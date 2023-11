Łukasz Kaczmarek dosadnie po meczu ZAKSY. Siatkarz nie gryzł się w język

"Wiemy, przed jak wielkim wyzwaniem stoi nasz rozgrywający Radziu. My musimy mu pomagać, nie przeszkadzać, a w dzisiejszym meczu mu absolutnie nie pomagaliśmy. Musimy popracować nad tym, żeby nie rozwiązywać siłowo naszych ataków, tylko grać dużo bardziej cierpliwie - tak, jak do tego ZAKSA przyzwyczaiła" - mówił w rozmowie z Polsatem Sport.

ZAKSA popełniała dużo błędów i traciła przewagę, tak jak to było w trzecim secie, gdy prowadziła 23:17, po czym straciła sześć kolejnych punktów. Zwrócił na to uwagę Kaczmarek , który przyznał, że odpowiedzialność za taki stan rzeczy odpowiadają skrzydłowi.

"Nie wiem, czy znalazłbym jeden element, w którym dobrze wyglądaliśmy. Jest wiele do poprawy. To, co może cieszyć, to fakt, że mimo naszej bardzo złej gry trzy punkty zostają w Kędzierzynie-Koźlu" - zaznaczył.