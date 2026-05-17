Perugia - Zawiercie. O której i gdzie oglądać półfinał Ligi Mistrzów? [TRANSMISJA]

Finał siatkarskiej Ligi Mistrzów Perugia - Warta Zawiercie zostanie rozegrany dzisiaj 17 maja o godzinie 20:30. Transmisję na żywo z tego meczu będzie można oglądać na kanale Polsatu Sport 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Perugia - Warta Zawiercie Finał Ligi Mistrzów. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Aż dwie polskie drużyny przystąpiły do Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów. Marzeniem kibiców z Polski był oczywiście finał w zestawieniu Aluron CMC Warta Zawiercie - Projekt Warszawa. Niestety tak się nie stanie.

Podopieczni trenera Kamila Nalepki polegli z postrzeganą za murowanego faworyta Perugią 0:3. Czeka ich jezzcze walka o brązowy medal. Rywalem będzie Ziraat Bankasi. Turcy polegi 1:3 w drugim półfinale z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. To właśnie mistrzowie Polski powalczą o złoto prestiżowej imprezy.

Drużyna z Ankary rozgrywa kapitalny sezon i postrzegana była jako faworyt do końcowego triumfu. Podopieczni Michała Winiarskiego zatrzymali ich jednak w Turynie, przerywając passę kolejnych 20 zwycięstw. Trudno wyróżnić jednego bohatera - Polacy spisali się jako kolektyw.

Siatkarze Perugii RICCARDO DE LUCA AFP

Aluron CMC Warta Zawiercie HARUN AZALP AFP

Michał Winiarski po raz drugi poprowadzi drużynę z Zawiercia w Final Four Ligi Mistrzów Art Service PAP

