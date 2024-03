Polscy siatkarze znów w finale Ligi Mistrzów! Stalowe nerwy, rywale stracili marzenia

Najpierw Projekt Warszawa w Pucharze Challenge, we wtorek Asseco Resovia w Pucharze CEV , a teraz Jastrzębski Węgiel w Lidze Mistrzów? Do tego już tylko jeden krok. Po wygranej w Turcji jastrzębianie po raz drugi z rzędu zagrają w finale Ligi Mistrzów . Mogą więc przedłużyć polskie panowanie w Europie - trzy ostatnie edycje LM wygrywała Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

Jastrzębski Węgiel wymknął się z opresji. Siatkarze świętowali dwa razy

Po zmarnowanej szansie z pierwszego seta tureccy siatkarze byli pod ścianą. Dzięki wygranej 3:0 w Polsce Jastrzębskiemu Węglowi brakowało już tylko seta do awansu do finału. Początek drugiego seta był jednak wyrównany. Jastrzębianie uciekali na dwa punkty, asem serwisowym popisał się Jurij Gladyr , ale rywale kontrowali. Kiedy zablokowali atak Patry'ego, był remis 13:13.

Trenerzy często odwoływali się do challenge'ów. Kiedy Fornala na siatce zatrzymał Arslan Eksi, Ziraat prowadził nawet 16:15. Po chwili jednak to mistrzowie Polski w końcu zdobyli dopiero pierwszy tego dnia punkt blokiem, Andersona zablokował Patry. Wynik oscylował wokół remisu do stanu 22:22, kiedy jednak w aut zaatakował Fornal, to tureccy siatkarze mieli dwie piłki setowe. Ale goście znowu się wyratowali, Fornal zrehabilitował się i doprowadził do gry na przewagi.