczu reprezentant Polski oglądał już z perspektywy rezerwowego. Kiedy bowiem losy awansu zostały rozstrzygnięte, szansę otrzymali zmiennicy. Na libero grał Bartosz Makoś . Rezerwowi przegrali dwa sety z Turkami, ale okazali się od nich zdecydowanie lepsi w tie-breaku . I drużyna miała kolejny powód do świętowania.

Popiwczak podkreśla, że to również było ważne dla całego zespołu.

- Gdybyśmy przegrali, chłopcy, którzy grali ostatnie trzy sety, mieliby trochę spuszczone głowy i minę na bakier. A tak wszyscy razem będziemy szczęśliwi. Każdy dołożył cegiełkę do zwycięstwa i awansu. Przez cały sezon pracowaliśmy ciężko, by zrobić ten krok. Mega szczęście, mega radość, euforia, bo drugi raz z rzędu meldujemy się w finale Ligi Mistrzów. A to jest coś dużego - nie ma wątpliwości 27-letni siatkarz.