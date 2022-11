Męczarnie polskiego klubu w Lidze Mistrzów. Tracą kolejnego ważnego gracza?

W ostatnich dwóch latach ZAKSA w Lidze Mistrzów była nie do zatrzymania. Wiele wskazuje na to, że w tym sezonie może być jej trudniej. Kolejną edycję zainaugurowała w składzie, który mocno różni się od tego z finału ostatnich rozgrywek . Kędzierzynianie nie mogą korzystać z dwóch kontuzjowanych środkowych - Davida Smitha i Norberta Hubera . Mimo wszystko z mistrzem Czech sobie poradzili, ale rywale sprawili im sporo problemów.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle opanowała rozkojarzenie. Drugi set dla mistrzów Polski

CEZ Karlovarsko wygrywało ligę czeską w dwóch ostatnich sezonach. W europejskich pucharach daleko mu do ZAKS-y, w fazie grupowej Ligi Mistrzów Czesi grają dopiero po raz trzeci. W poprzednich latach wygrali tylko dwa mecze. Lepiej szło im w Pucharze CEV, gdzie w ostatnim sezonie dotarli do ćwierćfinału.

Obrońcy tytułu wyglądali na nieco rozkojarzonych. A to błąd w przyjęciu Wojciecha Żalińskiego , a to pomyłka w ataku Wiltenburga. Efektem była wyrównana walka z czeską ekipą, a nawet jeden, dwa punkty straty. Dopiero w końcówce kędzierzynianie udowodnili swoją wyższość. Efektownym blokiem jedną ręką popisał się Dmitrij Paszycki , ostatni punkt zdobył Śliwka. ZAKSA wygrała 25:21.

Liga Mistrzów w siatkówce. ZAKSA straciła seta, ale punktów nie

Ale to nie był koniec emocji, bo kolejne błędy sprawiły, że kędzierzynianie przegrywali 16:19. W końcówce błędami pomogli im rywale. Ale jeszcze przed końcem spotkania z kontuzją z boiska zszedł Kaczmarek. ZAKSA przyjęła ten cios, ostatecznie wygrała jednak 26:24 - mecz zakończył as serwisowy Staszewskiego. To on odebrał też nagrodę dla MVP spotkania.