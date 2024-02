Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle do tegorocznej Ligi Mistrzów przystąpiła jako triumfator trzech poprzednich edycji i faworyt do wywalczenia wysokiej laty także w bieżącym sezonie. Wicemistrzowie Polski borykają się jednak z poważnymi problemami zdrowotnymi, co wpływa na poziom ich gry i osiągane wyniki - ZAKSA nie była w stanie wywalczyć bezpośredniego awansu do ćwierćfinału i musiała przystąpić do rywalizacji w 1/8 finału z Halkbankiem Ankarą.