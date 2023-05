Niesłyszący siatkarz bohaterem. Triumfator z ZAKS-y długo czekał na laury

Bohaterem sobotniego spotkania został wybrany Smith. To Amerykanin odebrał nagrodę dla MVP meczu, czyli najbardziej wartościowego zawodnika. Nie był najlepiej punktującym zawodnikiem spotkania - środkowym o to trudno - ale eksperci docenili jego skuteczność i efektywność. Skończył 7 z 9 ataków, czyli 78 procent piłek. Do tego dołożył cztery punkty blokiem i zanotował dwa asy serwisowe.