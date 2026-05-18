Nikola Grbić zdecydował ws. Kamila Semeniuka. Siatkarz aż nie dowierzał. "Mam iść do kościoła?"

Klub czterokrotnych zwycięzców Ligi Mistrzów w polskiej siatkówce właśnie się powiększył. Do tej pory był jednoosobowy - takim osiągnięciem mógł się pochwalić tylko Wilfredo Leon, który seryjnie wygrywał rozgrywki z Zenitem Kazań.

Potem Leon przeszedł do Sir Sicoma Monini Perugia, by poprowadzić ją do podobnych sukcesów. Ale nie zdołał. Zespół budowany za pieniądze Gino Sirciego zrealizował swój największy cel w pierwszym sezonie bez Leona. W sukcesie uczestniczył za to Kamil Semeniuk.

Polak znaczy w siatkarskim Realu Madryt coraz więcej. Widać to na każdym kroku

Niespełna 30-letni przyjmujący przez dwa sezony występował w Perugii razem z Leonem. Ale już bez niego - za to z Wassimem Ben Tarą, siatkarzem o paszportach polskim i tunezyjskim - dwa razy wygrał Ligę Mistrzów. A że wcześniej dwa razy triumfował z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle, wyrównał osiągnięcie Leona.

- Może w takim razie będziemy z Wilfredo w jednym pokoju na kadrze? - ze śmiechem komentuje Semeniuk. - Myślę, że w tym sezonie nie mieliśmy słabych punktów. Przed wyjazdem do Turynu mieliśmy spotkanie w hali i prezes wspomniał, że spotykają się mistrzowie Polski, Włoch i Turcji, jak i drużyna z Warszawy, która też prezentuje fantastyczny poziom. Ale mimo wszystko to my musimy wygrać. Lekka presja więc była.

Prezes Sirci, o którym wspomniał Semeniuk, w niedzielę ochrzcił swoją gwiazdę "Fenomenem", przerywając zresztą wywiad, którego przyjmujący udzielał polskim dziennikarzom. Perugia bywa nazywana siatkarskim Realem Madryt, bo gwiazdy ma na każdej pozycji. Ale nawet w takiej ich konstelacji Polak znaczy coraz więcej.

Przed rokiem po triumfie załatwił nawet sobie i kolegom u prezesa... remont klubowej szatni. Tym razem po triumfie już żartował, że trzeba zastanowić się, co jeszcze należałoby zmienić w klubie. Bo lepszego momentu niż po takim sukcesie na to nie będzie.

- Im dłużej jest się w danym miejscu, tym głos jest bardziej dostrzegany i więcej waży. Myślę, że tak jest też w Perugii. To już mój czwarty rok tutaj i faktycznie jak coś powiem, ale musi to mieć oczywiście sens, to faktycznie jest zauważane. I realizowane, jak remont szatni. Teraz będę musiał wymyślić, co trzeba jeszcze zrobić, żeby Perugia była jeszcze bardziej postrzegana jak Real Madryt w piłce nożnej. Ale od tych "kuchennych" stron - zaznacza polski siatkarz.

A jego znaczenie w drużynie widać nawet w tak prozaicznych sytuacjach, jak pozowanie do zdjęć. Kiedy Semeniuk z pucharem w ręku stanął do fotografii z Ben Tarą i Ołehem Płotnickim, to on ustawiał ich w kadrze. A Ukraińca zdyscyplinował, by przed zrobieniem zdjęcia odstawił napój, z którym rozpoczął już celebrację kolejnego tytułu.

- Kamil Semeniuk najlepszy na świecie - to z kolei głos Ben Tary ze strefy wywiadów. Niby element świętowania sukcesu, a jednak mówi wiele.

Kamil Semeniuk i Wassim Ben Tara z pucharem za triumf w Lidze Mistrzów Damian Gołąb / Interia Sport INTERIA.PL

Tak Nikola Grbić zaskoczył Kamila Semeniuka. Polski siatkarz już ma plan

Semeniuk jest filarem Perugii i w niedzielę tryskał radością po czwartym triumfie w sezonie. Drużynie Sirciego zabrakło tylko triumfu w Pucharze Włoch - poza tym zdobyli mistrzostwo kraju, superpuchar i złoto Klubowych Mistrzostw Świata.

Mimo że polski przyjmujący był w świetnej formie, okazuje się, że sezon był dla niego trudny. Przyznał się do tego dopiero po ostatnim meczu.

Muszę troszeczkę wyhamować, podleczyć kolana. Ten sezon był dla mnie ciężki, miałem trochę problemów zdrowotnych. Sztab szkoleniowy też mnie trzymał, żebym nie szarżował, w odpowiednich momentach odpoczął

Nieco przystopować swojego asa chce również Nikola Grbić. Selekcjoner reprezentacji Polski zdecydował, że Semeniuk pojawi się na zgrupowaniu później niż pierwotnie zakładał.

- Na początku były trzy tygodnie wolnego, potem trener Nikola zadzwonił i powiedział, że cztery. Mówię: "mam iść do kościoła podziękować?". Bo nie rozumiem tego. Ale jestem przeszczęśliwy, nie będę wybrzydzał. Na wszystko będzie czas, wakacje już zabukowane, lecimy z Kasią [żona siatkarza - przyp. red.] wypocząć i nabrać trochę kolorytu - opowiada Semeniuk.

Nie byłby jednak sobą, gdyby nie zaplanował już także aktywności na czas wypoczynku. Fizjoterapeutów poprosił o plan ćwiczeń, który pozwoli mu jeszcze lepiej zaleczyć mikrourazy. A zamiast drinków z palemką nad basenem, ma zamiar podtrzymywać w nim rytm treningowy.

- Żeby przyjechać na kadrę w formie, a nie ulanym - tlumaczy. I planuje zadbać też o ogród.

- Kosiarka będzie chodzić, jest ogromny. Może uda się załatwić jakąś współpracę? Marzyłbym sobie o takim robocie, który sam jeździ. W trakcie koszenia przez tę maszynę odbijałbym sobie piłką o ścianę - uśmiecha się Semeniuk.

Z Turynu Damian Gołąb

Kamil Semeniuk w polu zagrywki CEV.eu materiały prasowe

Kamil Semeniuk LUKASZ KALINOWSKI East News

Kamil Semeniuk znów mógł świętować triumf w Lidze Mistrzów CEV.eu materiały prasowe

Kamil Semeniuk: Naszą solidną grą przełamaliśmy rywala. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport