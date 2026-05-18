To był dla Aluron CMC Warty Zawiercie znakomity sezon. Zespół zdobył brąz Klubowych Mistrzostw Świata i złoto PlusLigi - to historyczne sukcesy klubu. W Lidze Mistrzów powtórzył zaś rezultat sprzed roku i znów zgarnął srebro.

Te osiągnięcia brzmią dumnie, ale tuż po finałowej porażce z Sir Sicoma Monini Perugia części siatkarzy z Zawiercia trudno było przełknąć kolejną przegraną. I nie miało tu znaczenia to, że poza pierwszym setem nie potrafili nawiązać walki z Włochami.

- Boli chyba tak samo jak poprzednie dwa razy. Nie ma co ukrywać, człowiek myślał, że do trzech razy sztuka, że może jest kolejna szansa... Kolejny raz zagrać w finale Ligi Mistrzów to jest duża rzecz, ale przyjeżdża się tu po to, żeby wygrać. Teraz gorycz, żal, rozczarowanie jest duże - opisywał Jakub Popiwczak.

Jakub Popiwczak przybity po porażce. Znów musiał to przeżyć

Libero zawierciańskiej drużyny rozegrał w niej dopiero pierwszy sezon. Potwierdził, że jest jednym z najlepszych specjalistów na świecie na swojej pozycji. Ale w finałach Ligi Mistrzów ma dłuższą i bardziej bolesną historię niż Warta.

Dwa razy szturmował bowiem finał w barwach JSW Jastrzębskiego Węgla - i dwukrotnie przegrał. W ubiegłym roku Final Four zakończył na trzecim miejscu, ale nie zagrał w meczu o brązowy medal z powodu kontuzji.

- Kolejny raz przyjeżdżam tutaj, na Final Four Ligi Mistrzów. To jest fajny wynik i na koniec będziemy się z tego cieszyć, natomiast po raz kolejny kończę sezon przegraną. Rok temu tak było, bo nie zagrałem w ostatnim swoim meczu. Dwa lata temu tak było, bo przegrałem finał LM. I trzy lata temu tak było. A w tym roku po raz kolejny. Tak sobie myślę, że fajnie by było to zamknąć mistrzostwem Polski, ostatnim wygranym meczem - przyznał wyraźnie przybity reprezentant Polski.

Aluron CMC Warta Zawiercie nie poradziła sobie po pierwszym secie. "Jakby ktoś nam spuścił niezłe lanie"

Największą szansę na przerwanie tej pechowej serii Popiwczaka Zawiercianie mieli w pierwszej partii niedzielnego finału. Wówczas mieli nawet szansę na skończenie piłki setowej. To się jednak ostatecznie nie udało, seta wyrwała Perugia. A w dwóch kolejnych niemal zmiotła mistrzów Polski z parkietu.

- Złamali nas w końcówce pierwszego seta. Nie powinno to tak wyglądać. Z drugiej strony, naprawdę trzeba oddać przeciwnikowi że był po prostu świetny. Nawet w pierwszej partii ciężko ich było złamać, nic nie chcieli dać, grali bardzo dobrze, fizyczną siatkówkę. Ciężko się nam było dobić do boiska. Naprawdę z perspektywy boiska czuliśmy się, jakby ktoś nam spuscił niezłe lanie. To boli - opisał libero Warty.

Kolejna szansa na tytuł dla Popiwczaka w przyszłym sezonie, bo mistrzostwo Polski sprawiło, że Aluron CMC Warta Zawiercie ponownie będzie rywalizować w Lidze Mistrzów. W dodatku wzmocniona potężnymi transferami - Tomaszem Fornalem, Jakubem Kochanowskim i Kamilem Rychlickim.

Z Turynu Damian Gołąb

W obronie Jakub Popiwczak, libero Aluron CMC Warty Zawiercie volleyballworld.com materiały prasowe

Jakub Popiwczak Artur Szczepański/Reporter East News

Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie Grzegorz Wajda East News

Piotr Gruszka o Kamilu Semeniuku: Ograniczył swoją ambicję na rzecz zespołu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport