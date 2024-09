Możliwe wielkie zmiany w siatkówce, to już się dzieje. Świderski nie kryje

Siatkarska Liga Mistrzów to rozgrywki, które od kilku dobrych lat miło wspominają polscy kibice . Kluby z kraju nad Wisłą regularnie dochodzą do spotkań decydujących o tytule. Seryjnie na najwyższym stopniu podium plasowała się ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Kilka miesięcy temu zachwycił z kolei Jastrzębski Węgiel. Obecni triumfatorzy PlusLigi dopiero w finale znaleźli swoich pogromców. Lepszym zespołem okazał się Itas Trentino. Drużyna z województwa śląskiego nie wygrała wtedy choćby jednego seta .

Teraz głos na łamach "sport.tvp.pl" zabrał główny sternik związku, Sebastian Świderski. "Taki projekt nie urodził się "dziś" w głowach kilku ludzi. On już od dłuższego czasu jest "zaparkowany" . Jeszcze wtedy, kiedy to ja byłem trenerem, mówiono o możliwości opuszczenia europejskich rozgrywek i stworzenia alternatywnych. Jest to jednak bardzo delikatny temat" - oznajmił.

"Pamiętajmy też, że nie można po prostu zorganizować sobie rozgrywek. Żeby miały one sens, muszą być elitarne, więc uczestniczyć w nich powinni najlepsi. Nie chodzi jednak tylko o zespoły, ale również o oprawę marketingową, prawa telewizyjne czy sponsoring . Do zrobienia jest więc bardzo dużo" - dodał od razu.

Kobiece kluby biorą sprawy w swoje ręce. Są pierwsze konkrety w sprawie

W materiale autorstwa Sary Kalisz poruszono też kwestię damskich zmagań. Tam kluby już poszły o krok dalej, bo nieoficjalnie podano pierwsze konkrety na temat nowego wydarzenia w kalendarzu. Dziennikarka zdradziła czytelnikom, że do "European Club Association" miałyby należeć cztery ośrodki z Włoch, trzy z Turcji, dwa z Niemiec oraz drużyny z Polski i Francji. "To fakt, jest pomysł takiego projektu. Wyszedł on od klubów włoskich. Ma to być forma dialogu z CEV i ewentualnej reformy rozgrywek pucharowych. Zmiana prezesa w federacji to dobry moment, aby usiąść do rozmowy" - przekazał Marcin Chudzik, prezes PGE Grot Budowlani Łódź.