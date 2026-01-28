Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polscy siatkarze brylują w Lidze Mistrzów. Cel Michała Winiarskiego już o krok

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Srebrni medaliści z poprzedniego roku o włos od awansu do ćwierćfinału aktualnej edycji Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta Zawiercie pozostaje niepokonana. Podopieczni Michała Winiarskiego tym razem odprawili z kwitkiem Sporting CP z Lizbony i umocnili się na czele grupy D. Dotąd przegrali tylko seta i zbudowali sobie pokaźną przewagę nad innym polskim zespołem.

Siatkarz w żółto-zielonym stroju z numerem 9 na koszulce wyraża silne emocje podczas rozgrywki sportowej, w tle widoczni kibice oraz pozostali zawodnicy, po lewej stronie w okręgu zbliżenie na inną osobę w ciemnej koszulce, prawdopodobnie trenera lub c...
Michał Winiarski (w kółku) postawił w środę na Bartłomieja BołądziaCEV.eumateriały prasowe

Aluron CMC Warta Zawiercie otworzyła rok 2026 porażką z PGE Projektem Warszawa, ale w kolejnych meczach już się nie potyka. Od tamtej pory do środy wygrała cztery spotkania po 3:0, w tym ważny mecz ligowy z PGE GiEK Skrą Bełchatów w ostatni weekend.

W Lidze Mistrzów Zawiercianie pozostawali niepokonani, na wyjeździe nie stracili ze Sportingiem CP nawet seta. U siebie - w roli gospodarza wystąpili w hali w Sosnowcu - celem była powtórka.

Siatkówka. Aluron CMC Warta Zawiercie nie pozwoliła rywalom rozwinąć skrzydeł

I to mimo że trener Michał Winiarski nadal nie forsował wracającego do gry po kontuzji Bartosza Kwolka, a do tego dał odpocząć Kyle'owi Ensingowi, którego tym razem zastąpił Bartłomiej Bołądź.

Zobacz również:

Kewin Sasak (drugi z prawej) opowiada, jak wpłynęło na niego lato w kadrze
Reprezentacja siatkarzy

Był odkryciem Grbicia, a teraz musi sobie radzić. Polski siatkarz jasno o kadrze

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    Atakujący reprezentacji Polski w pierwszym secie skończył cztery z dziewięciu ataków, a z wyrównanej gry na początku partii wyłoniło się prowadzenie gospodarzy 15:11. Objęli je po świetnej zagrywce Aarona Russella. Amerykanina z trybun oglądał Karch Kiraly, selekcjoner reprezentacji USA.

    Russell mógł mu zaimponować, bo w pierwszym secie to on był najlepiej punktującym zawodnikiem Warty. A ta od połowy seta prowadziła pewnie, wygrywając 25:21.

    Mimo wszystko jednak portugalski zespół pokazał się z niezłej strony, znacznie lepszej niż w czasie pierwszego seta poprzedniego meczu w Polsce, gdy został rozbity przez Asseco Resovię Rzeszów. Na początku drugiej partii siatkarze Sportingu starali się jednak jeszcze bardziej ryzykować z pola zagrywki, co owocowało błędami.

    Zobacz również:

    Wilfredo Leon został MVP, a jego grę z hali w Lublinie oglądali rodzice
    Siatkówka

    Wyjątkowi goście na meczu Wilfredo Leona. Tak zareagował polski siatkarz

    Damian Gołąb
    Damian Gołąb

      A pomyłki zdarzały się im także w ataku, dzięki czemu Warta prowadziła już 11:7. Oczywiście Zawiercianie robili swoje, ich rozgrywający Miguel Tavares asem serwisowym powiększył przewagę. W bloku pokazał się Mateusz Bieniek.

      Winiarski pilnował jednak, by w grę jego drużyny nie wkradło się rozluźnienie, i przy stanie 16:13 poprosił o przerwę. Po niej prowadzenie Warty znów wzrosło. Polski zespół wykorzystał drugą piłkę setową, po raz drugi wygrywając 25:21 - ostatnią akcję atakiem z lewego skrzydła wykończył Jakub Czerwiński.

      Liga Mistrzów siatkarzy. Drużyna Michała Winiarskiego niepokonana

      W drużynie z Lizbony świetnie w ataku spisywał się Edson Valencia i początek trzeciej partii znów był wyrównany. Rywale potrafili znaleźć sposób, by zablokować atak Bołądzia. A po asie serwisowym Jana Galabova prowadzili nawet 11:9.

      Zobacz również:

      Jan Hadrava, atakujący Indykpolu AZS Olsztyn
      Ekstraklasa Mężczyzn

      Gwiazda polskiego klubu rozwiewa wątpliwości. W reprezentacji już nie zagra

      Damian Gołąb
      Damian Gołąb

        W końcu Winiarski poprosił o przerwę, bo Portugalczycy nadal prowadzili przy stanie 17:15. Zawiercianie doprowadzili do remisu 18:18, a po ataku Russella w końcu objęli prowadzenie 22:21. Pierwszą piłkę meczową dał im as serwisowy Czerwińskiego, po chwili przypieczętowali zwycięstwo 25:22.

        Warta pozostaje zdecydowanym liderem tabeli grupy D i jest już o włos od zapewnienia sobie pierwszego miejsca, co oznacza bezpośredni awans do ćwierćfinału. Na drugiej pozycji znajduje się Resovia, która we wtorek niespodziewanie przegrała z SVG Luneburg.

        Zwycięzcy grup wywalczą bezpośredni awans do ćwierćfinału. Ekipy z drugich miejsc i najlepsza z trzeciej pozycji zagrają w barażach o czołową ósemkę Ligi Mistrzów.

        Liga Mistrzów
        4 kolejka
        28.01.2026
        18:00
        Zakończony
        Wszystko o meczu

        Aluron CMC Warta Zawiercie: Bołądź, Zniszczoł, Czerwiński, Tavares, Bieniek, Russell - Popiwczak (libero) oraz Łaba, Ensing, Nowosielski

        Sporting CP: Valencia, Semedo, Garcia, Grankin, Aguenier, Pokersnik - Perren (libero) oraz Militao, Galabov, Jensen

        Grupa siatkarzy ubrana w żółto-zielone stroje świętuje zdobycie punktu na boisku, okazując emocje i radość; wszyscy skoncentrowani są na wydarzeniach na boisku.
        Bartłomiej Bołądź na mecz ze Sportingiem wrócił do podstawowego składu Aluron CMC Warty ZawiercieCEV.eumateriały prasowe
        Mężczyzna w sportowej koszulce z logo klubu, stojący z założonymi rękami na tle pustych niebieskich krzeseł.
        Michał Winiarski, trener Aluron CMC Warty ZawiercieGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
        Siatkarz w żółto-zielonym stroju unosi piłkę ponad głową do wystawienia, otoczony przez innych zawodników swojej drużyny na tle kibiców na trybunach podczas meczu siatkówki.
        Miguel Tavares, rozgrywający ZawiercianCEV.eumateriały prasowe
        Michał Winiarski: Zawodnicy potrzebują regeneracji. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja