Polscy siatkarze gromią Niemców w Lidze Mistrzów. Michał Winiarski pilnował do końca

Sytuacja Aluron CMC Warty Zawiercie przed ostatnim meczem fazy grupowej była jasna. By zapewnić sobie pierwsze miejsce w grupie D i bezpośredni awans do ćwierćfinału, potrzebowała punktu do tabeli - czyli dwóch wygranych setów.

Drużyna Michała Winiarskiego długo była zresztą w Lidze Mistrzów niepokonana, przegrała dopiero przed tygodniem w Rzeszowie. I to właśnie Asseco Resovia mogła potencjalnie skorzystać na potknięciu Zawiercian.

Jasny cel Michała Winiarskiego. Ale Niemcy też mieli o co grać

Poza tą porażką Aluron CMC Warta była jednak od 3 stycznia niepokonana. W weekend bez problemów rozbiła w PlusLidze Barkom Każany Lwów, a Winiarski mógł bez obaw postawić na czwartego środowego Adriana Markiewicza, który został zresztą wybrany MVP spotkania.

W środę do szóstki na środek wskoczył znacznie bardziej doświadczony Miłosz Zniszczoł. Już w jednej z pierwszych akcji pomógł Aaronowi Russelowi w podwójnym bloku, który zatrzymał atak rywali. Ale na początku spotkania niespodziewanie 7:4 prowadził SVG Luneburg.

Niemiecki zespół, który w pierwszym meczu przegrał z Wartą u siebie 0:3, wciąż miał szansę na awans do fazy play-off Ligi Mistrzów jako najlepszy zespół z trzeciego miejsca w grupie. Musiał jednak wygrać w Sosnowcu i liczyć na porażki rywali z innych grup.

Zawiercianie szybko jednak opanowali sytuację w pierwszym secie. Po kontrataku wykończonym przez Bartłomieja Bołądzia prowadzili 10:8. Tyle że goście nie zamierzali składać broni. Po serii zagrywek Christophera Byama objęli prowadzenie 16:15. Gospodarzom znów pomógł blok, a także asy serwisowe Mateusza Bieńka. Końcówka to już ich popis, to oni wygrali 25:20.

Liga Mistrzów siatkarzy. Aluron CMC Warta Zawiercie zrealizowała plan w dwóch setach

Początek drugiej partii to dominacja Zawiercian. Wygrali cztery pierwsze akcje, zagrywkami życie rywalom utrudniał Zniszczoł. Po chwili asem serwisowym ponownie popisał się Bieniek.

Przewaga Warty rosła i Winiarski mógł pozwolić sobie na zmiany. Dał odpocząć obu przyjmującym, z boiska zeszli Russell i Bartosz Kwolek. Ale i tak Zawiercianie wygrali wysoko i efektownie, wynik 25:17 pieczętując efektownym blokiem.

Warta zapewniła sobie awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, ale nadal miała o co grać. Zwycięstwo mogło dać lepsze rozstawienie w fazie pucharowej i, teoretycznie, łatwiejszego przeciwnika w walce o Final Four.

Dlatego na trzecią partię Winiarski znów posłał podstawową szóstkę. Początek był jednak wyrównany, ale cały czas dobrze funkcjonował blok gospodarzy - Bołądź w ten sposób powstrzymał Ethana Champlina, atakującego reprezentacji USA.

Wybloki pozwalały z kolei na kontrataki. Po kolejnej udanej takiej akcji Bołądzia gospodarze w końcu odskoczyli przy stanie 14:11. Siatkarze z Niemiec strat już nie odrobili, polski zespół zamknął mecz w trzech setach - ostatniego wygrał 25:22.

Warta kończy więc fazę grupową z pięcioma zwycięstwami w sześciu meczach i bezpośrednim awansem do ćwierćfinału. Na to, jakie rozstawienie taki wynik da w czołowej ósemce, Zawiercianie muszą poczekać do końca wieczornych spotkań Ligi Mistrzów. Pewna gry w czołowej ósemce jest też Bogdanka LUK Lublin.

Aluron CMC Warta Zawiercie - SVG Luneburg 3:0 (25:20, 25:17, 25:22)

Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie Foto Olimpik AFP

Michał Winiarski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Kyle Ensing w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie Marcin Golba AFP

Daniil Medvedev - Stefanos Tsitsipas. Skrót meczu Polsat Sport