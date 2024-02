Na pewno uciekła nam trochę koncentracja przez tę całą sytuację, ale też po niej było kilkanaście akcji, gdzie mogliśmy po prostu dobrze zagrać w siatkówkę i to zawsze powtarzamy. Będą rzeczy, które będą nas rozpraszać z każdej strony, zwłaszcza jak teraz pojedziemy do Ankary na rewanż. Ostateczną receptą na to wszystko jest skupienie się na każdej kolejnej akcji, a tak to nie wyglądało. Więc mimo tego zwycięstwa jest to rzecz, z której musimy wyciągnąć wnioski. Błędy się zdarzają i będą zdarzać, ale ważne, by szybko wracać do dobrej gry

~ Marcin Janusz