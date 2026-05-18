Polscy siatkarze nie dali rady Włochom. Apel kapitana tuż po finale Ligi Mistrzów

Damian Gołąb

Po raz drugi z rzędu Aluron CMC Warta Zawiercie przegrywa finał Ligi Mistrzów z Sir Sicoma Monini Perugia. Wyrównaną walkę z rywalami Zawiercianie nawiązali tylko w pierwszym secie, w dwóch kolejnych dominowali Włosi. -Wiem, że w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do złotych medali, a jak jest srebro czy brąz, to jest już troszkę narzekanie. Ale doceniajmy te medale - apeluje ze srebrnym krążkiem na szyi Mateusz Bieniek, kapitan Zawiercian.

Mateusz Bieniek i trzech siatkarzy Aluron CMC Warty Zawiercie przy siatce podczas meczu w Turynie.
Mateusz Bieniek (w środku z nr 20) po finale nie ma zamiaru narzekać

Warta Zawiercie dostała się do finału po czterosetowym boju z Ziraatem Bankkart Ankara, Perugia po trzech partiach z PGE Projektem Warszawa. I na otwarcie meczu o złoto obie drużyny zaserwowały kibicom w Inalpi Arenie w Turynie kapitalne widowisko.

Obie miały szansę na zwycięstwo w pierwszym secie, przez moment Zawiercianie nawet już się cieszyli, ale ostatecznie okazało się, że piłka musnęła Aarona Russella i trzeba bylo grać dalej. A ostatnie słowo należało do Perugii, która wygrała 29:27.

- Ten pierwszy set to był naprawdę kosmiczny poziom siatkówki. Mogło się podobać. Ale wytrzymali to. A jak już się gra sety na takim poziomie i ma się jedną szansę, trzeba ją wykorzystać. My mieliśmy, nie wykorzystaliśmy. Było trochę niefartu, miałem dwie dobre piłki od Miguela Tavaresa, nie skończyłem i po prostu rywale odwrócili. O tym, co było potem, nie ma już się co za bardzo rozwodzić - zaznacza Mateusz Bieniek.

Mateusz Bieniek z jasnym apelem po finale Ligi Mistrzów. "Doceniajmy to"

Kapitan i środkowy Zawiercian po raz drugi dotarł z drużyną do ostatniego spotkania Ligi Mistrzów. O ile jednak przed rokiem w Łodzi zdecydował tie-break i dopiero wtedy Perugia mogła świętować, o tyle w Turynie po tak znakomitym pierwszym secie emocje właściwie się skończyły. Włosi dwie kolejne partie wygrali do 18 i 15.

- Nie wiem, czy gdybyśmy wygrali pierwszego seta, coś by zmienił. Może tak, może ich pewność siebie by się zachwiała. Ale pokazali, że byli dużo lepszą drużyną - nie ma wątpliwości Bieniek.

32-letni siatkarz tuż po finale skupił się jednak na czymś innym. Zaapelował, by docenić osiągnięcie jego zespołu. Warta została trzecią polską drużyną, która dotarła do finału Ligi Mistrzów w ostatnich sześciu latach. Od 2021 r. PlusLiga za każdym razem zgarnia co najmniej srebro, co jest znakomitym wynikiem.

- Jestem mega dumny z chłopaków. Skończyliśmy sezon, znowu byliśmy w finale Ligi MistrzóW. To wielka sprawa. Wiem, że w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do złotych medali, a jak jest srebro czy brąz, to jest już troszkę narzekanie. Z jednej strony się cieszę, bo to są fajne czasy, że jesteśmy zawsze głównym faworytem. Ale z drugiej strony doceniajmy to, doceniajmy te medale. To wielka sprawa grać kolejny finał z rzędu z tak mocnym zespołem - podkreśla Bieniek.

Trzy medale Aluron CMC Warty Zawiercie. Kończą z podniesioną głową

Środkowy, który po finale został wybrany do drużyny gwiazd Final Four Ligi Mistrzów, po ostatnim spotkaniu sezonu nie krył też zmęczenia. Warta rywalizowała w ostatnich miesiącach na kilku frontach i narzucił sobie wysokie tempo. Zdobyła brązowy medal Klubowych Mistrzostw Świata w Brazylii, sięgnęła po upragnione mistrzostwo Polski.

- Rozegraliśmy mnóstwo meczów, było mnóstwo podróży. Wielkie podziękowania i gratulacje dla rodzin chłopaków z drużyny, bo ciągle nas nie było. Naprawdę możemy skończyć ten sezon z podniesioną głową - zaznacza Bieniek.

Z Turynu Damian Gołąb

