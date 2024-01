Ubiegły tydzień był czarnym dla polskiej siatkówki - w Lidze Mistrzów przegrał komplet trzech polskich zespołów. W tym wszystkie wygrały swoje mecze, co dla dwóch oznacza awans do fazy pucharowej. Z Ligą Mistrzów pożegnała się tylko Asseco Resovia, która mimo triumfu nad Itasem Trentino będzie teraz grać jedynie w Pucharze CEV.

W najlepszej sytuacji jest Jastrzębski Węgiel. Mistrzowie Polski zwyciężyli w grupie D, co zagwarantowało im miejsce w ósemce - awans przypieczętowali efektowną wygraną z SVG Luneburg. W ćwierćfinale będą rozstawieni w roli czwartego triumfatora grupy. To oznacza starcie z teoretycznie najsłabszym zwycięzcą grupy. Był nim zespół Gas Sales Bluenergy Piacenza z grupy C. Podobnie jak Jastrzębski Węgiel, Włosi przegrali w pierwszej fazie Ligi Mistrzów tylko jedno spotkanie. Ich trenerem jest dobrze znany w Polsce człowiek - były selekcjoner kadry "Biało-Czerwonych" Andrea Anastasi.