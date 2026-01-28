Polscy siatkarze brylują w Lidze Mistrzów. Cel Michała Winiarskiego już o krok

Aluron CMC Warta Zawiercie otworzyła rok 2026 porażką z PGE Projektem Warszawa, ale w kolejnych meczach już się nie potyka. Od tamtej pory do środy wygrała cztery spotkania po 3:0, w tym ważny mecz ligowy z PGE GiEK Skrą Bełchatów w ostatni weekend.

W Lidze Mistrzów Zawiercianie pozostawali niepokonani, na wyjeździe nie stracili ze Sportingiem CP nawet seta. U siebie - w roli gospodarza wystąpili w hali w Sosnowcu - celem była powtórka.

Siatkówka. Aluron CMC Warta Zawiercie nie pozwoliła rywalom rozwinąć skrzydeł

I to mimo że trener Michał Winiarski nadal nie forsował wracającego do gry po kontuzji Bartosza Kwolka, a do tego dał odpocząć Kyle'owi Ensingowi, którego tym razem zastąpił Bartłomiej Bołądź.

Atakujący reprezentacji Polski w pierwszym secie skończył cztery z dziewięciu ataków, a z wyrównanej gry na początku partii wyłoniło się prowadzenie gospodarzy 15:11. Objęli je po świetnej zagrywce Aarona Russella. Amerykanina z trybun oglądał Karch Kiraly, selekcjoner reprezentacji USA.

Russell mógł mu zaimponować, bo w pierwszym secie to on był najlepiej punktującym zawodnikiem Warty. A ta od połowy seta prowadziła pewnie, wygrywając 25:21.

Mimo wszystko jednak portugalski zespół pokazał się z niezłej strony, znacznie lepszej niż w czasie pierwszego seta poprzedniego meczu w Polsce, gdy został rozbity przez Asseco Resovię Rzeszów. Na początku drugiej partii siatkarze Sportingu starali się jednak jeszcze bardziej ryzykować z pola zagrywki, co owocowało błędami.

A pomyłki zdarzały się im także w ataku, dzięki czemu Warta prowadziła już 11:7. Oczywiście Zawiercianie robili swoje, ich rozgrywający Miguel Tavares asem serwisowym powiększył przewagę. W bloku pokazał się Mateusz Bieniek.

Winiarski pilnował jednak, by w grę jego drużyny nie wkradło się rozluźnienie, i przy stanie 16:13 poprosił o przerwę. Po niej prowadzenie Warty znów wzrosło. Polski zespół wykorzystał drugą piłkę setową, po raz drugi wygrywając 25:21 - ostatnią akcję atakiem z lewego skrzydła wykończył Jakub Czerwiński.

Liga Mistrzów siatkarzy. Drużyna Michała Winiarskiego niepokonana

W drużynie z Lizbony świetnie w ataku spisywał się Edson Valencia i początek trzeciej partii znów był wyrównany. Rywale potrafili znaleźć sposób, by zablokować atak Bołądzia. A po asie serwisowym Jana Galabova prowadzili nawet 11:9.

W końcu Winiarski poprosił o przerwę, bo Portugalczycy nadal prowadzili przy stanie 17:15. Zawiercianie doprowadzili do remisu 18:18, a po ataku Russella w końcu objęli prowadzenie 22:21. Pierwszą piłkę meczową dał im as serwisowy Czerwińskiego, po chwili przypieczętowali zwycięstwo 25:22.

Warta pozostaje zdecydowanym liderem tabeli grupy D i jest już o włos od zapewnienia sobie pierwszego miejsca, co oznacza bezpośredni awans do ćwierćfinału. Na drugiej pozycji znajduje się Resovia, która we wtorek niespodziewanie przegrała z SVG Luneburg.

Zwycięzcy grup wywalczą bezpośredni awans do ćwierćfinału. Ekipy z drugich miejsc i najlepsza z trzeciej pozycji zagrają w barażach o czołową ósemkę Ligi Mistrzów.

Aluron CMC Warta Zawiercie: Bołądź, Zniszczoł, Czerwiński, Tavares, Bieniek, Russell - Popiwczak (libero) oraz Łaba, Ensing, Nowosielski

Sporting CP: Valencia, Semedo, Garcia, Grankin, Aguenier, Pokersnik - Perren (libero) oraz Militao, Galabov, Jensen

Bartłomiej Bołądź na mecz ze Sportingiem wrócił do podstawowego składu Aluron CMC Warty Zawiercie CEV.eu materiały prasowe

Michał Winiarski, trener Aluron CMC Warty Zawiercie Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Miguel Tavares, rozgrywający Zawiercian CEV.eu materiały prasowe

Michał Winiarski: Zawodnicy potrzebują regeneracji. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport