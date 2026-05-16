Polscy siatkarze na drodze Włochów i Fornala. Wielka szansa w Lidze Mistrzów

Damian Gołąb

Po raz drugi z rzędu dwie polskie drużyny zagrają w Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta Zawiercie i PGE Projekt Warszawa spróbują odbić tytuł z rąk Sir Sicoma Monini Perugia, która broni trofeum sprzed roku. W turnieju finałowym w Turynie chrapkę na pierwszy triumf ma też Tomasz Fornal i jego Ziraat Bankkart Ankara. Jedno jest pewne: ze zwycięstwa w Lidze Mistrzów będzie się cieszyć co najmniej jeden polski siatkarz. Transmisje meczów Final Four w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go, pierwszy mecz dziś o godz. 17.

Tomasz Fornal z Ziraatu Bankkart Ankara w czerwonym stroju obok siatkarza Warty Zawiercie w żółto-zielonym stroju.
Tomasz Fornal i Ziraat Bankkart Ankara zagrająo finał z Aluron CMC Wartą Zawiercie, w której błyszczy Aaron RussellGrzegorz Wajda/REPORTER / fot. Piotr Sumara/PLSReporter

Na weekend do Turynu ściągnęły najmocniejsze drużyny kontynentu. Żadnemu z uczestników turnieju finałowego Ligi Mistrzów nie można zarzucić, że dostał się tu dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności.

W Inalpi Arenie zagrają mistrzowie trzech najmocniejszych europejskich lig i brązowy medalista PlusLigi, któremu na drodze do krajowego finału stanęła Bogdanka LUK Lublin. Po raz drugi z rzędu połowę stawki stanowią polskie zespoły - tak też było przed rokiem w Łodzi.

Wtedy szans na polski finał nie było, bo Aluron CMC Warta Zawiercie dostała się do meczu o złoto po rywalizacji z JSW Jastrzębskim Węglem. Rok później polski finał jest możliwy - to byłaby powtórka z 2023 r., gdy Jastrzębianie, również w Turynie, grali o puchar z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle.

Nie będzie jednak o to łatwo, bo przeciwnicy są mocni. Ziraat, z którym zagrają tym razem Zawiercianie, opiera swoją grę na trzech zagranicznych, sowicie opłacanych gwiazdach. To przyjmujący Tomasz Fornal i Francuz Trevor Clevenot oraz atakujący z Holandii Nimir Abdel-Aziz. Takie skrzydła w ćwierćfinale rozbiły Asseco Resovię Rzeszów, w dwóch meczach nie pozwalając jej ugrać nawet seta. Tyle że reszta składu Ziraatu, oparta na tureckich zawodnikach, już tak nie imponuje.

To nasz drugi raz w Final Four. To pokazuje, że wykonaliśmy dobrą pracę. Gramy z bardzo mocną drużyną, Ziraat nie przegrał dotąd ani jednego meczu w Lidze Mistrzów, więc to będzie dla nas bardzo trudne spotkanie. Jesteśmy jednak w dobrym rytmie, zdobyliśmy mistrzostwo Polski, nie mieliśmy zbyt długiej przerwy przed turniejem. Jesteśmy gotowi
deklaruje jednak Mateusz Bieniek, środkowy i kapitan Warty.

W jego drużynie, prowadzonej przez Michała Winiarskiego, skrzydła również funkcjonowały w ostatnich tygodniach świetnie. Tak dobrze, jak dotąd, w barwach Zawiercian nie prezentował się jeszcze Aaron Russell, bohaterem finałów PlusLigi był Bartłomiej Bołądź. Znak zapytania pozostaje tylko przy Bartoszu Kwolku - on sam przyznał, że rozegrał najsłabsze play-offy w życiu.

A po drugiej stronie będzie Fornal. Z nim cała trójka spotka się w Zawierciu w przyszłym sezonie, bo jego przenosiny do Warty są tajemnicą poliszynela. Ale przyjmujący polskiej kadry zapowiadał, że do Ziraatu trafia właśnie po to, by wygrać Ligę Mistrzów.

- Klub wydał dużo pieniędzy i poświęcił sporo czasu na ten proces. To, gdzie teraz jesteśmy, pokazuje, że podążamy dobrą drogą. Gramy przeciwko dobrym i szanowanym zespołom. Nie będzie łatwo, ale jak zawsze chcemy pokazywać nasze atuty aż do ostatniej akcji. Zobaczymy, co się wydarzy, ale musimy walczyć do końca, na pewno dużo mocniej niż w lidze tureckiej - podkreśla Mustafa Kavaz, trener Ziraatu.

Wielki faworyt z Perugii, Kamil Semeniuk ma szansę na drugi tytuł. Ale PGE Projekt Warszawa nastawia się na walkę

Ten półfinał zapowiada się na wyrównany. W drugim eksperci - jak choćby Wojciech Żaliński w rozmowie z Interia Sport - murowanego faworyta widzą w Perugii. Trudno się dziwić, bo drużyna, której podporą jest Kamil Semeniuk, w fazie play-off ligi włoskiej nie przegrała ani jednego spotkania. I podobnie jak Ziraat w obecnej edycji Ligi Mistrzów jest niepokonana.

- Wszyscy przyjechali tu bardzo zmotywowani, dodatkowo napędzeni sukcesami na krajowym podwórku. Jest więc bardzo podobnie do poprzedniego sezonu, ale poziom jest wyższy, bo wszyscy dostali coś ekstra w krajowych rozgrywkach. Ufam moim siatkarzom, że do końca będą walczyć. Nie jesteśmy jednak tutaj, by bronić trofeum, ale by walczyć o nowe - przekonuje Angelo Lorenzetti, trener Perugii.

Na ich drodze stanie jednak PGE Projekt Warszawa. Siatkarze ze stolicy w tym sezonie sporo przeszli, a ich droga do Final Four była zdecydowanie najtrudniejsza z całej stawki. Do końca walczyli o wyjście z grupy, do ćwierćfinału przebijali się przez dodatkową fazę play-off - do ósemki dostali się po "złotym secie" z Itasem Trentino.

W Turynie zagrają bez jednego ze swoich liderów, kontuzjowanego Bartosza Bednorza. W przeciwieństwie do meczów o brązowe medale PlusLigi, nie może go jednak zastąpić Aleksander Śliwka - w Lidze Mistrzów transfery medyczne nie obowiązują. Ale Warszawianie przyjechali do Włoch z mocnym nastawieniem na walkę.

- Nie było łatwo się tu dostać. Cieszę się, że będą tu grać dwa zespoły z Polski. Przed rokiem też byliśmy bardzo blisko Final Four, przegraliśmy z Halkbankiem Ankara w złotym secie. Ćwierćfinał z Lublinem był bardzo trudny, rozgrywaliśmy mecze przeciwko Wilfredo Leonowi. Ale wygraliśmy i jesteśmy gotowi na półfinał - zaznacza Damian Wojtaszek, libero i kapitan PGE Projektu.

Liga Mistrzów siatkarzy. Cztery polskie triumfy, pięć finałów z rzędu

Warszawska drużyna po raz pierwszy w historii zagra w Final Four. Ziraat był już w czołowej czwórce w 2023 r., ale wtedy turnieju w takim formacie nie rozgrywano. Z całej stawki tylko Perugia ma już na koncie trofeum dla zwycięzcy Ligi Mistrzów.

Do formatu Final Four powrócono przed rokiem. Polska miała swój zespół w wielkim finale w pięciu ostatnich sezonach z rzędu. W latach 2021-2023 trzykrotnie triumfowała ZAKSA. Wcześniej, w 1978 r., najlepszym zespołem w Europie był Płomień Milowice.

Terminarz Final Four Ligi Mistrzów w Turynie

16 maja, sobota, godz. 17.00: PGE Projekt Warszawa - Sir Sicoma Monini Perugia, transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Super Polsat, Polsat Box Go

16 maja, sobota, godz. 20.30: Aluron CMC Warta Zawiercie - Ziraat Bankkart Ankara, transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Super Polsat, Polsat Box Go

17 maja, niedziela, godz. 17.00: mecz o trzecie miejsce, transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Super Polsat, Polsat Box Go

17 maja, niedziela, godz. 20.30: finał, transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Super Polsat, Polsat Box Go

