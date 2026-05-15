Polski finał w Lidze Mistrzów siatkarzy? Ekspert studzi emocje

Damian Gołąb, Interia Sport: W Final Four mamy trzech mistrzów krajów z najmocniejszych obecnie lig w Europie, a do tego brązowych medalistów PlusLigi. Kogo widzisz w roli faworyta turnieju w Turynie?

Wojciech Żaliński, dwukrotny zwycięzca Ligi Mistrzów z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle: Nie będę oryginalny: wydaje mi się, że Perugia jest najmocniejsza. Mam jednak wrażenie, że to nie jest taka totalna dominacja, by postawić ich w roli stuprocentowego faworyta tego turnieju.

Przez fazę play-off w lidze włoskiej Perugia przeszła jak burza, nie przegrała żadnego spotkania. Jak z perspektywy PGE Projektu Warszawa dobrać się takiemu zespołowi do skóry?

- Pamiętam, jak dwa lata temu byłem w studiu telewizyjnym przed finałem Ligi Mistrzów i czułem, że Trentino jest dużo mocniejsze od Jastrzębskiego Węgla. Ale żeby być patriotą, dyplomatą, ubierałem to w ładne słowa i uważałem, że Jastrzębianie mają szansę. Dzisiaj nie chcę popełnić tego błędu.

Będę szczery: dla mnie Projekt Warszawa nie ma za dużych szans na rywalizację z Perugią. Nie spodziewam się tutaj żadnej niespodzianki.

Doceniam bardzo to, jak dobrze w tym sezonie popracował zespół z Warszawy, ale nie da się ukryć, że stracił swojego sportowego lidera - Bartosza Bednorza. W Lidze Mistrzów nie ma już Aleksandra Śliwki. Bardzo doceniam Bartosza Firszta, który również zbudował się w trakcie tego sezonu, znakomicie spisuje się w swojej roli. Ale myślę, że w Final Four Ligi Mistrzów potrzeba czegoś więcej. I Warszawa nie ma chyba aż takich argumentów, by powalczyć z Perugią.

Bartosz Bednorz był w tym sezonie ważny w trudnych momentach PGE Projektu. Bartosz Firszt dobrze spisał się w meczach o medale PlusLigi, ale pewnie brakuje mu doświadczenia, ogrania starszego kolegi?

- Bartek Firszt jest fantastycznym zawodnikiem pod względem techniki. Jak się na niego patrzy, na boisku wszystko przychodzi mu z lekkością. Widzę w nim wręcz kopię Tomka Fornala. Chcę być dobrze zrozumiany: to nie jest drugi Fornal, nie jest też tak, że za dwa lata będzie Fornalem. Ale widzę u niego podobną plastykę ruchów. Nie spodziewam się więc, że Bartek Firszt jest tym, który miałby ten mecz Warszawie położyć. Nie jest tak, że doświadczenie gwarantuje wygraną, a brak doświadczenia powoduje porażkę. Po prostu na chłodno, oceniając całokształt, myślę, że Warszawa nie ma na tyle argumentów, by pokonać Perugię. Nie chcę przedstawiać tego w ten sposób, że to Bartek Firszt jest problemem warszawskiej drużyny.

Perugia to konstelacja gwiazd, większość obserwatorów również w niej widzi faworyta do trofeum. Jakie są więc jej największe atuty?

- Mogę zacytować tweeta Jakuba Bednaruka. Napisał, że patrzy na Perugię, a tam nie ma słabych stron. Trudno uwydatnić te najmocniejsze, ale siłą tej drużyny jest chyba to, że ciężko tam się do czegokolwiek przyczepić. To zespół kompletny.

Półfinał Ligi Mistrzów jak wyścig bardzo szybkich samochodów. "Zawiercie chyba zaszczepiło się na problemy"

Skoro w tym półfinale widzisz zdecydowanego faworyta, komu dajesz większe szanse w drugim, w rywalizacji Aluron CMC Warty Zawiercie z Ziraatem Bankkart Ankara?

- Mam bardzo dobrych kolegów po obu stronach siatki. Życzyłbym i jednym, i drugiemu, by doszli do finału. Nie wiem, jak ocenić ten półfinał. Wydaje mi się, że rywalizacja Ziraatu w ćwierćfinale z Asseco Resovią Rzeszów nie do końca dała nam odpowiedź na pytanie, na jakim poziomie jest Ziraat. Tu kamyczek do ogródka Asseco Resovii - to nie jest zespół, który dobrze odwzorowuje siłę rywali. Na pewno Ziraat ma ogromne indywidualności i potężne skrzydła. Nimir Abdel-Aziz, Trevor Clevenot i Tomek Fornal gwarantują bardzo wysoką jakość. Wystarczającą nawet do tego, by powalczyć o zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Ale mam obawy o jakość i "mental" tureckich zawodników, którzy uzupełniają ten zespół.

Jeśli jesteśmy przy kwestiach mentalnych, mam wrażenie, że siatkarze z Zawiercia potrafią cierpieć na boisku. W finałach PlusLigi przegrywali już 1:2 i jechali na czwarty mecz z Bogdanką LUK do Lublina. W spotkaniu decydującym o złocie też podnieśli się mimo porażki 15:25 w pierwszym secie. "Mental" może być więc ich siłą?

- Zawiercie chyba zaszczepiło się na takie problemy już w pierwszej rundzie play-off, gdy rywalizowało z ZAKS-ą. Wtedy Zawiercianie odwrócili sytuację po porażce w pierwszym meczu. Potem w finałach, w czwartym spotkaniu w Lublinie, przy stanie 1:1, przegrywali w trzecim secie już 9:14, a mimo to wygrali tę partię. To są kluczowe momenty, które łamią albo budują zespoły. Wtedy byli o włos od przegranej w secie, a za chwilę w konsekwencji prawdopodobnie całej rywalizacji o mistrzostwo Polski. Zawiercianie trzy razy wychodzili z głębokich kłopotów w play-offach. Myślę, że przez to będą bardzo odporni na mniejsze kłopociki, które przydarzają się w pojedynczym meczu. Uważam, że to spora przewaga Zawiercia nad Ziraatem.

Rozmawiałem z Tomkiem Fornalem o tym, jak wyglądał sezon w Turcji. Oni tak naprawdę nie za bardzo się wysilili, jeden tie-break z Galatasaray w finale. A przez wszystkie inne mecze przechodzili jak burza. Nie wiem, czy są odporni na twardą rywalizację z mocnym zespołem, bo tego turecka liga im nie daje.

Na samych skrzydłach siła tercetu Fornal - Clevenot - Nimir może być nawet większa od siły trójki z Zawiercia: Bartosza Kwolka, Aarona Russella i Bartłomieja Bołądzia?

- Może być tu delikatna przewaga Ziraatu. Szczególnie Bartek Kwolek ma za sobą nieudane play-offy, sam zresztą o tym mówił. Nie chcę wyrokować, bo z perspektywy dziewięciu, dziesięciu meczów zawodnika ocenia się łatwo, a tu będą tylko dwa spotkania. Nawet siatkarza w słabej formie w pojedynczym występie stać na mecz życia. Tutaj jest trochę jak w wyścigu bardzo szybkich samochodów - raz jeden będzie lepszy, raz drugi. Ale oba są zdolne do tego, by ścigać się z dużą prędkością, na wysokich obrotach. Tutaj będzie podobnie, skrzydła po obu stronach są bardzo mocne.

Jechałeś na finał Ligi Mistrzów z ZAKS-ą i po zdobyciu złota PlusLigi, i po przegranym finale w kraju. Mistrzostwo Polski daje dużego mentalnego "kopa", by kilka dni później powalczyć o kolejny puchar?

- Muszę rozgraniczyć oba finały, w których brałem udział. Złoto uskrzydla, to fakt. Pomagało w utrzymaniu luzu mentalnego w drużynie. Z kolei Trentino, nasz przeciwnik, skończył wtedy ligę dużo wcześniej i mieliśmy handicap w przygotowaniach. Z drugiej strony, kiedy jechaliśmy na Ligę Mistrzów po srebrnym medalu i wiedzieliśmy, że będziemy się mierzyć z przeciwnikiem, który mocno nas wtedy "skopał" w finałach PlusLigi, było to sporym ułatwieniem. Trener nie musiał pracować nad "mentalem", przygotowaniem motywacyjnym drużyny. To robiło się samo. Ale nie chcę oceniać, która pozycja jest lepsza. To nowa historia, pięknie zapisana dla Zawiercia. Wynik finałów PlusLigi nie ma chyba dużego znaczenia dla motywacyjnego podejścia do finału Ligi Mistrzów.

Kilka dni przed Final Four to dla drużyn czas na przygotowanie mentalne, przygotowanie na konkretnego rywala, ale wielkich rzeczy zrobić się w tym czasie już pewnie nie da?

- Nie, to jak w finałach ligi. Kiedy gra się co tydzień czy co trzy dni, zostaje podtrzymanie dyspozycji fizycznej, praca nad taktyką. Nie da się w kilka dni zawrócić kijem Wisły. W przypadku Zawiercia musiał być też czas na świętowanie. Oczywiście okrojone, nie sugeruję, by to miało zaburzyć przygotowania, ale na pewno sukces na chwilę rozluźnia, powoduje, że człowiek nie myśli o pracy.

Wojciech Żaliński o szansach PGE Projektu Warszawa w Lidze Mistrzów. "W Perugii widzę murowanego faworyta"

Powrót do formatu Final Four w Lidze Mistrzów to twoim zdaniem dobry ruch? Nie miałeś okazji w nim uczestniczyć, wtedy były rozgrywane Superfinały - czyli w jednej hali najpierw gra o złoto Ligi Mistrzów, a potem Ligi Mistrzyń.

- Przyznam, że bardzo lubiłem ten format Superfinałów. Może dlatego, że byłem na nim dwa razy i dwa razy wygraliśmy. Podobało mi się to, że jednego dnia grały najlepsze kobiece i męskie drużyny. Przede wszystkim uważam, że formuła mecz i rewanż jest bardziej sprawiedliwa niż jedno spotkanie. Dlatego wolę Superfinał niż Final Four.

Masz na myśli półfinały, które wtedy były rozgrywane systemem mecz i rewanż.

- Tak. Nie ma wtedy tego argumentu, jaki może być w Final Four: że jednej drużynie przytrafił się tie-break o godz. 20. A tak było w zeszłym roku w Łodzi, kiedy Zawiercianie dość mocno wyczerpali się w półfinale z Jastrzębskim Węglem. Dzień później w głowie jest już to, że człowiek jest zmęczony. W Superfinale nie ma takich myśli, każdy ma dłuższy okres, by się przygotować. W Final Four z jednej strony obie drużyny mają takie same warunki, a z drugiej nie: jednak grać wcześniej, a grać później, w kontekście 24 godzin stanowi różnicę.

W ubiegłym roku było nawet tak, że Perugia rozgrywała swój półfinał w piątek, a Warta Zawiercie w sobotę. Siatkarze czasami wzbraniają się przed podnoszeniem tego argumentu, ale rozumiem, że na drugi dzień to po prostu czuć w nogach.

- Na pewno. To kwestia fizjologii. Nie da się oszukać swojego organizmu. Jeśli, podaję przykładowe liczby, jednego dnia wykonujesz 100 skoków i masz potem tydzień przerwy, tych sto 100 skoków będzie bardziej jakościowe niż wtedy, gdy wykonasz po 100 skoków dwa dni z rzędu. Nie chcę robić z tego problemu, bo sportowcy przygotowują się cały rok, by być na to gotowi. Ale jest to jednak czynnik, który może mieć wpływ na wynik meczu.

Podsumowując całą rozmowę: mimo że Perugia jest faworytem, spodziewasz się, że w Turynie będzie jednak emocjonująco?

- Jeśli Zawiercianie wejdą do finału, mają przed sobą dwa bardzo trudne pojedynki. Życzę im tego. Chciałbym oczywiście zobaczyć w Turynie polski finał, by historia z 2023 r. się powtórzyła.

Ale nie będę ukrywał, że w Perugii widzę murowanego faworyta do finału. W drugim półfinale wybór zwycięzcy to trochę wróżenie z fusów. Widziałbym tie-break między Ziraatem i Zawierciem, oczywiście z finiszem dobrym dla polskiego zespołu.

Wtedy znowu wracamy jednak do tego, że Zawiercianie mogą mieć trudniejsze warunki przed finałem. Ale może i Projekt wymęczy Perugię, by Włosi mieli pięć setów w nogach? Nie chcę też być gościem, który zabiera Warszawianom marzenia. Takie opinie często są motywacją dla zespołu. Czasami w szatniach pojawiają się cytaty ludzi z przeciwnych drużyn, ekspertów, trenerów, jako dodatkowy bodziec motywacyjny. Bardzo możliwe, że gdyby ktoś z Warszawy usłyszał to, co teraz mówię, właśnie tak by to potraktował. Po prostu jednak na chłodno oceniam ich szanse i uważam, że Perugia jest od nich mocniejsza. Co wcale nie oznacza, że oni są słabi.

Rozmawiał Damian Gołąb

Mateusz Bieniek i Miguel Tavares, siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie

Siatkarze PGE Projektu Warszawa

Tomasz Fornal jest jednym z liderów Ziraatu Bankkart Ankara

