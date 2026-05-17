Polak może wyrównać rekord Leona w Lidze Mistrzów. Został ostatni krok

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Kamil Semeniuk był jedynym polskim siatkarzem, który świętował po meczu PGE Projektu Warszawa w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Znów był bowiem jednym z filarów zwycięskiej Sir Sicoma Monini Perugia, z którą powalczy o swój czwarty triumf w LM. - Nie było łatwo. Ja czuję w nogach, że musieliśmy się napracować - przekonuje reprezentant Polski, który w trakcie spotkania musiał zmierzyć się z mocnym uderzeniem w nos. A po spotkaniu wysłuchać żartów Jana Firleja na swój temat. Transmisja Final Four Ligi Mistrzów w Polsacie Sport 1.

Kamil Semeniuk w różowo-fioletowym stroju z numerem 16 przy siatce, w tle hala sportowa i portret z logotypami.
Kamil Semeniuk zagra w finale Ligi Mistrzów, ale Jan Firlej po przegranym półfinale nie omieszkał zażartować z kolegiGrzegorz Wajda/REPORTER/ Interia.plReporter

- Widzieliście, jak dostałem w nos? Kevin uderzył po bloku i piłka trafiła mi prosto w twarz. Taka fontanna leciała… Ale wytrzymałem - zaczął pomeczową rozmowę z polskimi dziennikarzami Kamil Semeniuk.

W trakcie spotkania fizjoterapeuci Perugii ratowali nos i twarz polskiego siatkarza lodem. Skutecznie, bo wytrwał do końca spotkania, zdobył 10 punktów i pomógł Perugii w efektownym zwycięstwie z PGE Projektem Warszawa, które wprowadziło Włochów do finału.

Żarty po meczu. Tak Jan Firlej zareagował na słowa Kamila Semeniuka

Na tym jednak historia z nosem Semeniuka się nie skończyła. Po chwili nawiązał bowiem do niego Jan Firlej. Rozmawiał z dziennikarzami tuż obok kolegi z reprezentacji Polski i docierało do niego nieco z tego, co mówił zawodnik Perugii.

- Semeniuk symulował, że go nos boli, czas brał, żeby nas wybić z rytmu - stwierdził na tyle głośno, żeby przyjmujący Perugii na pewno go usłyszał.

Zobacz również:

Jakub Kochanowski nie wygra w tym sezonie kolejnej Ligi Mistrzów
Liga Mistrzów

Szczere słowa polskiego siatkarza. Tak zareagował po przegranym półfinale Ligi Mistrzów

Damian Gołąb
Damian Gołąb

Tak też się stało, a Semeniuk nie krył uśmiechu. To były oczywiście tylko koleżeńskie żarty, bo obaj panowie świetnie się znają i lubią. Co więcej, w ostatnim sezonie dzielili ze sobą pokój na zgrupowaniach reprezentacji Polski. I jak zapowiadał w niedawnej rozmowie z Interia Sport Firlej, ma nadzieję, że tak pozostanie również najbliższego lata.

Semeniuk w swojej wypowiedzi chwilę przed tą sytuacją też odniósł się zresztą do kolegi - gdy opowiadał o tym, jak Perugii o mało nie wymknął się z rąk trzeci set sobotniego półfinału.

- Mieliśmy dużą przewagę, byliśmy za bardzo pewni siebie, daliśmy pole do popisu Warszawie. Jasiu Firlej jak zawsze czaruje na siatce, więc zaczęli lepiej grać. Przewaga nam stopniała, graliśmy punkt za punkt. Fajnie, że udało nam się wytrzymać i finalnie przypieczętowaliśmy to w trzecim secie. W takim turnieju zawsze lepiej szybko zamknąć spotkanie - podkreśla przyjmujący Perugii.

Perugia zagra w finale z Wartą Zawiercie. "Jeśli złapiemy swój rytm, dominujemy"

Zwycięstwo obrońców tytułu, poza końcówką trzeciego seta, było bardzo wyraźne. Jakub Kochanowski nie ukrywał, że PGE Projekt musiałby wręcz zagrać perfekcyjnie, by stoczyć wyrównaną walkę z tak dysponowaną Perugią.

Ale Semeniuk nie zgadza się, że zwycięstwo przyszło włoskiej drużynie lekko i przyjemnie.

- Nie było łatwo. Czuję w nogach, że musieliśmy się napracować. To, że na tablicy wyników są te dwa pierwsze sety, to też jest efekt tego, jak my graliśmy. My też potrafimy grać w siatkówkę, jeśli złapiemy swój rytm, dominujemy na boisku. Ale przydarzają się nam czasami momenty, gdy jesteśmy rozluźnieni, mniej skoncentrowani, niekonsekwentni w tym, co robimy - przyznaje reprezentant Polski.

Konsekwencję i koncentrację Perugii sprawdzą teraz mistrzowie Polski. W dzisiejszym finale o złoto powalczy z nią Aluron CMC Warta Zawiercie. Początek spotkania o godz. 20.30, transmisja w Polsat Sport 1 i na Polsat Box Go, relacja tekstowa w Interia Sport.

Semeniuk będzie walczyć o swój czwarty triumf w Lidze Mistrzów - oprócz pucharu z Perugią ma na koncie dwie zwycięskie edycje z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle. Może dogonić Wilfredo Leona, rekordzistę wśród reprezentantów Polski, który cztery razy wygrał LM z Zenitem Kazań.

Z Turynu Damian Gołąb

Zobacz również:

Tomasz Fornal (w kółku) nie zagra w finale. Lepsza od jego Ziraatu okazała się Warta Zawiercie
Liga Mistrzów

To znów się dzieje! Polscy siatkarze w finale Ligi Mistrzów. Nie przeszkodził nawet Fornal

Damian Gołąb
Damian Gołąb
Siatkarz przygotowujący się do zagrywki podczas meczu siatkarskiego Ligi Mistrzów na tle kolorowych reklam i logotypów turnieju, z zawodnikami obu drużyn oczekującymi na rozwój akcji po obu stronach siatki.
Kamil Semeniuk w polu zagrywkiCEV.eumateriały prasowe
Kamil Semeniuk
Kamil SemeniukIPA Sport/ABACA/AbacaEast News
Grupa siatkarzy w białych strojach cieszy się po zdobyciu punktu na boisku, kilku zawodników drużyny przeciwnej w kolorowych koszulkach oddala się w tle.
Siatkarze PGE Projektu Warszawa przegrali półfinał z PerugiąCEV.eumateriały prasowe
Analiza meczu PGE Projekt Warszawa - Sir Sicoma Monini PerugiaPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja