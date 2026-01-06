Polscy siatkarze bez litości dla Niemców. Potężna wygrana, krew na boisku

Na otwarcie rywalizacji w fazie grupowej Ligi Mistrzów Asseco Resovia Rzeszów zaprezentowała się dobrze, ale ugrała tylko jednego seta. Jej rywalem był jednak wówczas finalista rozgrywek z ubiegłego sezonu, czyli Aluron CMC Warty Zawiercie. Tymczasem SVG Luneburg zgarnął w pierwszej kolejce komplet punktów za zwycięstwo z portugalskim Sportingiem.

Mimo porażki w pierwszym meczu Ligi Mistrzów i wpadki z ostatniej kolejki PlusLigi - lepszy okazał się Energa Trefl Gdańsk - Rzeszowianie byli zdecydowanym faworytem rywalizacji z rywalami z Niemiec.

I od początku gospodarze udowadniali swoją przewagę, jednocześnie powiększając zapas punktowy nad rywalami. Niemcy próbowali się odgryźć asem serwisowym Ethana Champlina, ale na wiele więcej nie było ich stać.

Już przy stanie 15:8 dla Asseco Resovii trener gości wykorzystał drugą przerwę. Bezbłędni w ataku byli jednak Karol Butryn i Danny Demyanenko, a po asie serwisowym Artura Szalpuka przewaga gospodarzy sięgnęła 10 punktów. Skończyło się siatkarskim nokautem 25:14.

Dominacja Asseco Resovii Rzeszów i pech Niemców. Krew na boisku

Rzeszowianie w pierwszym secie atakowali ze skutecznością 76 procent. A w drugim przewagę dał im m.in. punktowy blok Mateusza Poręby i polska drużyna prowadziła 10:5.

W jej przyjęciu i obronie dobrze spisywał się Paweł Zatorski. Dwukrotny mistrz świata sezon zaczynał w roli przyjmującego, ale ostatnio wrócił na swoją nominalną pozycję.

Wciąż z nim na boisku Resovia w drugim secie już aż tak nie dominowała. Rywale zmniejszyli straty, prowadziła tylko 14:12. Po chwili jednak jej przewaga znów wzrosła.

A sytuacja niemieckiej drużyny skomplikowała się po urazie libero Sho Takahashiego. Na ręku siatkarza, a potem i na boisku, pojawiła się krew. Konieczna była pomoc, a w dalszej kolejności zszycie rany.

Luneburg nie miał jednak rezerwowego zawodnika z tej pozycji i w miejsce Japończyka musiał wejść nominalny przyjmujący Jesse Elser. Ale gospodarze nie mieli litości, wygrali 25:15.

Liga Mistrzów siatkarzy. Asseco Resovia Rzeszów bez litości dla rywali

Luneburg przyjechał do Polski jako lider ligi niemieckiej. W poprzednim sezonie dotarł do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, gdzie wyraźnie przegrał z Wartą Zawiercie. We wtorkowym spotkaniu w Rzeszowie było podobnie.

W trzecim secie gospodarze znów od początku prowadzili. Niemiecki zespół grał już w nieco przemeblowanym składzie. Z czasem zmiany zaczęły się też po polskiej stronie. Ale drużyna prowadzona przez Massimo Bottiego i tak miała siedem punktów przewagi. Dokończyła dzieła, wygrywając 25:19 i kończąc mecz w trzech setach.

Zwycięstwo Rzeszowian za trzy punkty pozwala im nadal realnie myśleć nawet o bezpośrednim awansie z grupy do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Wywalczą go zwycięzcy pięciu grup. O pozostałe trzy miejsca w dodatkowej rundzie play-off zagrają zespoły z drugich miejsc i najlepsza drużyna z trzecich pozycji w grupie.

Teraz Asseco Resovię czeka walka o trofeum. W sobotę 10 grudnia w półfinale TAURON Pucharu Polski zagra z PGE Projektem Warszawa.

Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Paweł Zatorski, libero Asseco Resovii Rzeszów CEV.eu materiały prasowe

Klemen Cebulj w trakcie meczu Ligi Mistrzów z Luneburgiem Darek Delmanowicz PAP

Kadr z meczu Asseco Resovia Rzeszów - SVG Luneburg Darek Delmanowicz PAP