ZAKSA zajęła drugie miejsce w grupie A, przez co musiała grać w play-offach o ćwierćfinał. A tam wicemistrzom Polski przyszło zmierzyć się z tureckim Halkbankiem Ankara, który postawił twarde warunki obrońcom tytułu. I chociaż polski zespół wygrał pierwsze spotkanie po dramatycznym, pięciosetowym boju, to w rewanżu był już bezradny - ZAKSA przegrała 0:3 i pożegnała się z marzeniami o trofeum.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle odpadła z Ligi Mistrzów. Łukasz Kaczmarek przeprosił kibiców

"Przepraszamy was najmocniej. Serce mi pęka na to, co się wydarzyło w tym meczu, co się dzieje w tym sezonie. Mogę was tylko przeprosić i obiecuję, że do końca tego sezonu w lidze zrobimy wszystko, żeby na koniec sezonu zawiesić jakikolwiek medal" - zadeklarował.