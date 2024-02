Pierwsze spotkanie rozegrano w środę w Kędzierzynie-Koźlu. Pierwszy set padł łupem gości , w drugiej partii górą byli gospodarze. ZAKSA jeszcze lepiej spisała się w trzeciej odsłonie meczu, jednak nie była w stanie przypieczętować zwycięstwa i Halkbank doprowadził do tie-breaka. W nim nie brakowało kontrowersji, ponieważ protokolanci źle przeliczyli punkty , przez co spotkanie przerwano na kilkanaście minut. Ostatecznie ZAKSA wygrała 15:12 i wykonała krok w kierunku ćwierćfinału.

Łukasz Kaczmarek w ogniu krytyki. Siatkarzowi puściły nerwy

Przy stanie 11:10 w polu serwisowym stanął właśnie Kaczmarek i posłał asa, a sędzia główny po chwili zawahania wskazał na punkt dla gospodarzy. Jednocześnie sędzia liniowy podniósł chorągiewkę w górę sugerując, że zawodnik ZAKSY nie trafił w boisko, co rozwścieczyło siatkarza. Momentalnie ruszył w kierunku arbitrów i musiał być uspokajany przez kolegów z drużyny. I chociaż Kaczmarek po chwili ochłonął, został ukarany czerwoną kartką, przez co rywalom przyznano punkt. To był ważny moment spotkania, co w serwisie X (dawny Twitter) zauważył siatkarski ekspert Jakub Balcerzak.