Krzyki trenera i sensacyjny koniec. Wpadka polskich siatkarzy w Lidze Mistrzów

Siatkarze Asseco Resovii Rzeszów przystąpili do meczu w Portugalii z jasną sytuacją. Wszelkie wątpliwości rozwiała Aluron CMC Warta Zawiercie, która po porażce w Rzeszowie sprzed tygodnia tym razem rozbiła SVG Luneburg i przypieczętowała pierwsze miejsce w grupie.

Rzeszowianie byli więc już skazani na drugie miejsce w grupie D i przebijanie się do ósemki przez dodatkową fazę play-off. Środowe zwycięstwo w Lizbonie mogło jednak poprawić ich miejsce w drabince i teoretycznie skojarzyć w następnej fazie z łatwiejszym rywalem.

Niespodziewany początek w Lidze Mistrzów. Asseco Resovia Rzeszów dała się zaskoczyć

Kiedy obie drużyny spotkały się w Rzeszowie, polscy siatkarze dość łatwo wygrali 3:0. Ale Sporting, który miał jeszcze cień szansy na trzecie miejsce premiowane grą w Pucharze CEV, w poprzednim meczu u siebie niespodziewanie pokonał Luneburg.

Polski zespół nie zamierzał im ułatwiać zadania, choć trener Massimo Botti zdecydował się na zmianę atakującego - w podstawowym składzie znalazł się rezerwowy zazwyczaj Jakub Bucki. Na libero po paru meczach przerwy w tej roli wrócił Amerykanin Erik Shoji. Odpoczywał natomiast Artur Szalpuk, przyjmujący i jeden z liderów zespołu.

Ale na początku pierwszego seta polscy siatkarze mieli problemy, przegrywali 7:9 i trener przerwał grę. Reakcji drużyny jednak nie było, a po autowym ataku Buckiego na tablicy wyników był już rezultat 13:16. Co gorsza, gry już do końca seta nie dało się poukładać. W końcówce Rzeszowian kiwką zaskoczył 41-letni rozgrywający Siergiej Grankin, mistrz olimpijski z Rosją z 2012 r. Sporting wygrał 25:22.

Polski zespół był pod ścianą. I wtedy rywale wpadli w spiralę błędów

Na początku drugiej partii wydawało się, że Resovia wzięła się jednak do poprawiania sytuacji. Pomogły w tym nieco lepsze zagrywki, a także bloki - sygnał na siatce dał środkowy Mateusz Poręba.

Tyle że to wystarczyło tylko do prowadzenia wyrównanej walki z rywalami. I to siatkarze z Portugalii w końcówce wypracowali sobie przewagę. Kiedy zablokowali atak Buckiego, prowadzili 22:19. Rzeszowianie nie potrafili naciskać rywala zagrywką, a po drugiej stronie ich blok znów zaczął gubić Grankin. Na nic efektowne obrony Shojiego - Sporting wygrał 25:22.

Zespół z Lizbony sensacyjnie zbliżył się więc do trzeciego miejsca w grupie i wyprzedzenia Luneburga. Potrzebował do tego zwycięstwa 3:0. Botti też jednak zrozumiał, że to nie przelewki, i wezwał na boisko Szalpuka oraz Karola Butryna, podstawowego atakującego drużyny.

W końcu to goście prowadzili dwoma punktami. Tyle że kiedy w polu zagrywki pojawił się Kelton Tavares, wynik się odwrócił. Siatkarz Sportingu zdobył punkt serwisem, jego koledzy po chwili postawili blok, Butryn zaatakował w aut. I zespół z Lizbony objął prowadzenie 10:8. Po chwili Botti poprosił o przerwę, w trakcie której w hali niosły się krzyki trenera Resovii.

Po chwili załamała się jednak gra gospodarzy. Wpadli w spiralę błędów, przegrali kilka akcji z rzędu i to Resovia wygrywała 17:13. Na twarzach siatkarzy z Polski pojawiły się uśmiechy, trzeci set zakończył się ich zwycięstwem 25:19.

Siatkarska niespodzianka w Lizbonie. Asseco Resovia pokonana

Rzeszowianie jednak nie przejęli kontroli nad meczem. W czwartym secie zmarnowali dwupunktową przewagę, Portugalczycy zaskoczyli ich zagrywką i Sporting objął prowadzenie 15:12.

Odrodził się atakujący gospodarzy Edson Valencia i mimo szarży Rzeszowian nic się już nie zmieniło - to portugalski zespół utrzymał przewagę i zamknął mecz. Ostatniego seta wygrał 25:20, wygrał cały mecz 3:1.

Resovia, mimo wpadki, i tak gra dalej w Lidze Mistrzów, a do fazy pucharowej zakwalifikował się komplet polskich zespołów. Oprócz Warty swoją grupę wygrała Bogdanka LUK Lublin, a po dwóch setach wyrwanych w meczu z Cucine Lube Civitanova w fazie play-off wystąpi także PGE Projekt Warszawa.

Cezary Sapiński, środkowy Asseco Resovii Rzeszów Darek Delmanowicz PAP

Paweł Zatorski, libero Asseco Resovii Rzeszów CEV.eu materiały prasowe

Siatkarze Asseco Resovii Darek Delmanowicz PAP

Asseco Resovia Rzeszów - Aluron CMC Warta Zawiercie. Skrót meczu Polsat Sport