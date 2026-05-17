Perugia - Zawiercie. O której i gdzie oglądać półfinał Ligi Mistrzów? [TRANSMISJA]

Jakub Rzeźnicki

Warta Zawiercie zagra z Perugią w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Włosi przystępują do meczu w roli obrońców tytułu, dlatego Zawiercian czeka bardzo trudne wyzwanie. O której godzinie finał Perugia Warta Zawiercie? Gdzie oglądać? Siatkówka. Liga Mistrzów. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Siatkarze Aluronu CMC Warta Zawiercie w finale Ligi Mistrzów zmierzą się z Perugią

Finał siatkarskiej Ligi Mistrzów Perugia - Warta Zawiercie zostanie rozegrany dzisiaj 17 maja o godzinie 20:30. Transmisję na żywo z tego meczu będzie można oglądać na kanale Polsatu Sport 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Aż dwie polskie drużyny przystąpiły do Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów. Marzeniem kibiców z Polski był oczywiście finał w zestawieniu Aluron CMC Warta Zawiercie - Projekt Warszawa. Niestety tak się nie stanie.

Podopieczni trenera Kamila Nalepki polegli z postrzeganą za murowanego faworyta Perugią 0:3. Czeka ich jezzcze walka o brązowy medal. Rywalem będzie Ziraat Bankasi. Turcy polegi 1:3 w drugim półfinale z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. To właśnie mistrzowie Polski powalczą o złoto prestiżowej imprezy.

Drużyna z Ankary rozgrywa kapitalny sezon i postrzegana była jako faworyt do końcowego triumfu. Podopieczni Michała Winiarskiego zatrzymali ich jednak w Turynie, przerywając passę kolejnych 20 zwycięstw. Trudno wyróżnić jednego bohatera - Polacy spisali się jako kolektyw.

Siatkarze Perugii
Aluron CMC Warta Zawiercie
Michał Winiarski po raz drugi poprowadzi drużynę z Zawiercia w Final Four Ligi Mistrzów
