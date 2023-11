Mistrz Polski dopadł rywali w Lidze Mistrzów. Podrażniony Tomasz Fornal skarcił gości

Poprzedni sezon był dla Jastrzębskiego Węgla najlepszym w historii w europejskich pucharach. Zespół dotarł do finału Ligi Mistrzów, w którym przegrał z Grupą Azoty ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle. Jego wielcy rywale rozpoczęli nowy sezon od wygranej 3:1 z Olympiakosem Pireus . Jastrzębianie, którzy świetnie radzą sobie w PlusLidze - są jej liderem bez straty punktu - nie byli gorsi.

Pierwszy set dla mistrzów Polski łatwy nie był. Od początku mieli problemy z zagrywką, nie potrafili odskoczyć rywalom. Co więcej, długimi fragmentami seta to drużyna z Hiszpanii była na prowadzeniu. W końcu, przy stanie 16:18, trener Jastrzębskiego Węgla Marcelo Mendez poprosił o przerwę.

Wyraźnie poirytowany Argentyńczyk wyliczał siatkarzom błędy serwisowe. Po chwili do remisu 19:19 doprowadził Rafał Szymura . A w końcówce gospodarze wygrali długą akcję, kontratak na punkt zamienił Tomasz Fornal . I to oni mieli piłkę setową. Tyle że rywale się obronili i sprawili jeszcze jastrzębianom sporo problemów zagrywką. Gra na przewagi trwała kilka minut, ale po nieudanym ataku gości Jastrzębski Węgiel wygrał 30:28 .

Koncert Jastrzębskiego Węgla w drugim secie. Rywale rozdrażnili Tomasza Fornala

Drużyna z Las Palmas była budowana z myślą o występach w Lidze Mistrzów. Do Hiszpanii udało się ściągnąć kilku uznanych obcokrajowców, w rozgrywkach ligowych z powodu limitów zagranicznych siatkarzy nie wszyscy mogą wspólnie występować na boisku. W składzie Guaguas są m.in. Argentyńczycy Nicolas Bruno i Martin Ramos , a także Kanadyjczyk Graham Vigrass . Ten ostatni to były gracz Jastrzębskiego Węgla, przed spotkaniem otrzymał okolicznościową pamiątkę od gospodarzy.

Tym drugim elementem błysnął Norbert Huber, szybko zdobywając dwa punkty. Jastrzębianie prowadzili 7:1 i już do końca partii kontrolowali grę. Kiedy na chwilę zaiskrzyło pod siatką, wyraźnie podrażniony Fornal odpowiedział rywalom asem serwisowym. Co prawda Mendez nie był zadowolony z przyjęcia i zastąpił Szymurę Marko Sedlackiem, ale to goście mieli dużo większe problemy. Seta zakończyła ich nieudana zagrywka, jastrzębianie wygrali 25:16.