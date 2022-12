To właśnie włoski zespół w poprzedniej kolejce jako pierwszy pokonał ZAKS-ę w tej edycji Ligi Mistrzów. Obrońcy tytułu rywalizują z Trentino o pierwsze miejsce w grupie, które da bezpośredni awans do ćwierćfinału. Wygrana z Menen była konieczna, by utrzymać się blisko Włochów. Kędzierzynianie poradzili sobie z rywalem z Belgii bez najmniejszych problemów.