Perugia - Zawiercie. O której i gdzie oglądać półfinał Ligi Mistrzów? [TRANSMISJA]
Warta Zawiercie zagra z Perugią w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Włosi przystępują do meczu w roli obrońców tytułu, dlatego Zawiercian czeka bardzo trudne wyzwanie. O której godzinie finał Perugia Warta Zawiercie? Gdzie oglądać? Siatkówka. Liga Mistrzów. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Finał siatkarskiej Ligi Mistrzów Perugia - Warta Zawiercie zostanie rozegrany dzisiaj 17 maja o godzinie 20:30. Transmisję na żywo z tego meczu będzie można oglądać na kanale Polsatu Sport 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.
Perugia - Warta Zawiercie Finał Ligi Mistrzów. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]
Aż dwie polskie drużyny przystąpiły do Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów. Marzeniem kibiców z Polski był oczywiście finał w zestawieniu Aluron CMC Warta Zawiercie - Projekt Warszawa. Niestety tak się nie stanie.
Podopieczni trenera Kamila Nalepki polegli z postrzeganą za murowanego faworyta Perugią 0:3. Czeka ich jezzcze walka o brązowy medal. Rywalem będzie Ziraat Bankasi. Turcy polegi 1:3 w drugim półfinale z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. To właśnie mistrzowie Polski powalczą o złoto prestiżowej imprezy.
Drużyna z Ankary rozgrywa kapitalny sezon i postrzegana była jako faworyt do końcowego triumfu. Podopieczni Michała Winiarskiego zatrzymali ich jednak w Turynie, przerywając passę kolejnych 20 zwycięstw. Trudno wyróżnić jednego bohatera - Polacy spisali się jako kolektyw.
Finał siatkarskiej Ligi Mistrzów Perugia - Warta Zawiercie zostanie rozegrany dzisiaj 17 maja o godzinie 20:30. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.
Transmisję na żywo z tego meczu będzie można oglądać na kanale Polsatu Sport 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go.