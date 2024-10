Michał Winiarski już wie, kluczowa wiadomość. Czekał ponad trzy miesiące

Prawo gry w siatkarskiej Lidze Mistrzów automatycznie uzyskują trzy najlepsze drużyny poprzedniego sezonu PlusLigi - po ostatnich rozgrywkach przepustkę do europejskiej elity otrzymały Jastrzębski Węgiel, Aluron CMC Warta Zawiercie oraz Projekt Warszawa. Pierwsza z ekip zagrała w finałach dwóch poprzednich edycji i stanie przed szansą na to, by w końcu sięgnąć po upragnione trofeum.