Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polscy siatkarze naskoczyli na rywali. 25:9, pogrom w Lidze Mistrzów

Damian Gołąb

Damian Gołąb

W grupie D siatkarskiej Ligi Mistrzów faworytami są dwie polskie drużyny: Aluron CMC Warta Zawiercie i Asseco Resovia Rzeszów. Pierwszy polski zespół we wtorek efektownie rozprawił się z rywalem z Niemiec. W środę to samo chcieli zrobić Rzeszowianie, którzy podjęli w hali Podpromie Sporting CP. Dla mistrzów Portugalii wizyta w Rzeszowie okazała się jednak nieprzyjemnym doświadczeniem - pierwszy set rywalizacji z Resovią może ich długo boleć.

Zawodnik siatkarski w biało-czerwonym stroju z numerem 19 na koszulce, energicznie zaciska pięść w geście triumfu na tle niebieskiego boiska sportowego.
Marcin Janusz poprowadził Asseco Resovię Rzeszów do triumfu w Lidze MistrzówDarek DelmanowiczPAP

Po bolesnej porażce w finale TAURON Pucharu Polski Asseco Resovia Rzeszów wygrała dwa mecze w PlusLidze bez straty seta. Szczególnie cenne było ostatnie zwycięstwo z PGE Projektem Warszawa. Na mecz Ligi Mistrzów plan był jasny: powtórzyć taki wynik.

Do Polski przyjechał bowiem Sporting, czyli jak dotąd najsłabsza drużyna grupy D. Trener Rzeszowian Massimo Botti był na tyle pewny swego, że dał odpocząć Karolowi Butrynowi i Arturowi Szalpukowi, ważnym ogniwom drużyny.

Zobacz również:

Dawid Woch w tym sezonie już nie zagra. Na zdjęciu z Bartoszem Bednorzem
Ekstraklasa Mężczyzn

Aspirował do kadry Grbicia i nie bał się o tym mówić. A teraz fatalna diagnoza

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    Asseco Resovia Rzeszów demoluje w pierwszym secie. A w drugim musiała gonić Sporting

    Pierwszego zastąpił Jakub Bucki, który w pierwszych akcjach zdobył punkt atakiem i blokiem. To było zresztą piorunujące otwarcie całej rzeszowskiej drużyny. Trener rywali Joao Coelho pierwszą przerwę wykorzystał już przy stanie 7:1 dla gospodarzy. Wkrótce świetnymi zagrywkami błysnął Danny Demyanenko, środkowy Resovii, i polska drużyna wygrywała aż 14:3.

    Najwięcej punktów dla Resovii w pierwszym secie zdobył przyjmujący Yacine Louati. Zanotował siedem "oczek", niewiele więcej niż cały zespół z Portugalii. To była demonstracja siły Rzeszowian i pokaz nieporadności rywali. Resovia rozbiła ich 25:9.

    Drugiego seta lizboński zespół rozpoczął jednak od prowadzenia 2:1. Po paru minutach mieli nawet trzy punkty przewagi, gdy asem serwisowym popisał się atakujący Mads Jensen. Portugalscy siatkarze już nie byli tak stłamszeni przez gospodarzy i gra się wyrównała.

    Zobacz również:

    Nikola Grbić podkreśla, że Paweł Zatorski potrzebuje czasu, by wrócić do najwyższej formy. Na zdjęciu z lewej Zatorski z Bartoszem Kurkiem
    Reprezentacja siatkarzy

    Wielki powrót polskiego siatkarza i cios w finale. Nikola Grbić tłumaczy gwiazdę

    Damian Gołąb
    Damian Gołąb

      Resovia długo goniła Sporting, a po błędzie w przyjęciu Klemena Cebulja, przy stanie 11:14, Botti nawet przerwał grę. Po raz drugi zrobił to przy wyniku 15:19. I wtedy Rzeszowianie w końcu dopięli swego, wygrywając cztery kolejne akcje i doprowadzając do remisu.

      Pomogły zagrywki Cebulja i Buckiego, a także szczelny blok. Pierwsze prowadzenie w tym secie polski zespół objął dopiero przy stanie 23:22, a po chwili zwyciężył 25:23.

      Liga Mistrzów siatkarzy. Asseco Resovia wiceliderem tabeli

      Początek trzeciego seta znów przypominał jednak bardziej pierwszą partię. Rzeszowianie szybko uciekli rywalom na pięć punktów. Spotkanie straciło jednak na dynamice przez długie rozpatrywanie challenge'u, co po raz kolejny zdarzyło się w europejskich rozgrywkach. A w dodatku skończyło kartką dla trenera Sportingu.

      Tymczasem przewaga Resovii wzrosła do ośmiu punktów. Liderem ofensywy polskiego zespołu był Louati i trzecia partia szybko się skończyła. Gospodarze wygrali 25:19 i zakończyli spotkanie.

      Asseco Resovia Rzeszów po drugim zwycięstwie w Lidze Mistrzów w tym sezonie umacnia się na drugim miejscu w tabeli grupy D. Liderem jest niepokonana Aluron CMC Warta Zawiercie, która we wtorek ograła w trzech setach SVG Luneburg.

      Liga Mistrzów
      3 kolejka
      21.01.2026
      18:00
      Zakończony
      Wszystko o meczu

      Aseco Resovia Rzeszów: Bucki, Demyanenko, Louati, Janusz, Sapiński, Cebulj - Shoji (libero) oraz Poręba, Zatorski, Graham, Nowak, Potera (libero)

      Sporting CP: Jensen, Semedo, Pokersnik, Grankin, Aguenier, Garcia - Perren (libero) oraz Valencia, Velazquez, Cruz (libero), Militao, Galabov

      Zawodnik w czerwono-białym stroju wykonuje atak po lewej stronie siatki, próbując przebić piłkę ponad dwoma blokującymi w biało-zielonych strojach. Piłka znajduje się tuż nad siatką. W tle widoczni sędziowie i ławka rezerwowych.
      Yacine Louati w meczu Asseco Resovia Rzeszów - Sporting CPDarek DelmanowiczPAP
      Zawodnik siatkarski w biało-czerwono-czarnym stroju podczas dynamicznej akcji z piłką unoszącą się nad jego głową, w tle inny zawodnik na niebieskim boisku do siatkówki.
      Danny Demyanenko, środkowy Asseco Resovii RzeszówDarek DelmanowiczPAP
      Siatkarze walczący o punkt podczas meczu, zawodnik drużyny w czerwono-białych koszulkach szykuje się do ataku, podczas gdy zawodnik w zielono-białym stroju wykonuje blok.
      Cezary Sapiński (z lewej) i Yacine Louati - siatkarze Resovii w trakcie meczu Ligi Mistrzów ze SportingiemDarek DelmanowiczPAP
      Ataki w meczu Cuprum Stilon Gorzów - Asseco Resovia Rzeszów. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja