Polscy siatkarze gromią Niemców w Lidze Mistrzów. Michał Winiarski pilnował do końca
Hala w Sosnowcu nadal niezdobyta w tej edycji Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta Zawiercie, który właśnie tam gości rywali w najważniejszych europejskich rozgrywkach, sprawnie zrealizował swój cel na ostatnią kolejkę fazy grupowej. Finaliści Ligi Mistrzów sprzed roku szybko wygrali dwa sety z SVG Luneburg, co pozwoliło im na bezpośredni awans do ćwierćfinału. Ale nawet później trener Zawiercian Michał Winiarski pilnował wyniku.
Sytuacja Aluron CMC Warty Zawiercie przed ostatnim meczem fazy grupowej była jasna. By zapewnić sobie pierwsze miejsce w grupie D i bezpośredni awans do ćwierćfinału, potrzebowała punktu do tabeli - czyli dwóch wygranych setów.
Drużyna Michała Winiarskiego długo była zresztą w Lidze Mistrzów niepokonana, przegrała dopiero przed tygodniem w Rzeszowie. I to właśnie Asseco Resovia mogła potencjalnie skorzystać na potknięciu Zawiercian.
Jasny cel Michała Winiarskiego. Ale Niemcy też mieli o co grać
Poza tą porażką Aluron CMC Warta była jednak od 3 stycznia niepokonana. W weekend bez problemów rozbiła w PlusLidze Barkom Każany Lwów, a Winiarski mógł bez obaw postawić na czwartego środowego Adriana Markiewicza, który został zresztą wybrany MVP spotkania.
W środę do szóstki na środek wskoczył znacznie bardziej doświadczony Miłosz Zniszczoł. Już w jednej z pierwszych akcji pomógł Aaronowi Russelowi w podwójnym bloku, który zatrzymał atak rywali. Ale na początku spotkania niespodziewanie 7:4 prowadził SVG Luneburg.
Niemiecki zespół, który w pierwszym meczu przegrał z Wartą u siebie 0:3, wciąż miał szansę na awans do fazy play-off Ligi Mistrzów jako najlepszy zespół z trzeciego miejsca w grupie. Musiał jednak wygrać w Sosnowcu i liczyć na porażki rywali z innych grup.
Zawiercianie szybko jednak opanowali sytuację w pierwszym secie. Po kontrataku wykończonym przez Bartłomieja Bołądzia prowadzili 10:8. Tyle że goście nie zamierzali składać broni. Po serii zagrywek Christophera Byama objęli prowadzenie 16:15. Gospodarzom znów pomógł blok, a także asy serwisowe Mateusza Bieńka. Końcówka to już ich popis, to oni wygrali 25:20.
Liga Mistrzów siatkarzy. Aluron CMC Warta Zawiercie zrealizowała plan w dwóch setach
Początek drugiej partii to dominacja Zawiercian. Wygrali cztery pierwsze akcje, zagrywkami życie rywalom utrudniał Zniszczoł. Po chwili asem serwisowym ponownie popisał się Bieniek.
Przewaga Warty rosła i Winiarski mógł pozwolić sobie na zmiany. Dał odpocząć obu przyjmującym, z boiska zeszli Russell i Bartosz Kwolek. Ale i tak Zawiercianie wygrali wysoko i efektownie, wynik 25:17 pieczętując efektownym blokiem.
Warta zapewniła sobie awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, ale nadal miała o co grać. Zwycięstwo mogło dać lepsze rozstawienie w fazie pucharowej i, teoretycznie, łatwiejszego przeciwnika w walce o Final Four.
Dlatego na trzecią partię Winiarski znów posłał podstawową szóstkę. Początek był jednak wyrównany, ale cały czas dobrze funkcjonował blok gospodarzy - Bołądź w ten sposób powstrzymał Ethana Champlina, atakującego reprezentacji USA.
Wybloki pozwalały z kolei na kontrataki. Po kolejnej udanej takiej akcji Bołądzia gospodarze w końcu odskoczyli przy stanie 14:11. Siatkarze z Niemiec strat już nie odrobili, polski zespół zamknął mecz w trzech setach - ostatniego wygrał 25:22.
Warta kończy więc fazę grupową z pięcioma zwycięstwami w sześciu meczach i bezpośrednim awansem do ćwierćfinału. Na to, jakie rozstawienie taki wynik da w czołowej ósemce, Zawiercianie muszą poczekać do końca wieczornych spotkań Ligi Mistrzów. Pewna gry w czołowej ósemce jest też Bogdanka LUK Lublin.