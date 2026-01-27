Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niemcy nie odpuścili polskim siatkarzom. Jest problem w Lidze Mistrzów

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Asseco Resovia Rzeszów wyruszyła na mecz do Niemiec w roli faworyta, ale skończyło się przykrą niespodzianką. Drużyna z wielkimi ambicjami miała problemy z SVG Luneburg, czyli drużyną, którą nie tak dawno rozbiła przed własną publicznością. To ogranicza szanse na pogoń za pierwszą w tabeli Aluron CMC Wartą Zawiercie, ale też sprawia, że Rzeszowianie będą uwikłani w rywalizację nawet o awans do strefy play-off.

Siatkarz ubrany w strój meczowy z numerem 12, na tle zapełnionych trybun podczas meczu siatkówki, obok trener oraz inni zawodnicy. Zawodnik wydaje się wyrażać emocje związane z rozgrywką.
Artur Szalpuk, przyjmujący Asseco Resovii Rzeszów, która przegrała mecz Ligi Mistrzów z LuneburgiemGrzegorz WajdaReporter

Asseco Resovia Rzeszów dostała się do tegorocznej Ligi Mistrzów dzięki dzikiej karcie, ale w klubie zebrano zestaw siatkarzy, który może śmiało myśleć o walce o udział w Final Four rozgrywek. Do tego potrzeba awansu z grupy, a wtorkowe spotkanie mogło w praktyce niemal zapewnić Rzeszowianom co najmniej drugie miejsce w grupie D.

Do Niemiec drużyna pojechała jednak po dość niespodziewanej porażce z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle. I chociaż w pierwszym meczu z SVG Luneburg Resovia wręcz rozbiła rywali, nie pozwalając im zdobyć nawet 20 punktów w żadnym setów, Massimo Botti we wtorek posłał w bój podstawowy skład.

    Asseco Resovia Rzeszów z problemami w Niemczech. Rywale szybko zaskoczyli

    Ale początek spotkania był udany dla Niemców. Objęli prowadzenie 9:6 i trener polskiej drużyny poprosił o przerwę. Rzeszowianie gonili Luneburg niemal przez całą partię, aż w końcu, po autowym ataku rywali ze środka, doprowadzili do remisu 17:17.

    Kiedy z pola serwisowego w boisko trafił Artur Szalpuk, Resovia objęła prowadzenie 20:19. Tyle że nie na długo. Gospodarze wygrali trzy kolejne akcje, m.in. za sprawą dobrze dysponowanego Ethana Champlina. Przy piłce setowej zablokowali atak Klemena Cebulja i wygrali 25:22.

    A drugiego seta Niemcy również rozpoczęli dobrze, szybko uciekając na trzy punkty. Rzeszowianie dopadli ich przy wyniku 9:9, kiedy kontratak na punkt zamienił Karol Butryn. Wkrótce mieli dwa punkty przewagi nad rywalami i długo utrzymywali ten minimalny zapas.

    Tyle że kiedy na blok nadział się Cebulj, znów był remis - tym razem 19:19. Finał seta był więc wyrównany, zdecydowała gra na przewagi. W niej po asie serwisowym Axela Enlunda szansę mieli gospodarze, ale Rzeszowianie wydarli seta. Nie zawiódł Butryn, a siatkarze z Luneburga pogubili się w kluczowej akcji - Resovia wygrała 27:25.

      Liga Mistrzów siatkarzy. Nieprzyjemna niespodzianka, Niemcy nie odpuścili

      W trzecim secie Niemcy nadal nie odpuszczali. Już przy stanie 6:3 dla rywali Botti wezwał do siebie siatkarzy i nie szczędził gardła. Rzeszowianie krok po kroku odrobili jednak straty, a szczelny blok dał im prowadzenie 14:12.

      Tyle że w drugiej części seta siatkarze Luneburga potrafili znów przechylić szalę na swoją stronę. Pomogły im m.in. trzy asy serwisowe. Tym razem Butryn skończył tylko jeden z pięciu ataków i nawet dobra dyspozycja Cebulja nie uchroniła Resovii przed porażką 23:25.

      Drugi przegrany set oznaczał już stratę co najmniej punktu - dla Resovii bezcennego w walce o pierwsze miejsce w grupie. Ale ewentualna porażka mogła skomplikować także sytuację w rywalizacji o miejsce drugie, które jest przepustką do barażu o ćwierćfinał.

        A Luneburg zaczął się zbliżać do zwycięstwa. W czwartym secie prowadził już 7:3. Botti zastąpił Butryna Jakubem Buckim, a problemy w ataku narastały, bo męczył się również Cebulj. Jego zastąpił Yacine Louati, ale Resovia przegrywała już 5:11.

        Siatkarze z Niemiec utrzymywali przewagę, nie pomogły przerwy na żądanie Bottiego. Resovia nie pomagała sobie zagrywką i strat odrobić się już nie udało. Niemcy wygrali 25:20 i zamknęli mecz wynikiem 3:1.

        Resovia pozostaje na drugim miejscu w tabeli grupy D, ale Luneburg zrównał się z nią punktami. Liderem pozostaje Aluron CMC Warta Zawiercie. Zwycięzca grupy awansuje bezpośrednio do ćwierćfinału, drużyny z drugich miejsc i najlepszy z trzeciej pozycji w stawce pięciu grup zagrają w barażu o ósemkę.

        Liga Mistrzów
        4 kolejka
        27.01.2026
        18:00
        IV SET
        Wszystko o meczu
        Trzech siatkarzy podczas meczu halowego, dwóch z nich w czerwono-czarnych strojach kuca i koncentruje się na odbiorze piłki, tłum kibiców w tle oraz kolorowe bandy reklamowe przy boisku.
        Siatkarze Asseco Resovii Rzeszów w trakcie meczu z SVG LuneburgCEV.eumateriały prasowe
        Zawodnik siatkarski w czarno-białym stroju z numerem 22 wyraża silne emocje na tle pełnej widowni podczas meczu, wokół znajdują się inni gracze i osoby związane z wydarzeniem sportowym.
        Erik Shoji, libero Asseco Resovii RzeszówCEV.eumateriały prasowe
        Dwóch siatkarzy ubranych w biało-czerwone stroje drużynowe podczas dynamicznej akcji na boisku, jeden z nich wykonuje odbiór piłki, drugi obserwuje sytuację. W tle widoczna linia siatki oraz fragment boiska.
        Siatkarze Asseco Resovii RzeszówDarek DelmanowiczPAP
