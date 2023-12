Łukasz Kadziewicz nie wytrzymał. Ostro o siatkarzach. "Tłuste koty"

Asseco Resovia Rzeszów poprzedni sezon ligowy zakończyła na trzecim miejscu, co dało jej prawo gry w Lidze Mistrzów. Zespół z Hali Podpromie wrócił do tych prestiżowych rozgrywek po siedmiu latach przerwy, przez co oczekiwania związane z występami na europejskich arenach były wysokie. Problem w tym, że siatkarze nie zdołali im sprostać.

Łukasz Kadziewicz dosadnie o Asseco Resovii Rzeszów. Skrytykował siatkarzy

To fajne miejsce. Ciepło, dobrze płacą, ale brakuje im tego czego nie można zważyć i zmierzy. Resovia jest bezjajeczna. Gracze wychodzą, przychodzą do roboty i grają raz lepiej, raz gorzej. Nie wiem, czego im brakuje, ale w tej drużynie nie ma sportowego potwora

Asseco Resovia Rzeszów po 11 kolejkach PlusLigi zajmuje trzecie miejsce w ligowej tabeli, tracąc sześć punktów do Jastrzębskiego Węgla i pięć do Projektu Warszawa. O wiele gorzej prezentuje się sytuacja zespołu w Lidze Mistrzów - zespół prowadzony przez Medeiego jest trzeci w grupie B i jeśli chce włączyć się do walki o awans do fazy pucharowej, nie może pozwolić sobie na kolejne wpadki.