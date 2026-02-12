Koszmar polskich siatkarzy w Europie, bardzo trudna sytuacja. Leon może pomóc rywalom

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

PGE Projekt Warszawa wprawdzie wygrał mecz piątej rundy fazy grupowej Ligi Mistrzów, ale w starciu z teoretycznie dużo słabszym rywalem stracił dwa sety. Tym samym komplikuje się sytuacja stołecznego klubu, który przy niekorzystnym układzie wyników innych spotkań może nawet pożegnać się z rozgrywkami. Pomóc Projektowi może jednak Bogdanka LUK Lublin z Wilfredo Leonem w składzie, czyli rywal stołecznego zespołu w PlusLidze.

Siatkarz w żółtym stroju wykonuje akcję podczas meczu, z drugiej strony dwóch siatkarzy w białych strojach skupia się na odbiorze piłki. Dynamiczna scena sportowa pełna zaangażowania i energii.
Wilfredo Leon razem z kolegami w ostatnim meczu Ligi Mistrzów może "pomóc" siatkarzom Projektu (P)MARCIN GOLBA/NURPHOTO/FOTO OLIMPIK/NURPHOTOAFP

PlusLiga ma w tegorocznej Lidze Mistrzów aż czterech przedstawicieli - trzy najlepsze ekipy ostatniego sezonu ligowego oraz Asseco Resovię Rzeszów, która otrzymała tzw. dziką kartę. Na europejskich parkietach kapitalnie radzi sobie Bogdanka LUK Lublin, mistrzowie Polski mają już zagwarantowany udział w ćwierćfinale, ten daje bowiem pierwsze miejsce w grupie.

O pierwsze miejsce w grupie D rywalizują z kolei siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie i Asseco Resovii Rzeszów - środowe, bezpośrednie starcie tych ekip padło łupem klubu z Podkarpacia, który wciąż zachowuje matematyczne szanse na wyprzedzenie "Jurajskich Rycerzy". Jedna z polskich ekip na pewno automatycznie awansuje do ćwierćfinału, druga jest na dobrej drodze do zajęcia drugiego miejsca gwarantującego udział w play-offach.

    W o wiele gorszej sytuacji jest ostatni z naszych przedstawicieli w Lidze Mistrzów, PGE Projekt Warszawa. Stołeczny klub trafił do grupy E, tam dość nieoczekiwanie przegrał z Montpellier HSC VB, poniósł też porażkę z mocnym Cucine Lube Civitanova. Włosi są już pewni gry w ćwierćfinale, za ich plecami toczy się walka o drugie miejsce i play-offy. Wydawało się, że to Projekt będzie faworytem do zakończenia fazy grupowej na pozycji wicelidera, sam jednak skomplikował sobie sytuację.

    Podopieczni Kamila Nalepki w środę wprawdzie pokonali na wyjeździe najsłabszy w stawce Volley Haasrode Leuven, ale dopiero po tie-breaku. Za to zresztą spadła na nich fala krytyki, jeszcze w trakcie meczu, przy stanie 2:1 dla gospodarzy, gorzkich słów pod adresem przedstawiciela PlusLigi nie szczędził siatkarski ekspert Jakub Balcerzak.

    "Projekt Warszawa w rozgrywkach Ligi Mistrzów to naprawdę bolesny eksperyment społeczny" - napisał.

    Liga Mistrzów. PGE Projekt Warszawa w trudnej sytuacji

    Mimo problemów siatkarze Projektu dopisali na swoim koncie dwa punkty, mają teraz o dwa "oczka" więcej niż trzeci w stawce Montpellier HSC VB i tyle sam zwycięstw na koncie co Francuzi. A to właśnie liczba zwycięstw decyduje o kolejności miejsc w grupie, liczba punktów jest rozpatrywana dopiero w przypadku, gdy kluby mają na swoim koncie po tyle samo wygranych spotkań.

      Co to oznacza w praktyce? Projekt w ostatniej kolejce zagra na wyjeździe z Lube i nie będzie faworytem starcia. Ewentualna porażka przy jednoczesnym zwycięstwie Montpellier nad Volley Hasrode sprawi, że polski klub spadnie na trzecie miejsce. To teoretycznie nie oznacza pożegnania się z rozgrywkami, ponieważ najlepsza drużyna z trzecich miejsc również zagra w play-offach. By Projekt znalazł się w tym gronie, będzie jednak potrzebował korzystnych rozstrzygnięć w innych grupach.

      W walce o wyjście z grupy z trzeciego miejsca poza Projektem (o ile ten przegra z Lube, a Montpellier wygra z belgijskim zespołem) liczyć się będzie jeszcze SVG Lüneburg z grupy, w której grają Warta i Resovia oraz Galatasaray z grupy, w której występuje Bogdanka LUK Lublin.

      W lepszej sytuacji niż wspomniany SVG Lüneburg jest turecki klub, który ma na koncie dwa zwycięstwa i o dwa punkty mniej niż Projekt, a w przypadku ogrania Bogdanki w ostatniej kolejce i jednoczesnej porażce Projektu z Lube, wyprzedzi klub z Warszawy w "wirtualnej tabeli". Projektowi mogą pomóc więc Wilfredo Leon i spółka - jeśli wywiążą się z roli faworyta i 18 lutego przed własną publicznością pokonają Galatasaray, mogą dołożyć cegiełkę do awansu Projektu do play-offów. Tak samo Warta Zawiercie, która również 18 lutego zagra z Lüneburgiem.

      Siatkarz drużyny sportowej w czarno-żółtym stroju z numerem 9 stoi na boisku, wyrażając skupienie i determinację, w tle widoczny inny zawodnik.
      Wilfredo Leon w barwach Bogdanki LUK LublinPiotr MatusewiczEast News
      Zawodnicy drużyny siatkarskiej w białych strojach wykonują gest przybijania piątek po udanej akcji na boisku. Po drugiej stronie siatki widoczni rywale w czarnych koszulkach, dynamiczne oświetlenie podkreśla sportową atmosferę.
      Siatkarze PGE Projektu Warszawa w meczu z MontpellierCEV.eumateriały prasowe
      Grupa siatkarzy ubrana w czarne i zielone stroje drużynowe świętuje wspólnie na boisku, stojąc blisko siebie z uniesionymi rękami, wyrażając radość po zdobyciu punktu.
      Siatkarze PGE Projektu WarszawaGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
      MKS Ślepsk Malow Suwałki - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

