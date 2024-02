Jastrzębski Węgiel przed rokiem po raz pierwszy w historii grał w finale Ligi Mistrzów, w którym uległ Grupie Azoty ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. Zespół prowadzony przez Marcelo Mendeza w bieżących rozgrywkach ponownie jest jednym z kandydatów do walki o trofeum, co potwierdził w dwumeczu z włoskim Gas Sales Daiko Piacenza.

Mistrzowie Polski przegrali pierwsze spotkanie na wyjeździe po tie-breaku, przez co w rewanżu musieli wygrać 3:1 lub 3:0, by zagwarantować sobie miejsce w najlepszej czwórce rozgrywek. Rezultat 3:2 oznaczałby z kolei konieczność rozegrania tzw. złotego seta. Jastrzębski Węgiel nie pozostawił jednak złudzeń rywalom i ograł ich w trzech partiach, pewnie awansując do półfinału Ligi Mistrzów.