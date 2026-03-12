Polscy siatkarze o krok od historycznego wyniku. Tego nie ma nikt w Europie

Siatkarze PGE Projektu Warszawa po wojnie nerwów w Trentino awansowali do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Tam czeka ich wyjątkowa rywalizacja z inną polską drużyną, Bogdanką LUK Lublin. Ale na tym nie koniec polskich akcentów w czołowej ósemce najważniejszych rozgrywek w Europie. Jeśli dziś w Belgii nie zawiedzie Asseco Resovia Rzeszów, polscy siatkarze zapiszą się w historii. Transmisja meczu Knack Roeselare - Asseco Resovia od godz. 20.30 w Polsacie Sport 2.

article cover
Paweł Zatorski i Marcin Janusz, siatkarze Asseco Resovii Rzeszów, która zagra o ćwierćfinał Ligi MistrzówCEV.eumateriały prasowe

- Czy można było sobie wymarzyć bardziej hardcore'owy scenariusz tego spotkania? - takie pytanie usłyszał po meczu z Itasem Trentino w Lidze Mistrzów Jan Firlej.

- Nie - krótko odpowiedział przed kamerą klubowych mediów rozgrywający PGE Projektu Warszawa.

Warszawscy siatkarze zgotowali kibicom aż sześciosetowe widowisko, odrabiając straty z pierwszego spotkania w hali Torwar. Drugi rok z rzędu awansowali do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, choć tym razem w znacznie bardziej emocjonujących okolicznościach niż rok temu.

Warszawska drużyna nie ma jednak po takiej batalii nawet chwili oddechu. Już w niedzielę czeka ją ligowa rywalizacja z PGE GiEK Skrą Bełchatów. A za dwa tygodnie kolejna trudna przeprawa w Lidze Mistrzów, i to z polskim rywalem.

Jan Firlej (z lewej) pomógł PGE Projektowi Warszawa pokonać Itas Trentino. Z prawej Simon Torwie
    Polska rywalizacja w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Wilfredo Leon już czeka

    PGE Projekt wpada bowiem w ćwierćfinale najważniejszych europejskich rozgrywek klubowych na Bogdankę LUK Lublin. Mistrzowie Polski z Wilfredo Leonem na czele mogli śledzić batalię Warszawian z Itasem Trentino w komfortowych warunkach, bo dzięki zwycięstwu w grupie awansowali bezpośrednio do czołowej ósemki. PGE Projekt, który zajął w swojej grupie dopiero trzecią pozycję, musiał przebijać się przez baraże.

    Zwycięstwo takie jak to ze środowego wieczoru może jednak na nowo zbudować drużynę, która w tym sezonie przeszła już zawirowania związane ze zmianą trenera po rezygnacji Tommiego Tiilikainena. Taką nadzieję ma Piotr Gacek, były siatkarz, dziś prezes klubu, który tak przeżywał spotkanie w Trentino, że niemal stracił głos.

    Takie mecze nie tylko dają awans do kolejnej rundy Ligi Mistrzów, ale dają dużą pewność siebie przed najważniejszymi meczami, które czekają nas również w Polskiej Lidze Siatkówki. Jestem z tego bardzo dumny, szczęśliwy. Dużo emocji ten sezon generuje, i te wygrane, i te przegrane
    przyznaje Gacek.

    Asseco Resovia Rzeszów przed wielką szansą. Wystarczą dwa sety

    Teraz jego drużynę czeka dwumecz z mistrzami Polski, ale awans Warszawian ma jeszcze dodatkowy wymiar. Dzięki niemu polskie drużyny mogą zapisać się w historii Ligi Mistrzów.

    Oprócz Bogdanki LUK Lublin w ćwierćfinale jest już bowiem również Aluron CMC Warta Zawiercie, która także wygrała swoją grupę. A stawkę polskich zespołów w ćwierćfinałach może jeszcze uzupełnić Asseco Resovia Rzeszów.

    Luciano De Cecco w pierwszym sezonie w PlusLidze musi pogodzić się ze spadkiem
      Drużyna, którą prowadzi Massimo Botti, w teorii ma przed sobą dużo łatwiejsze zadanie niż PGE Projekt. Nie tylko dlatego, że jej przeciwnik, Knack Roeselare, to rywal o znacznie mniejszej renomie w Europie niż Itas Trentino.

      Rzeszowianie bez zarzutu wykonali pierwszą część zadania. We własnej hali wygrali 3:0 i do Belgii pojechali z dużą zaliczką. Do awansu wystarczą im dwa wygrane sety.

      - Spodziewamy się faktycznie tego, że oni u siebie zagrają zdecydowanie lepiej. Też atmosfera na hali i to wszystko, co będzie dookoła, będzie im sprzyjało, ale mamy świetną zaliczkę. Nie możemy tam jednak jechać jakoś przestraszeni. Wiemy, że jesteśmy w dobrej formie i rzucimy wszystko, co mamy - przekonuje Marcin Janusz, kapitan Resovii, w rozmowie z oficjalnym serwisem PlusLigi.

      Liga Mistrzów. Polscy siatkarze mogą zapisać się w historii

      Zespół z Roeselare pokazał już w tym sezonie, że potrafi grać z najlepszymi polskimi drużynami. W fazie grupowej dwa razy przegrał z Bogdanką LUK Lublin dopiero po tie-breaku.

      A do tego Resovia cierpi na wyjazdach. W fazie grupowej przegrała nie tylko na boisku Aluron CMC Warty Zawiercie, ale też niżej notowanych zespołów z Lizbony i Luneburga. Ale choć przez cały sezon jej forma faluje, aktualnie może pochwalić się serią trzech zwycięstw.

      Jeśli nie zawiedzie i wywalczy awans, wpadnie na turecki Ziraat Bankasi Ankara. Polska będzie mieć wtedy aż cztery zespoły w ćwierćfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Takiej sztuki polskie drużyny nie dokonały jeszcze nigdy. Oprócz przedstawicieli PlusLigi w ósemce są już dwie drużyny z Włoch, jedna z Turcji i jedna z Hiszpanii.

      Alex Grozdanov, Wilfredo Leon i Mikołaj Sawicki
      Dwóch siatkarzy, z lewej w białym stroju z czerwonymi akcentami z numerem 19, z prawej w czarno-złotym stroju z numerem 5, obaj w dynamicznych pozach na boisku.
      Asseco Resovia Rzeszów może dołączyć do PGE Projektu Warszawa i zagrać w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Z lewej Marcin Janusz, z prawej Jan FirlejMICHAL KLAG/REPORTER/Piotr Matusewicz/East NewsEast News
      Grupa siatkarzy w sportowych strojach świętuje na boisku po zdobyciu punktu, obejmując się i wyrażając radość w geście drużynowej jedności.
      Siatkarze PGE Projektu Warszawa awansowali do najlepszej ósemki Ligi MistrzówCEV.eumateriały prasowe
      Siatkarz ubrany w strój meczowy z numerem 12, na tle zapełnionych trybun podczas meczu siatkówki, obok trener oraz inni zawodnicy. Zawodnik wydaje się wyrażać emocje związane z rozgrywką.
      Artur Szalpuk, przyjmujący Asseco Resovii Rzeszów, jest jednym z liderów drużynyGrzegorz WajdaReporter
      Jurij Semeniuk - najlepsze akcje MVP meczu Itas Trentino – PGE Projekt Warszawa. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

