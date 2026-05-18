Polski siatkarz gorzko po finale Ligi Mistrzów. Już nie chciał tego przeżywać

Damian Gołąb

Damian Gołąb

O ile po przegranym finale Ligi Mistrzów w Turynie Mateusz Bieniek podkreślał dumę z tego osiągnięcia, o tyle Jakub Popiwczak był wyraźnie przybity. Libero Aluron CMC Warty Zawiercie przegrał już trzeci finał LM w ciągu czterech lat. - Boli chyba tak samo jak poprzednie dwa razy. Człowiek myślał, że do trzech razy sztuka, że może jest kolejna szansa… - przyznaje rozczarowany reprezentant Polski.

Jakub Popiwczak w bordowym stroju z numerem 10, spięte włosy, skupiony podczas meczu siatkówki na hali.
Jakub PopiwczakCEV.eumateriały prasowe

To był dla Aluron CMC Warty Zawiercie znakomity sezon. Zespół zdobył brąz Klubowych Mistrzostw Świata i złoto PlusLigi - to historyczne sukcesy klubu. W Lidze Mistrzów powtórzył zaś rezultat sprzed roku i znów zgarnął srebro.

Te osiągnięcia brzmią dumnie, ale tuż po finałowej porażce z Sir Sicoma Monini Perugia części siatkarzy z Zawiercia trudno było przełknąć kolejną przegraną. I nie miało tu znaczenia to, że poza pierwszym setem nie potrafili nawiązać walki z Włochami.

- Boli chyba tak samo jak poprzednie dwa razy. Nie ma co ukrywać, człowiek myślał, że do trzech razy sztuka, że może jest kolejna szansa... Kolejny raz zagrać w finale Ligi Mistrzów to jest duża rzecz, ale przyjeżdża się tu po to, żeby wygrać. Teraz gorycz, żal, rozczarowanie jest duże - opisywał Jakub Popiwczak.

Zobacz również:

Mateusz Bieniek (w środku z nr 20) po finale nie ma zamiaru narzekać
Liga Mistrzów

Polscy siatkarze nie dali rady Włochom. Apel kapitana tuż po finale Ligi Mistrzów

Damian Gołąb
Damian Gołąb

Jakub Popiwczak przybity po porażce. Znów musiał to przeżyć

Libero zawierciańskiej drużyny rozegrał w niej dopiero pierwszy sezon. Potwierdził, że jest jednym z najlepszych specjalistów na świecie na swojej pozycji. Ale w finałach Ligi Mistrzów ma dłuższą i bardziej bolesną historię niż Warta.

Dwa razy szturmował bowiem finał w barwach JSW Jastrzębskiego Węgla - i dwukrotnie przegrał. W ubiegłym roku Final Four zakończył na trzecim miejscu, ale nie zagrał w meczu o brązowy medal z powodu kontuzji.

- Kolejny raz przyjeżdżam tutaj, na Final Four Ligi Mistrzów. To jest fajny wynik i na koniec będziemy się z tego cieszyć, natomiast po raz kolejny kończę sezon przegraną. Rok temu tak było, bo nie zagrałem w ostatnim swoim meczu. Dwa lata temu tak było, bo przegrałem finał LM. I trzy lata temu tak było. A w tym roku po raz kolejny. Tak sobie myślę, że fajnie by było to zamknąć mistrzostwem Polski, ostatnim wygranym meczem - przyznał wyraźnie przybity reprezentant Polski.

Zobacz również:

Kamil Semeniuk w objęciach Gino Sirciego
Liga Mistrzów

Polski siatkarz udzielał wywiadu, nagle do akcji wkroczył prezes. "Fenomeno"

Damian Gołąb
Damian Gołąb

Aluron CMC Warta Zawiercie nie poradziła sobie po pierwszym secie. "Jakby ktoś nam spuścił niezłe lanie"

Największą szansę na przerwanie tej pechowej serii Popiwczaka Zawiercianie mieli w pierwszej partii niedzielnego finału. Wówczas mieli nawet szansę na skończenie piłki setowej. To się jednak ostatecznie nie udało, seta wyrwała Perugia. A w dwóch kolejnych niemal zmiotła mistrzów Polski z parkietu.

- Złamali nas w końcówce pierwszego seta. Nie powinno to tak wyglądać. Z drugiej strony, naprawdę trzeba oddać przeciwnikowi że był po prostu świetny. Nawet w pierwszej partii ciężko ich było złamać, nic nie chcieli dać, grali bardzo dobrze, fizyczną siatkówkę. Ciężko się nam było dobić do boiska. Naprawdę z perspektywy boiska czuliśmy się, jakby ktoś nam spuscił niezłe lanie. To boli - opisał libero Warty.

Kolejna szansa na tytuł dla Popiwczaka w przyszłym sezonie, bo mistrzostwo Polski sprawiło, że Aluron CMC Warta Zawiercie ponownie będzie rywalizować w Lidze Mistrzów. W dodatku wzmocniona potężnymi transferami - Tomaszem Fornalem, Jakubem Kochanowskim i Kamilem Rychlickim.

Z Turynu Damian Gołąb

Zobacz również:

Damian Wojtaszek po meczu nie krył wburzenia
Liga Mistrzów

Polski siatkarz nie hamował się po porażce w Lidze Mistrzów. Potężna krytyka decyzji arbiter

Damian Gołąb
Damian Gołąb
Zawodnik w zielono-żółtym stroju wykonuje efektowny wślizg, próbując odbić piłkę do siatkówki na hali sportowej, za nim dwaj inni członkowie drużyny patrzą na piłkę
W obronie Jakub Popiwczak, libero Aluron CMC Warty Zawiercievolleyballworld.commateriały prasowe
Dwóch siatkarzy na boisku, jeden w niebiesko-żółtym stroju z numerem 10, drugi w zielono-żółtej koszulce z nazwiskiem Kwollek i numerem 2, obaj skoncentrowani, w dynamicznej atmosferze sportowej rywalizacji.
Jakub PopiwczakArtur Szczepański/ReporterEast News
Grupa siatkarzy w żółto-zielonych strojach celebruje punkt, wykazując emocje i współpracę na boisku podczas meczu siatkówki; jeden zawodnik w czerwonym stroju aktywnie gestykuluje.
Siatkarze Aluron CMC Warty ZawiercieGrzegorz WajdaEast News
Piotr Gruszka o Kamilu Semeniuku: Ograniczył swoją ambicję na rzecz zespołu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja