Polscy siatkarze brylują w Lidze Mistrzów. Cel Michała Winiarskiego już o krok
Srebrni medaliści z poprzedniego roku o włos od awansu do ćwierćfinału aktualnej edycji Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta Zawiercie pozostaje niepokonana. Podopieczni Michała Winiarskiego tym razem odprawili z kwitkiem Sporting CP z Lizbony i umocnili się na czele grupy D. Dotąd przegrali tylko seta i zbudowali sobie pokaźną przewagę nad innym polskim zespołem.
Aluron CMC Warta Zawiercie otworzyła rok 2026 porażką z PGE Projektem Warszawa, ale w kolejnych meczach już się nie potyka. Od tamtej pory do środy wygrała cztery spotkania po 3:0, w tym ważny mecz ligowy z PGE GiEK Skrą Bełchatów w ostatni weekend.
W Lidze Mistrzów Zawiercianie pozostawali niepokonani, na wyjeździe nie stracili ze Sportingiem CP nawet seta. U siebie - w roli gospodarza wystąpili w hali w Sosnowcu - celem była powtórka.
Siatkówka. Aluron CMC Warta Zawiercie nie pozwoliła rywalom rozwinąć skrzydeł
I to mimo że trener Michał Winiarski nadal nie forsował wracającego do gry po kontuzji Bartosza Kwolka, a do tego dał odpocząć Kyle'owi Ensingowi, którego tym razem zastąpił Bartłomiej Bołądź.
Atakujący reprezentacji Polski w pierwszym secie skończył cztery z dziewięciu ataków, a z wyrównanej gry na początku partii wyłoniło się prowadzenie gospodarzy 15:11. Objęli je po świetnej zagrywce Aarona Russella. Amerykanina z trybun oglądał Karch Kiraly, selekcjoner reprezentacji USA.
Russell mógł mu zaimponować, bo w pierwszym secie to on był najlepiej punktującym zawodnikiem Warty. A ta od połowy seta prowadziła pewnie, wygrywając 25:21.
Mimo wszystko jednak portugalski zespół pokazał się z niezłej strony, znacznie lepszej niż w czasie pierwszego seta poprzedniego meczu w Polsce, gdy został rozbity przez Asseco Resovię Rzeszów. Na początku drugiej partii siatkarze Sportingu starali się jednak jeszcze bardziej ryzykować z pola zagrywki, co owocowało błędami.
A pomyłki zdarzały się im także w ataku, dzięki czemu Warta prowadziła już 11:7. Oczywiście Zawiercianie robili swoje, ich rozgrywający Miguel Tavares asem serwisowym powiększył przewagę. W bloku pokazał się Mateusz Bieniek.
Winiarski pilnował jednak, by w grę jego drużyny nie wkradło się rozluźnienie, i przy stanie 16:13 poprosił o przerwę. Po niej prowadzenie Warty znów wzrosło. Polski zespół wykorzystał drugą piłkę setową, po raz drugi wygrywając 25:21 - ostatnią akcję atakiem z lewego skrzydła wykończył Jakub Czerwiński.
Liga Mistrzów siatkarzy. Drużyna Michała Winiarskiego niepokonana
W drużynie z Lizbony świetnie w ataku spisywał się Edson Valencia i początek trzeciej partii znów był wyrównany. Rywale potrafili znaleźć sposób, by zablokować atak Bołądzia. A po asie serwisowym Jana Galabova prowadzili nawet 11:9.
W końcu Winiarski poprosił o przerwę, bo Portugalczycy nadal prowadzili przy stanie 17:15. Zawiercianie doprowadzili do remisu 18:18, a po ataku Russella w końcu objęli prowadzenie 22:21. Pierwszą piłkę meczową dał im as serwisowy Czerwińskiego, po chwili przypieczętowali zwycięstwo 25:22.
Warta pozostaje zdecydowanym liderem tabeli grupy D i jest już o włos od zapewnienia sobie pierwszego miejsca, co oznacza bezpośredni awans do ćwierćfinału. Na drugiej pozycji znajduje się Resovia, która we wtorek niespodziewanie przegrała z SVG Luneburg.
Zwycięzcy grup wywalczą bezpośredni awans do ćwierćfinału. Ekipy z drugich miejsc i najlepsza z trzeciej pozycji zagrają w barażach o czołową ósemkę Ligi Mistrzów.
Aluron CMC Warta Zawiercie: Bołądź, Zniszczoł, Czerwiński, Tavares, Bieniek, Russell - Popiwczak (libero) oraz Łaba, Ensing, Nowosielski
Sporting CP: Valencia, Semedo, Garcia, Grankin, Aguenier, Pokersnik - Perren (libero) oraz Militao, Galabov, Jensen