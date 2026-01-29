Nagle przerwali mecz Fornala. Sceny w Lidze Mistrzów, tego Polak się nie spodziewał

Polscy kibice, śledzący zmagania w siatkarskiej Lidze Mistrzów, mają spore powody do radości. Choćby niedawno zakończona kolejka obfitowała w triumfy przedstawicieli PlusLigi. Z rywalami poradziły sobie zespoły z Lublina, Warszawy oraz Zawiercia. Imponują zwłaszcza wymienieni jako ostatni "Jurajscy Rycerze", którzy nie stracili w tabeli choćby jednego punktu. Poza nimi tak dobrze spisują się tylko Cucine Lube Civitanova oraz Ziraat Bankasi Ankara.

Dla Turków znakomity sezon rozgrywa Tomasz Fornal. Przyjmujący dobrą formę udowodnił także wczoraj, zdobywając dwucyfrową liczbę punktów w konfrontacji z ACH Volley Ljubljana. Słoweńcy na terenie oponentów nie mieli za wiele do powiedzenia. Co prawda w każdej partii osiągali magiczną barierę dwudziestu "oczek", lecz na nic więcej nie było ich stać. Faworyci wygrywali partie odpowiednio do 21, 21 oraz 20.

Kot przeszkodził Fornalowi i spółce. Nie mogło być innej decyzji

Mecz bez większej historii? Nic z tych rzeczy. O dodatkowe wrażenia w pewnym momencie postanowił zadbać nieproszony gość. Tuż przed jedną z akcji na boisku ni stąd ni zowąd pojawił się kot. Zwierzę było przerażone i parę razy poślizgnęło się na boisku. Sędzia, widząc to wszystko, przerwał na moment potyczkę. A wśród sportowców zapanowała konsternacja. Na szczęście pauza nie trwała długo. Kot kilka sekund później zniknął już wśród sztabów oraz rezerwowych obu zespołów.

"Takie rzeczy w Lidze Mistrzów" - napisał profil "Siatkarskie Oko" na Facebooku, który udostępnił krótkie nagranie. "Chyba Tomkowi Fornalowi uciekł" - zażartował od razu jeden z komentujących. Spora część kibiców zwróciła jednak uwagę na niepokojące zachowanie ewidentnie wystraszonego kota. Oby ten po środowym incydencie trafił w bezpieczne i spokojne miejsce.

