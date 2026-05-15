Polsat Sport 1 i Super Polsat pokażą turniej Final 4 siatkarskiej Ligi Mistrzów

Jest już pewne, że trofeum za tegoroczny triumf w siatkarskiej Lidze Mistrzów trafi w ręce, któregoś z Reprezentantów Polski. Oprócz dwóch polskich klubów w turnieju finałowym udział biorą także zespoły z Włoch i Turcji, których gwiazdami są biało-czerwoni. Transmisje w dniach 16 - 17 maja pokażą Polsat Sport 1 i Super Polsat.

PGE Projekt Warszawa kontra Sir Sicoma Monini Perugia oraz Aluron CMC Warta Zawiercie kontra Ziraat Bankkart Ankara - tak prezentują się pary półfinałowe Ligi Mistrzów. Oznacza to, że Polska jako jedyny kraj w Europie ma w tym roku aż dwa kluby w najlepszej czwórce Starego Kontynentu. Pozostali uczestnicy Final 4 to mistrzowie Włoch i Turcji, ale ich barw także bronią Reprezentanci Polski: Kamil Semeniuk w zespole z Perugii oraz Tomasz Fornal w ekipie z Ankary. To oznacza, że przy najbardziej optymistycznym, z punktu widzenia polskich kibiców wariancie, w tegorocznym finale spotkają się dwa polskie zespoły. Ale nawet jeśli finał byłby konfrontacją włosko-turecką, to i tak z triumfu w tegorocznej Champions League będzie cieszył się Polak!

Zawiercie po raz drugi, Warszawa po raz pierwszy, polska passa trwa

Ekipa z Zawiercia to świeżo upieczony złoty medalista Plusligi, a zespół ze stolicy w zakończonym właśnie sezonie sięgnął po brąz. Aktualni Mistrzowie Polski po raz drugi awansowali do najlepszej czwórki Ligi Mistrzów, z kolei Warszawianie debiutują w tym prestiżowym gronie. To kontynuacja fantastycznej passy polskich klubów, które nieprzerwanie od 2018 roku meldują się w Final 4 Champions League. Po raz ostatni przedstawiciel Plusligi triumfował w tych rozgrywkach w 2023 roku i rodzimi kibice liczą w tym roku na taki powtórkę tamtego wyczynu.

Final 4 siatkarskiej Ligi Mistrzów w Polsacie Sport 1 i Super Polsacie

Turniej finałowy siatkarskiej Champions League to jedno z najważniejszych sportowych wydarzeń tego weekendu. Transmisje z obydwu półfinałów oraz meczów medalowych pokażą Super Polsat oraz Polsat Sport 1. W tym drugim kanale każdy mecz poprzedzi specjalny program studyjny. W nim gośćmi Jerzego Mielewskiego będą Piotr Gruszka i Jakub Bednaruk. Mecze skomentują Tomasz Swędrowski oraz Wojciech Drzyzga.

Final 4 siatkarskiej Ligi Mistrzów 2025/2026 - plan transmisji

Sobota 16.05

  • g. 15:00, Polsat Sport 1: Studio
  • g. 16:30, Polsat Sport 1, Super Polsat: I półfinał PGE Projekt Warszawa - Sir Perugia
  • g. 19:00, Polsat Sport 1: Studio
  • g. 20:00, Polsat Sport 1, Super Polsat: II półfinał Aluron Warta Zawiercie - Ziraat Bankkart Ankara

Niedziela 17.05

  • g. 15:00, Polsat Sport 1: Studio
  • g. 16:30, Polsat Sport 1, Super Polsat: Mecz o 3. miejsce
  • g. 19:00, Polsat Sport 1: Studio
  • g. 20:00, Polsat Sport 1, Super Polsat: Mecz finałowy

