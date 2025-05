Nie będzie taryfy ulgowej, reprezentant Polski mówi wprost. Co za słowa przed Final Four

Mimo pierwszego od 15 lat zwycięstwa w rozgrywkach Pucharu Polski nie jest to idealny sezon JSW Jastrzębskiego Węgla . Podopieczni Marcelo Medneza zajęli dopiero, jak na nich czwartą lokatę w mistrzostwach Polski . Najpierw w półfinale ulegli późniejszym mistrzom - Bogdance LUK Lublin , a następnie w rywalizacji o brąz lepszy okazał się PGE Projekt Warszawa .

W nadchodzący weekend nadejdzie jednak okazja na pozytywne pożegnanie sezonu 2024/2025 - turniej Final Four Ligi Mistrzów. Dla Łukasza Kaczmarka są to specjalne rozgrywki. Wraz ze swoim poprzednim klubem ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle wygrał je aż trzy razy. W jego opinii rywalizacja finałowa jest to ogromnym wydarzeniem.