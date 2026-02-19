PlusLiga w tegorocznych rozgrywkach siatkarskiej Ligi Mistrzów ma czterech przedstawicieli: trzy najlepsze ekipy ostatniego sezonu PlusLigi, czyli Bogdankę LUK Lublin, Aluron CMC Wartę Zawiercie i PGE Projekt Warszawa oraz występującą z "dziką kartą" Asseco Resovię Rzeszów. Z tego grona najlepiej poradzili sobie Wilfredo Leon i spółka, Bogdanka jeszcze przed zakończeniem fazy grupowej zapewniła sobie bezpośredni awans do ćwierćfinału (ten dawało tylko pierwsze miejsce w grupie), ale ostatniego meczu i tak nie odpuściła, ogrywając Galatasaray.

Dobrze poradzili sobie też siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie, w ostatniej rundzie spotkań pieczętując zwycięstwo w grupie. Drużyna prowadzona przez Michała Winiarskiego pokonała w trzech setach niemiecki SVG Lüneburg i podobnie jak Bogdanka, zobaczymy ją w ćwierćfinale. W gorszej sytuacji są zawodnicy Projektu Warszawa oraz Resovii Rzeszów.

Klub z Podkarpacia skompromitował się w ostatniej kolejce, ulegając na wyjeździe portugalskiemu Sportingowi. Mimo to i tak zajął drugie miejsce w grupie D, zagra więc w 1/8 finału. Podobnie jak Projekt, który do końca musiał drżeć o swój los - stołeczna ekipa potrzebowała zwycięstwa z Cucine Lube Civitanova, by uzyskać bezpośredni awans, ale ostatecznie przegrała na wyjeździe po tie-breaku. Projekt znajdzie się jednak w 1/8 finału jako drużyna z trzeciego miejsca z najlepszym wynikiem ze wszystkich grup.

Wilfredo Leon i Tomasz Fornal najlepsi z polskich siatkarzy

Polskie kluby w komplecie zameldowały się więc w fazie pucharowej i wciąż są w grze o trofeum. A jak polscy siatkarze zespołów PlusLigi oraz kadrowicze Nikoli Grbicia grający w zagranicznych drużynach poradzili sobie indywidualnie? Tutaj sytuacja nie wygląda już aż tak kolorowo.

Wyliczenia dotyczące poszczególnych aspektów siatkarskiego rzemiosła przedstawił ekspert Jakub Balcerzak. I tak najlepiej punktującym zawodnikiem fazy grupowej był Belg Basil Dermaux z Knack Volley Roeselare, który zdobył 179 punktów i w klasyfikacji wyprzedził Francuza Theo Faure z Itasu Trentino oraz Słoweńca Nika Mujanovicia z Tours Volley-Ball (obaj po 139 "oczek"). Najlepiej z grona "Biało-Czerwonych" pod tym względem wypadł Wilfredo Leon z Bogdanki LUK Lublin, ale i on z 123 punktami na koncie znalazł się poza czołówką najlepiej punktujących siatkarzy.

Przyjmujący kadry Nikoli Grbicia lepiej wypadł w klasyfikacji najlepiej zagrywających, z 16 asami na koncie niewiele zabrakło mu do tego, by znaleźć się w TOP3. I tutaj królował Dermaux (22 asy), który wyprzedził wspomnianego Faure (21) oraz Kanadyjczyka Erika Siksnę z Knack Volley Roeselare(18).

Balcerzak przytoczył także zestawienie najlepiej blokujących siatkarzy fazy grupowej, tutaj królował Turek Ahmet Tumer z Galatasaray (21 bloków), który wyprzedził Ukraińca Jurija Semeniuka z Projektu Warszawa (20) oraz Argentyńczyka Pablo Crera z VK Lvi Praha(17). Najlepiej blokującym polskim siatkarzem był Tomasz Fornal z Ziraatu Bankasi Ankera - 14 bloków.

Co ciekawe, zespoły Leona i Fornala uzyskały bezpośredni awans do fazy pucharowej - Bogdanka LUK Lublin w zestawieniu zwycięzców grup zajęła trzecie miejsce, Ziraat pierwsze. Drugą najlepszą ekipą fazy grupowej była włoska Sir Sicoma Monini Perugia z Kamilem Semeniukiem w składzie. Również siatkarzy tej ekipy próżno szukać w gronie TOP3 najlepiej punktujących czy zagrywających zawodników, co tylko potwierdza, że o sile poszczególnych drużyn stanowi kolektyw, nie poszczególne indywidualności.

Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie dołączają do Bogdanki LUK Lublin w ćwierćfinale Ligi Mistrzów Grzegorz Wajda Reporter

Tomasz Fornal materiały prasowe materiały prasowe

Wilfredo Leon w barwach Bogdanki LUK Lublin Piotr Matusewicz East News

Wilfredo Leon - najlepsze akcje MVP meczu Bogdanka LUK Lublin - Galatasaray Stambuł. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport