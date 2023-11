Miał być wielki powrót, była klapa. Bolesna porażka polskich siatkarzy w LM

Rzeszowianie byli zdecydowanym faworytem spotkania, ale nie stanęli na wysokości zadania. Ich porażka to wielka niespodzianka , ale tego dnia Asseco Resovia nie stanowiła drużyny, która ma walczyć w tym sezonie o najwyższe cele.

Początek spotkania był wyrównany. Po rzeszowskiej stronie bezbłędnie atakował Stephen Boyer , po drugiej najskuteczniejszy był Aboubacar Drame Neto . Z czasem to gospodarze zaczęli mieć jednak problemy. Nie ustrzegli się błędów, zagrywką zaskoczył ich Antoine Pothron .

Kłopoty miał Torey Defalco , jeden z liderów Asseco Resovii. Przy stanie 17:20 trener rzeszowian Giampaolo Medei poprosił o czas, a Amerykanin został zmieniony. Gospodarze jeszcze zbliżyli się do rywali, punkt zdobył nawet Paweł Zatorski . I to w niecodzienny sposób, przebijając piłkę znad bandy przez całą długość boiska. Francuzi utrzymali jednak prowadzenie, Resovia przegrała 22:25.

Trudne końcówki Asseco Resovii. Raz siatkarze się pogubili

Tours VB prowadzi Marcelo Fronckowiak . To Brazylijczyk polskiego pochodzenia, który pracował w PlusLidze, opiekując się zawodnikami Cuprum Lubin .

W drugim secie czwartkowego spotkania Fronckowiak szybko musiał poprosić o przerwę. Rzeszowianie wyszli bowiem na boisko wyraźnie podrażnieni. Nie było wśród nich Defalco, zastąpił go Yacine Louati . Szybko punkt blokiem zdobył Karol Kłos , prowadzili 9:5. Tyle że po kilku minutach wynik zbliżył się do remisu.

Później Resovia jeszcze raz odskoczyła, ale w końcówce jej przewaga zaczęła topnieć. Nadal znakomicie w ofensywie spisywał się Drame. Goście najpierw doprowadzili do remisu 20:20, a potem objęli prowadzenie. W końcówce rzeszowianie się pogubili i znów przegrali, tym razem 23:25. A to oznaczało już niespodziewaną stratę co najmniej punktu.