Nagła zmiana w Lidze Mistrzów. Znakomite wieści dla kibiców siatkówki

Liga Mistrzów upodobni się tym samym do Ligi Narodów, zdaje się jednak, że ten format jest mniej wyczerpujący dla zawodników. Jest z pewnością na co czekać, tym bardziej, że wiadomo już, kiedy w przyszłym roku zostaną rozegrane finały.

Rewolucja w Lidze Mistrzów

Choć większość turnieju przebiegnie tak, jak wcześniej, to CEV ogłosił zmiany dla turnieju finałowego. Tym samym ma zamiar skończyć z Superfinałami, a wróci do tego, co sprawdzało się przez tak wiele lat, czyli Final Four. Taki model obowiązywał do 2019 roku.