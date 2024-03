Polski klub bliski finału Ligi Mistrzów. Nagrody finansowe budzą tylko śmiech

Trzy ostatnie edycje Ligi Mistrzów to panowanie Grupy Azoty ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle. Tym razem szansę na triumf ma Jastrzębski Węgiel, który przegrał z nią w finale przed rokiem. Mistrzowie Polski po pierwszym meczu są zdecydowanym faworytem do awansu .

Finał coraz bliżej. Śmieszne pieniądze za Ligę Mistrzów

Liga Mistrzów to najbardziej prestiżowe siatkarskie rozgrywki na Starym Kontynencie. Jednak ów prestiż nie wiąże się z kwestią finansową, a kluby muszą czasem do gry w tychże rozgrywkach dopłacać. Jastrzębie w teorii jest na plusie, ale brak awansu do półfinału sprawi, że klubowi księgowi raczej nie będą zachwyceni.

W zeszłym roku za triumf w Lidze Mistrzów ZAKSA otrzymała 500 tysięcy euro, co jest już kwotą nie do pogardzenia. Biorąc jednak pod uwagę, że Legia Warszawa za same tylko zwycięstwa w grupie Ligi Konferencji, czyli trzeciego rangą piłkarskiego pucharu, otrzymała dwa miliony euro, widzimy, jaka przepaść jest między rozgrywkami organizowanymi przez UEFA i CEV. Piłkarska centrala zrobiła ze swoich firmowych produktów, bo tak trzeba nazwać europejskie puchary, maszynkę do zarabiania pieniędzy.