Polscy siatkarze odebrali im nadzieję. Tak Włosi reagują po batalii w Lidze Mistrzów

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Ten wieczór siatkarze i kibice PGE Projektu Warszawa będą długo wspominać. Po porażce we własnej hali Warszawianie ograli na wyjeździe Itas Trentino 3:2, a potem wygrali dodatkowego, złotego seta i awansowali do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Rywale żegnają się z grą w europejskich pucharach. Włoskie media nie kryją zawodu wynikiem. O "gorzkim rozczarowaniu" pisze choćby "La Gazzetta dello Sport". A nie brakuje też innych ocen środowej batalii.

Jan Firlej i Simon Torwie podczas meczu PGE Projekt Warszawa – Itas Trentino, w sportowych strojach na boisku.
Jan Firlej (z lewej) pomógł PGE Projektowi Warszawa pokonać Itas Trentino. Z prawej Simon TorwieCEV.eumateriały prasowe

PGE Projekt Warszawa pojechał do Trydentu z jasnym celem. Po porażce 2:3 w hali Torwar w rewanżu musiał wygrać. Cel zrealizował i wywalczył awans, ale po aż sześciu setach i niemal trzech godzinach gry. Spotkanie swoją dramaturgią śmiało mogłoby obdzielić kilka innych siatkarskich rywalizacji.

Już w pierwszym secie siatkarze z Warszawy odrabiali straty, by ostatecznie wyrwać seta Włochom. Potem przegrywali już 1:2, ale zwyciężyli w czwartej partii i późniejszym tie-breaku. Zdecydował więc dodatkowy, tzw. złoty set.

Zobacz również:

Luciano De Cecco w pierwszym sezonie w PlusLidze musi pogodzić się ze spadkiem
Ekstraklasa Mężczyzn

Katastrofa stała się faktem, to już koniec nadziei siatkarzy. Nikt by tego nie wymyślił

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    Itas Trentino przegrywa z PGE Projektem Warszawa. Włosi jasno. "Gorzkie rozczarowanie"

    W nim polscy siatkarze przegrywali już 4:7, by jednak w kolejnych akcjach, przy zagrywkach Jakuba Kochanowskiego, odrobić straty z nawiązką i wyrwać awans. Włoskie media zwracają uwagę właśnie na ten decydujący moment dwumeczu, bo już po paru minutach PGE Projekt prowadził 12:8.

    "Mecz jest już rozstrzygnięty, Trento nie ma już siły, by wrócić do gry i tym samym odpada z Ligi Mistrzów" - komentuje decydujące chwile dwumeczu "La Gazzetta dello Sport".

    Najbardziej znany włoski dziennik sportowy określa koniec europejskiej przygody Itasu Trentino "gorzkim rozczarowaniem". "To była gorzka eliminacja po dwóch intensywnych i zaciętych pojedynkach" - komentuje serwis internetowy gazety, wyróżniając jednak występ Theo Faure'a. Atakujący Itasu zdobył 34 punkty.

    Koszmar złotego seta. Włosi komentują i doceniają polskiego siatkarza

    "Koszmar złotego seta" - tak swoją relację ze spotkania tytułuje portal "Il Quotidiano". Dziennikarze tego serwisu wskazują, że dla Itasu Trentino to kolejny cios po przegranej na starcie fazy play-off ligi włoskiej z Cucine Lube Civitanova.

    Zajmujący się siatkówką portal VolleyNews.it podkreśla z kolei, że środowe spotkanie było "prawdziwą sportową bitwą". Zwraca też jednak uwagę na postawę sędziów prowadzących mecz.

    "Trento nie zdołało zakończyć swoich najlepszych akcji dokładnie wtedy, gdy było to potrzebne. Warto również zauważyć, że druga połowa meczu charakteryzowała się zbyt dużą niepewnością ze strony sędziów i dość mylącym wykorzystaniem opcji challenge" - pisze portal.

    Zobacz również:

    Marrit Jasper i pozostałe siatkarki DevelopResu Rzeszów postawiły się faworytkom
    Liga Mistrzyń

    Polskie siatkarki blisko sensacji w Lidze Mistrzyń. Taka szansa może się nie powtórzyć

    Damian Gołąb
    Damian Gołąb

      Lokalny serwis VitaTrentina chwali z kolei włoski zespół za determinację i chęć walki do końca. W polskiej drużynie wyróżnia Bartosza Gomułkę za 24 zdobyte punkty oraz Jurija Semeniuka za pięć bloków - to właśnie Ukrainiec został zresztą wybrany MVP spotkania.

      "Przeciwnicy (...) pędzili do zwycięstwa w tie-breaku, a także odrabiali straty w złotym secie, w którym przegrywali 4:7" - pisze po polskich siatkarzach portal

      Liga Mistrzów siatkarzy. Polski ćwierćfinał o wyjazd do Turynu

      Serwis oasport.it chwali zaś PGE Projekt Warszawa, nazywając go przeciwnikiem na wysokim poziomie technicznym. Zwraca też uwagę, że mecz trwał aż 168 minut, a Itas Trentino musiał sobie radzić bez jednego z liderów - kontuzjowanego Alessandro Michieletto, który prawdopodobnie nie zagra już do końca sezonu.

      "Ćwierćfinałowy mecz z polskim klubem Lublin został odwołany, a potencjalne derby z Perugią w półfinale przepadną" - podsumowuje portal.

      Z Bogdanką LUK Lublin za dwa tygodnie zmierzy się za to PGE projekt Warszawa. To oznacza, że co najmniej jeden polski zespół wystąpi w Final Four Ligi Mistrzów w Turynie. Ale szansę na to ma też Aluron CMC Warta Zawiercie, już pewny gry w ćwierćfinale, a także Asseco Resovia Rzeszów, która dziś chce przypieczętować awans do ósemki meczem z Knack Roeselare.

      Zobacz również:

      Wilfredo Leon, Kewin Sasak, Tomasz Fornal
      Ekstraklasa Mężczyzn

      Kluczowe wieści ws. kadrowicza Grbicia. Zniknęły ostatnie wątpliwości

      Damian Gołąb
      Damian Gołąb
        Grupa siatkarzy w sportowych strojach świętuje na boisku po zdobyciu punktu, obejmując się i wyrażając radość w geście drużynowej jedności.
        Siatkarze PGE Projektu Warszawa awansowali do najlepszej ósemki Ligi MistrzówCEV.eumateriały prasowe
        Siatkarz w białym stroju z logo ITAS świętuje zdobycie punktu, zaciśnięta pięść i wyrazista radość na twarzy podkreślają emocje sportowej rywalizacji, w tle widoczni kibice oraz inny zawodnik okazujący entuzjazm.
        Daniele Lavia, przyjmujący Itasu TrentinoCEV.eumateriały prasowe
        Zawodnik siatkarski w jasnozielonym stroju z numerem 18 dynamicznie reaguje podczas rozgrywki, otoczony innymi graczami na tle boiska sportowego.
        Damian Wojtaszek, kapitan i libero PGE Projektu WarszawaPiotr Matusewicz East News
        Itas Trentino - PGE Projekt Warszawa. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja