- Widzieliście, jak dostałem w nos? Kevin uderzył po bloku i piłka trafiła mi prosto w twarz. Taka fontanna leciała… Ale wytrzymałem - zaczął pomeczową rozmowę z polskimi dziennikarzami Kamil Semeniuk.

W trakcie spotkania fizjoterapeuci Perugii ratowali nos i twarz polskiego siatkarza lodem. Skutecznie, bo wytrwał do końca spotkania, zdobył 10 punktów i pomógł Perugii w efektownym zwycięstwie z PGE Projektem Warszawa, które wprowadziło Włochów do finału.

Żarty po meczu. Tak Jan Firlej zareagował na słowa Kamila Semeniuka

Na tym jednak historia z nosem Semeniuka się nie skończyła. Po chwili nawiązał bowiem do niego Jan Firlej. Rozmawiał z dziennikarzami tuż obok kolegi z reprezentacji Polski i docierało do niego nieco z tego, co mówił zawodnik Perugii.

- Semeniuk symulował, że go nos boli, czas brał, żeby nas wybić z rytmu - stwierdził na tyle głośno, żeby przyjmujący Perugii na pewno go usłyszał.

Tak też się stało, a Semeniuk nie krył uśmiechu. To były oczywiście tylko koleżeńskie żarty, bo obaj panowie świetnie się znają i lubią. Co więcej, w ostatnim sezonie dzielili ze sobą pokój na zgrupowaniach reprezentacji Polski. I jak zapowiadał w niedawnej rozmowie z Interia Sport Firlej, ma nadzieję, że tak pozostanie również najbliższego lata.

Semeniuk w swojej wypowiedzi chwilę przed tą sytuacją też odniósł się zresztą do kolegi - gdy opowiadał o tym, jak Perugii o mało nie wymknął się z rąk trzeci set sobotniego półfinału.

- Mieliśmy dużą przewagę, byliśmy za bardzo pewni siebie, daliśmy pole do popisu Warszawie. Jasiu Firlej jak zawsze czaruje na siatce, więc zaczęli lepiej grać. Przewaga nam stopniała, graliśmy punkt za punkt. Fajnie, że udało nam się wytrzymać i finalnie przypieczętowaliśmy to w trzecim secie. W takim turnieju zawsze lepiej szybko zamknąć spotkanie - podkreśla przyjmujący Perugii.

Perugia zagra w finale z Wartą Zawiercie. "Jeśli złapiemy swój rytm, dominujemy"

Zwycięstwo obrońców tytułu, poza końcówką trzeciego seta, było bardzo wyraźne. Jakub Kochanowski nie ukrywał, że PGE Projekt musiałby wręcz zagrać perfekcyjnie, by stoczyć wyrównaną walkę z tak dysponowaną Perugią.

Ale Semeniuk nie zgadza się, że zwycięstwo przyszło włoskiej drużynie lekko i przyjemnie.

- Nie było łatwo. Czuję w nogach, że musieliśmy się napracować. To, że na tablicy wyników są te dwa pierwsze sety, to też jest efekt tego, jak my graliśmy. My też potrafimy grać w siatkówkę, jeśli złapiemy swój rytm, dominujemy na boisku. Ale przydarzają się nam czasami momenty, gdy jesteśmy rozluźnieni, mniej skoncentrowani, niekonsekwentni w tym, co robimy - przyznaje reprezentant Polski.

Konsekwencję i koncentrację Perugii sprawdzą teraz mistrzowie Polski. W dzisiejszym finale o złoto powalczy z nią Aluron CMC Warta Zawiercie. Początek spotkania o godz. 20.30, transmisja w Polsat Sport 1 i na Polsat Box Go, relacja tekstowa w Interia Sport.

Semeniuk będzie walczyć o swój czwarty triumf w Lidze Mistrzów - oprócz pucharu z Perugią ma na koncie dwie zwycięskie edycje z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle. Może dogonić Wilfredo Leona, rekordzistę wśród reprezentantów Polski, który cztery razy wygrał LM z Zenitem Kazań.

Z Turynu Damian Gołąb

